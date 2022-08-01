«Динамо» Киев – «Штурм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Штурм», который состоится 03 августа 2022 года

«Динамо» Киев

Киевский клуб в сложной борьбе прошел в прошлой стадии турнира «Фенербахче», хотя по игре явно уступал туркам. Тем не менее, везет сильнейшим и теперь «Динамо» сыграет с представителем Австрии, которого рано списывать со счетов и нельзя недооценивать, ведь соперник неплохо стартовал в новом сезоне австрийской Бундеслиги и даже обыграл чемпиона. В Украине чемпионат еще не начался, поэтому номинальные хозяева готовились к поединку через товарищеские матчи.

29 июля «Динамо» Киев проиграло товарищеский матч «Эвертону» (0:3), а 27 числа обыграло в дополнительное время «Фенербахче» в Лиге Чемпионов (2:1).

«Штурм»

«Штурм» по итогам прошлого сезона в чемпионате Австрии занял второе место, что можно считать большим успехом, так как «Зальцбург» в последние годы доминирует в стране без особых шансов для конкурентов. Для клуба это будет первый раунд квалификации, в котором футболистам предстоит отыграть собранно, не допуская грубых ошибок и постараться в первом матче добиться комфортного для себя результата.

30 июля «Штурм» на своем поле обыграл «Зальцбург» (2:1), а 26 числа в товарищеском поединке разгромил «Аль-Вахда» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 2.1

Ничья – 3.3

Победит «Штурм» – 3.65

Статистика

«Штурм» не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Динамо» Киев выиграло только три матча из десяти последних в основное время

Четыре из пяти выездных матчей австрийского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из десяти последних поединков «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо» Киев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда является только номинальными хозяевами и не могут играть в Киеве, но мы предполагаем, что футболистам по силам добиться минимальной победы в этот вечер.