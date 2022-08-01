«Буде-Глимт» – «Жальгирис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Буде-Глимт» – «Жальгирис», который состоится 03 августа 2022 года

«Буде-Глимт»

Мало кто слышал кроме специалистов о норвежском Буде-Глимт еще пару лет назад, однако клуб приобрел популярность после разгрома «Ромы» и удачного выступления в Лиге Конференций. Команда уже прошла два этапа квалификации Лиги Чемпионов и готова двигаться даже, ведь до группового этапа осталось всего два шага. В чемпионате страны у коллектива текущее третье место с 31 баллом, а отставание от лидера составляет восемь очков.

30 июля «Буде-Глимт» в чемпионате обыграл на выезде «Олесунн» (2:1), а 27 июля разгромил в Лиге Чемпионов «Линфилд» (8:0).

«Жальгирис»

Литовский коллектив никогда звезд с неба не хватал, но регулярно появляется в квалификациях к еврокубкам. Сейчас у «Жальгириса» есть хорошая возможность очутиться в одном из групповых турниров, а в случае небольшой сенсации даже в Лиге Чемпионов. Выездной матч будет очень сложным для команды при любых вариантах, однако моменты для взятия ворот у гостей определенно должны возникать.

19 числа «Жальгирис» обыграл на своем поле «Мальме» в Лиге Чемпионов, а 27 числа нанес сопернику поражение и на их поле (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Буде-Глимт» – 1.25

Ничья – 6

Победит «Жальгирис» – 12

Статистика

«Буде-Глимт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жальгирис» уступил только в одной встреч из десяти последних во всех турнирах

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Норвежский клуб одержал две победы из трех матчей с «Жальгирисом» при одной ничьей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Буде-Глимт» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Команда хорошо идет в чемпионате своей страны и достаточно сыгранна за счет большого количества официальных поединков. Прогнозируем крупный успех хозяев.