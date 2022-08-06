«Суонси» – «Блэкберн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Суонси» – «Блэкберн», который состоится 06 августа 2022 года

«Суонси»

«Лебеди» достаточно давно не выступали в АПЛ , но стоит понимать, что в Чемпионшипе очень большая конкуренция за выход туда. Команда сыграла вничью в первом туре и уже смогла набрать одно очко. На своем стадионе от коллектива будут ждать положительного результата, если он хочет навязать борьбу теоретическим фаворитам на повышение в классе в конце нынешнего сезона.

30 июля «Суонси» сыграл вничью с «Ротерхэмом» в Чемпионшипе (1:1), а 23 июля в товарищеском матче обыграл «Чарльтон» (2:1).

«Блэкберн»

Команда хорошо провела подготовительные сборы и очень редко на них проигрывала. Неудивительно, что в первом туре «Блэкберн» одержал победу и теперь очень хочет развить успех, однако для этого необходимо обыгрывать соперника в Уэльсе на выезде. Тем не менее, игра обещает быть интересной и зрелищной, а предсказать победителя довольно сложно. В случае победы гости смогут подняться на самый верх турнирной таблицы.

30 июля «Блэкберн» минимально обыграл КПР на своем поле (1:0), а 23 числа в товарищеской встрече оказался сильнее «Линкольна» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 2.46

Ничья – 3.15

Победит «Блэкберн» – 3.05

Статистика

Четыре последних матчей «Суонси» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести домашних матчей «Суонси» закончились ничейным результатом

«Блэкберн» выиграл только два матча из последних десяти у «Суонси»

Три последних матча между клубами на поле «Суонси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Между клубами были разные встречи и результаты, однако разгромов одной из сторон практически не было. Прогнозируем, что во втором туре Чемпионшипа команды поделят очки.