«Ростов» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Оренбург», который состоится 07 августа 2022 года

«Ростов»

«Ростов» приятно удивляет болельщиков качеством своей игры и готовностью бороться с любым соперником. Команда набрала пять очков в трех стартовых поединках и занимает шестое место, отставая от группы лидеров на два балла. В домашней игре с «Оренбургом» от команды с юга страны ждут победы, которая очень вероятно поможет ей подняться еще выше на одну-две позиции. Тем не менее, очень важно исключить недооценку соперника, чтобы потом не жалеть о потерянных баллах.

31 июля «Ростов» минимально одолел на своем поле «Химки» (1:0), а 24 числа сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве (2:2).

«Оренбург»

«Оренбург» вернулся в этом сезоне в РПЛ и после трех туров смог набрать три очка. Команда старается набирать баллы, где может, чтобы обеспечить себе место на следующий футбольный год и акклиматизироваться в более сильном чемпионате. Матч на выезде против «Ростова» разумеется делает хозяев фаворитами, однако при должной самоотдаче и слаженной игре в обороне, у гостей будут возможности создать проблемы сопернику.

31 июля «Оренбург» крупно проиграл на выезде «Спартаку» (1:4), а 23 числа на своем стадионе переиграл «Урал» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.75

Ничья – 4

Победит «Оренбург» – 4.4

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл три выездных поединка из десяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Ростов» выиграл два из трех домашних матча у «Оренбурга»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. «Ростов» уверенно выступает на своем поле и вероятнее всего сможет победить, набрав важные три очка в турнирную таблицу.