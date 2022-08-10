МЮ ставит на шовиниста и маменькиного сынка. Глейзеры уничтожили великий клуб

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сегодня, 21:11

«Дьяволам» не продают душу даже с наценкой.

Арнаутович – форвард для середняка

В команду с безвольной раздевалкой уже приглашали хамовитого форварда. Зовут его Златан. Тренеры Тен Хаг и Макларен, знающие Арнаутовича по «Твенте», повторяют чужой опыт. Австриец готов сидеть за спиной у Роналду, как Кавани. Но на тренировках Марко мог бы сказать пару ласковых Рэшфорду и Санчо, чтобы не деградировали еще сильнее.

Хотя ставка на 33-летнего Марко, который недавно играл в Шанхае, могла означать и уход Роналду. В таком случае статус МЮ уронили на пол. Но Рэшфорд окончательно скис, а Эриксен не «девятка». Маркус в лучшем случае ждет карьера Уэлбека, если нападающий не поймет, почему сломался и показывает такой ужасный футбол.

Форвард давно нужен, но старенький австриец – дополнительная проблема. Фанаты МЮ сразу запротестовали. Арнаутович играл за «Сток Сити» и «Вест Хэм», но буянил. Серб по отцу вечно цеплялся к девушкам из состава «молотобойцев», оскорбляя их. В дни, когда Англия выиграла женский Евро, МЮ точно не нужен сексист.

Еще Арнаутович на Евро-2020 оскорблял албанцев из состава Северной Македонии. Алаба пришлось ловить форварда за челюсть, так Марко разошелся. И хотя в «Болонье» забивал, уже видели Лукаку и Роналду после Италии. Обоим катастрофически не хватало резкости для АПЛ . Тен Хаг отчаялся, нужен хотя бы кто-то с характером.

Роналду тренер не может доверять, тот предал надежды поисками нового клуба. Но выбор Арнаутовича, когда Морату не достали – акт отчаянья. Если Глейзеры подпишут Марко, то покажут, что им наплевать на мнение фанатов, которые приносят им сотни миллионов фунтов. Надо низко пасть, чтобы тебя усилил Арнаутович.

Рабьо намного слабее, чем Де Йонг

Не бросайтесь ничем тяжелым, но Рабьо – хороший футболист. Например, для «Тоттенхэма». И нестабильный, поэтому «Ювентус» без него не пропадет. Как и сборная Франции. Адриен выходил в основе, но поймал волну хейта, ведь уступал остальным в классе. Рабьо похож на человека, которого бьют в школе за то, что всех оскорбляет. Потом прибегает его мама-учительница, но наказывает не сына, а ищет виновных вокруг, хотя агрессором был именно кучерявый парень.

27-летний француз не изменит МЮ . Зато хавбек без голов и ассистов, как и Арнаутович – игроки стилистики тен Хага. Без спортивного директора Эрик захватил трансферный поток, нагребает людей под «Аякс». Но шел за самостоятельными мастерами, а получает других. Например, ведут Френки Де Йонга. Вместе с Эриксеном и Фернандешем получался треугольник для матчей против середняков АПЛ , когда не нужно бетонировать опорную зону и вести изнурительную борьбу без мяча.

Но Френки отдаляется, раз Эрик лично ведет переговоры с матерью Рабьо – Вероник. Де Йонгу не нравится, как с ним обращается «Барселона» — вынуждают отказаться от половины зарплаты, хотя недоплатили около 18 млн евро за два предыдущих года. Но популист Лапорта – тема отдельного разговора. А у МЮ был свой Бартомеу – Вудворд. Эд довел клуб американских миллиардеров Глейзеров до плачевного состояния. Летом взяли толкового с мячом Лисандро и умного Эриксена.

А целой солидной команды не было, и нет. Даже Милинкович-Савич, хотя серб пересидел в «Лацио» – более интересная ставка, чем Рабьо. Но его еще нужно заманить, а пока вместо Сергея или Фабиана Руиса англичанам может достаться Гвидо Родригес из «Бетиса». Этот тот, кто забил «Зениту» головой после навеса Хоакина. Аргентинцу 28 лет, три года назад играл в Мексике. МЮ низко пал, но вряд ли можно выиграть АПЛ , набрав немолодых футболистов «Бетиса» и «Болоньи».

Хавбеки тен Хагу точно нужны. Количественно их немало – Фред, ван де Бек и МакТоминэй на борту, а качественно даже чемпион мира Погба не выдал в МЮ футбол, которым можно гордиться. Теперь молодые и перспективные обходят клуб стороной.

«Юнайтед» стал символом головотяпства

Кому, как и почему? Три вопроса возникли в голове при просмотре эпохального матча МЮ и «Брайтона». Кому проиграли? Скромному коллективу, который может гордиться девятым местом, но летом потерял высококлассных игроков. Малиец Биссума пошел к Конте, а испанец Кукурелья к Тухелю. Без них «Брайтон» разыграл мяч после пропущенного от МЮ мяча пасом назад и безадресным выносом. Таких решений хватало, «чайки» не «Ливерпуль».

Как МЮ уступил? Глупо, безвольно и вяло. Дома в первом туре, к которому готовились целое лето, изображали атаки, но бессмысленность перемещений пугала. Когда по точным ударам одного из самых богатых клубов мира и «Брайтона» счет 5:4, а на табло перевес гостей, то оправданий не существует. У центрального защитника Мартинеса на один удар больше, чем суммарно у Роналду, Санчо и Фернандеса. Криштиану вышел на замену и ничего не изменил.

Почему проиграли? Потому что Де Хеа прав, команда морально подавлена. Проблемы накапливаются, не решаются. Упрямый тен Хага вместо признания чужой ошибки – ставки на капитана Магуайра, усугубляет разложение изнутри. Да и Роналду заслужил жесткую реакцию. Старый «Манчестер Юнайтед» просто выгнал бы португальца, раз он не вытащил команду в Лигу чемпионов, а затем потратил межсезонье на поиски нового клуба вместо подготовки.

Глейзеры охотятся за «магическим» числом

Старый МЮ выводил на поле Рой Кин. Как-то ирландцу надоело ждать в тоннеле, приказал команде выходить, невзирая на арбитров и соперника. Сейчас Магуайр комично попутал стороны на домашней арене. Де Хеа поправил защитника, но расхлябанность стала символом, независимо от имен тренеров. Нет вертикали власти. Ушедший Вудворд не понимал футбол, отпугнул от проекта Симеоне и Зидана. Оба, как и Конте, тянули на сравнение с Фергюсоном.

Пусть не по масштабу тренерских личностей, а по наличию характер. У тен Хага нет такого авторитета, другой темперамент. Даже Рангник понимал, что команде нужен психолог, но притащил лишь Сашу Лензе. А нужно искать человека, для которого английский язык родной. Тен Хаг запретил телефоны во время командных обедов, но вряд ли это сплотит коллектив. Друг друга недолюбливают, видно на поле. Еще хуже, если не доверяют и не верят в успех.

Фанаты МЮ , отправленные на дно темного погреба серией падений, даже придумали смешную теорию. Глейзеры якобы решили привлечь магию чисел. Вспомнили, как МЮ выиграл 20-й титул чемпионов Англии, когда Фергюсон пригласил «двадцатку» Ван Перси. «Дьяволы» летом пристали к Де Йонгу, Эриксену, Лисандро Мартинесу, Милинковичу-Савичу, Гвидо Родригесу, Арнаутовичу и даже звали Морату. Что объединяет разных футболистов?