«Торино» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино».
Полузащитник перейдет в новый клуб на правах аренды. У туринцев будет право выкупа россиянина за 12 миллионов евро.
Медосмотр игрока и подписание контракта в «Торино» запланированы на завтра.
Пожелаю Лёхе удачи!!!! Торино это нормальный выход чем бесславный конец в Аталанте.
Пожелаю Лёхе удачи!!!! Торино это нормальный выход чем бесславный конец в Аталанте.
Вообще действия руководства и главного тренера Гасперини выглядели некрасиво по отношению к Миранчуку.
Несколько раз Гасперини блокировал переход Алексея. Сейчас тоже прошла информация о том, что Гасперини заблокировал переход в Торино по словам Лука Перкасси (спорт директор), но после покупки Лукмуна решили отпустить Алексея.
И тут Гасперини стал отнекиваться и обвинять Лука Перкасси во лжи, а я мол хороший и желал Миранчуку всегда только хорошее.
Некрасивая история.
Торино конечно не в лидерах Серии А, но крепкий середняк, который может как выстрелить, так и быть возле зоны вылета. Так, что Алексею надо стараться и работать над собой.
Вообще действия руководства и главного тренера Гасперини выглядели некрасиво по отношению к Миранчуку.
Несколько раз Гасперини блокировал переход Алексея. Сейчас тоже прошла информация о том, что Гасперини заблокировал переход в Торино по словам Лука Перкасси (спорт директор), но после покупки Лукмуна решили отпустить Алексея.
И тут Гасперини стал отнекиваться и обвинять Лука Перкасси во лжи, а я мол хороший и желал Миранчуку всегда только хорошее.
Некрасивая история.
Торино конечно не в лидерах Серии А, но крепкий середняк, который может как выстрелить, так и быть возле зоны вылета. Так, что Алексею надо стараться и работать над собой.