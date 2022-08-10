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«Торино» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука

сегодня, 17:41

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино».

Полузащитник перейдет в новый клуб на правах аренды. У туринцев будет право выкупа россиянина за 12 миллионов евро.

Медосмотр игрока и подписание контракта в «Торино» запланированы на завтра.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:03
Ну наконец-то.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:45
Возможно у него получится
Toro
Toro
сегодня в 18:37
Welcome to Grande Torino!
dok66
dok66
сегодня в 18:21
Для Алексея это очень хорошо! Значит будет играть , а не полировать лавку , как игрок замены . Будет интересно понаблюдать Как он там раскроется .
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:01
Для Алексея это хороший шанс доказать многим и прежде самому себе, что достоин большего, чем сидеть на лавке в Аталанте и иногда выходить на поле.

Вообще действия руководства и главного тренера Гасперини выглядели некрасиво по отношению к Миранчуку.
Несколько раз Гасперини блокировал переход Алексея. Сейчас тоже прошла информация о том, что Гасперини заблокировал переход в Торино по словам Лука Перкасси (спорт директор), но после покупки Лукмуна решили отпустить Алексея.
И тут Гасперини стал отнекиваться и обвинять Лука Перкасси во лжи, а я мол хороший и желал Миранчуку всегда только хорошее.
Некрасивая история.

Торино конечно не в лидерах Серии А, но крепкий середняк, который может как выстрелить, так и быть возле зоны вылета. Так, что Алексею надо стараться и работать над собой.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:00
Понятно, добро пожаловать в Пердив !
shlomo
shlomo
сегодня в 17:58
Все правильно поступили в Торино. Взять в аренду с правом выкупа и теперь могут провести тест-драйв (и правильно сделали, что за лавочника не стали сразу давать 10+ млн). Ну а так что, Алексей зарекомендовал себя как неплохой игрок обоймы Аталанты, И вряд ли кто - то скажет, что не использует свои шансы на поле. Другое дело, что даже после хороших матчей Гасперини мариновал его на скамейке. В общем, видно будет.

Пожелаю Лёхе удачи!!!! Торино это нормальный выход чем бесславный конец в Аталанте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:43
Вот и славненько...
Гость
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