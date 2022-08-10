«Торино» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука

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сегодня, 17:41

Полузащитник «Аталанты» продолжит карьеру в «Торино».

Полузащитник перейдет в новый клуб на правах аренды. У туринцев будет право выкупа россиянина за 12 миллионов евро.

Медосмотр игрока и подписание контракта в «Торино» запланированы на завтра.