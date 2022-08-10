В центре атаки остался лишь молодой албанец. «Челси» в отчаянии, трансферы снова срываются

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сегодня, 15:46

Лондонцам нужно слушать Райта и Ширера.

Будущее АПЛ зависит от центрфорвардов

Руни считает, что Холанд – причина, почему «Манчестер Сити» защитит чемпионство. Мысль не равна открытию пенициллина по важности для человечества, но Уэйн зрит в корень. Гвардиола упрямо играл с «ложной девяткой». Возникали проблемы если не в АПЛ , то в ЛЧ . Хотя в чемпионском для Клоппа сезоне «горожане» много проигрывали – девять раз, и часто именно в один мяч. Невероятно результативный человек в АПЛ делает разницу. Например, когда речь о «Лестере» с Варди или «Ливерпуле» с Салахом.

Сами по себе форварды не гарантия, как знаем по Сону, Кейну и «Тоттенхэму», но с ними лучше. Прирожденный человек для штрафной площади все меняет, когда приживется. Да, «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале ЛЧ без форварда. Вернер не стал «девяткой» в Англии, решающий мяч забил атакующий хавбек Хаверц. У Гвардиолы впереди вообще бегали вместе Стерлинг и Марез – не сумели отыграться, хотя уступали всего в один мяч.

Дальше «Челси» подписал Лукаку, но Ромелу провалился в Лондоне. Не убедили Левандовского. Интересовались Рафаэлем Леау, но не видим португальца в АПЛ . Алан Ширер и Иан Райт после минимальной победы Тухеля над «Эвертоном» в гостях советуют «Челси» не затягивать с трансфером. Райт хорошо сформулировал:

Стерлинг – фантастическое подписание, Кукурелья дороже, чем им хотелось бы, но его также хотел «Ман Сити». Хороший игрок, квалифицированный. Но «Челси» должен совершать покупки, без сомнений. Им нужна фокальная точка для целой команды.

Тухель потому и жаловался на слабую трансферную кампанию публично, потому что знал – Вернер тоже уедет. Кулибали, Стерлинг и Кукурелья помогут. Менди, Аспиликуэта, Канте и Жоржиньо – крутые. Маунт и Джеймс – большие таланты. Но некуда сводить все тактические лучи. Нет фокуса. С бедными «ирисками» хватило пенальти после прохода Чилуэлла, которого задержал руками защитник. Но Стерлинг забил лишь из офсайда, Рахим не центрфорвард, как и Хаверц.

Бройя – талант, но албанец совсем без опыта

Юного игрока не считали готовым к основе «Саутгемптона», где выступал в аренде. В 11 случаях выходил на замену, в 21 матче сыграл в основе. Армандо в АПЛ забил 6 мячей за почти 2 000 игровых минут. Тухель не собирается пройти сезон с двадцатилетним албанцем. Для агентов футболиста Бройя – главный клиент, поэтому могли увидеть, будто нужен «Реалу», или важнее «Вест Хэму», чем Скамакка.

Цену парню набивают, но это прямолинейный футболист. В составе середняка, где у Бройи свобода, спокойно принимал мяч в глубине. И поскольку Армандо – крепыш, 191 сантиметр, то с защитниками на плечах бежал к чужим воротам. Смотрится эффектно, но албанец не Ибрагимович по технике. А еще не стоит забывать, что многие проходы неудачные. «Челси» так не играет, Армандо «сырой».

Если опытный Лукаку не понял, как быть «девяткой» у Тухеля, то и албанец не справится. А потребность в усилении атаки осталась. Против «Эвертона» формальный форвард Стерлинг ни разу не попал в створ ворот. В первом тайме «Челси» ничего конкретного и невероятно опасного не создал, а перед перерывом забил с пенальти. Проблема с форвардом читается, не нужно быть Ширером, чтобы ее увидеть.

Тем более, если сам Бройя не хочет сидеть на скамейке весь сезон в «Челси», то снова уедет в аренду, или уйдет в другой клуб. У лондонцев дорогие трансферы, им нужны продажи, чтобы сохранить финансовый баланс. Без албанца получите гранда, у которого в заявке ни одного центрфорварда. Батшуайи даже не выдали номер на новый сезон, его странно учитывать.

Звать Роналду — риск, но желающих маловато

Проблема «Челси» в том, что они максимум третья сила в АПЛ . Когда говорим о Криштиану, который мечтает сбежать из ада, то ему «Челси» подходит, ведь можно играть в Лиге чемпионов, рядом будут Маунт и Стерлинг. С флангов мячи подадут классные латерали. В обороне Кулибали и Тиаго Силва, а не Магуайр. Но подписание Роналду – большой риск, ведь его волнуют собственные голевые результаты, а не развитие команды.

Потратят деньги, а не получат Холанда или Нуньеса, которые могут играть в АПЛ годами. Но раз другие классные нападающие откажут Тухелю, поскольку получат предложения клубов с шансами на доминирование в своей лиге, то Роналду – опция. Скаутам «Челси» стоило работать лучше. А новым владельцам нужно было сохранить Грановскую. Еще на этапе переговоров обсудить с Абрамовичем, что Марина Владимировна останется хотя бы на год. Теперь можно составить целый список целей, которые сорвались.

Футболисты часто выбрали «Барселону», а не «Челси». Фофана может оказаться в ПСЖ . Новички у «Челси» классные, но если собрать состав без центрального форварда, то можно стать футбольным аналогом «Реквиема» Моцарта. И если в музыке может быть гениальным незавершенное произведение, то в футболе отсутствие ключевой детали превращает фаворита в будущего неудачника. Форварды, которые сегодня мечтают играть за «Челси», могут не дотягивать по уровню.

А вот футболистам, которые интересы самому Тухелю, не нравится «Челси». Нападающие видели, как мучились Лукаку, Торрес, Шевченко, Креспо и многие другие. В мире нет аналогов Дрогба, который даже в центре защиты готов был играть, настолько командный футболист. И таких зверюг, как Диего Коста, немного. Луис Суарес мог теоретически вписаться, но физически сбавил в прошлом сезоне, да и не хотел после «Ливерпуля» играть за «Челси».

В каждой линии у «Челси» по-настоящему великолепные игроки, а в заявке один профильный центральный нападающий. Нечто подобное у ПСЖ , но там вместо юного игрока бестолковый Икарди, а еще надежда на рослого и молодого. Вероятно, длиннющий Экитике в окружении монстров Месси, Неймара и Мбаппе свои голы обязательно соберет. Но АПЛ не Лига 1. Да и Юго лучше подходит ПСЖ , чем Броя тактике Тухеля, которую не понял даже Лукаку.

Томасу отдали функции Грановской, а оказалось, что спортивный директор – настоящая отдельная профессия. Все летние ставки немца из футбольного симулятора. Кунде, Дембеле или Левандовски тоже были целями на поверхности. Найти «Челси» «девятку» — сложное задание, но невыполнение опасно. Например, «Бавария» пока планирует прикрываться в атаке без Левандовского универсализмом Мюллера и Мане. Но немцы, как ПСЖ , их лидерству в Германии никто не угрожает.

«Челси» же не был чемпионом со времен Конте. Тогда Коста забил 20 мячей, Азар – 16, а Педро с Виллианом суммарно 17. В прошлом сезоне у Тухеля лучшим снайпером стал Маунт с 11 голами, Лукаку выдал 8 мячей. Потребность в голевой машине была и осталась.