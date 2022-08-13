«Милан» – «Удинезе» : обзор и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Удинезе», который состоится 13 августа 2022 года

«Милан»

«Милан» выиграл чемпионат Италии в прошлом сезоне спустя много лет, однако в летнее трансферное окно почти не усилился. Это может стать проблемой для чемпиона страны, который теперь хочет покорить не только свою страну, но и Лигу Чемпионов. Тем не менее, в домашнем матче с предполагаемым середняком Серии А от хозяев будут ждать исключительно победы.

6 августа «Милан» обыграл на выезде «Виченца Виртус» (6:1), а 31 июля оказался сильнее «Марселя» (2:0).

«Удинезе»

В «Удинезе» жизнь идет своим чередом и ничем особенным прошедшее межсезонье не отметилось. Главной целью команды, как и прежде остается стабильное место в середине таблицы, однако матч с чемпионом Италии уже в первом туре станет настоящим вызовом для футболистов. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

5 августа «Удинезе» обыграл в кубке Италии «Фералписало» (2:1), а 30 июля в товарищеском матче уступил «Челси» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.43

Ничья – 4.7

Победит «Удинезе» – 7.6

Статистика

«Милан» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Удинезе» не проигрывает в гостях уже семь матчей подряд

Три последних матча между командами завершились ничейным результатом со счетом (1:1)

В шести поединках команд за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. «Красно-черные» хотят начать сезон с победы и у них для этого есть все шансы. Предполагаем победу хозяев с разницей в 1-2 забитых мяча.