Йоканович представил «автобус». У «Динамо» 2 победы в 10 последних играх РПЛ

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сегодня, 19:30

Пытаемся понять нового тренера.

Команда сломалась до прихода Йокановича

У серба вид строгого пирата, но профессиональная репутация не такая. Команды Йокановича чаще играли на атаку, чем от обороны. Интересно понять выбор наставника и его штаба в Москве. Но важно добавить, что не во всем всегда виноват тренер. Шварц ведь проиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ . В оставшемся случае была ничья 3:3 с «Локомотивом». Повели в дерби 1:3, а потом позволили Кухте и Керку отыграться в мае.

Йоканович получил в наследие от Шварца коллектив без опытных центральных защитников – Ордец и Бальбуэна делали команду лучше, а еще «Динамо» попрощалось с Шиманьски, лучшим диспетчером. Игровые проблемы на старте не должны удивлять. Бувач затянул с трансферами, одного из новичков – мексиканца Монтеса, ждут до сих пор. А вот Фернандес играет, после неудачного первого матча смотрится намного лучше.

Со временем игра наладится, раз нет поражений? Судя по категоричным отзывам фанатов «Динамо», они опасаются, что впереди нечто в стиле Хохлова и Новикова. Есть кадровые потери, были подписания, которые не всем поклонникам по душе. Часто достается Смолову, хотя Йокановичу форвард подошел. При этом состав «Динамо» часто оценивают довольно высоко. Если сравнивать с тем, что осталось от «Краснодара» и «Локомотива», то грех жаловаться.

У «Динамо» самый медленный прессинг в РПЛ

У московской команды худший PPDA во всей лиге. Этот показатель отражает интенсивность высокого прессинга, чем ниже – тем лучше. Сам по себе ничего не гарантирует, но как минимум отражает стиль. «Краснодар» и «Ростов» стараются быстрее отобрать мяч, у них параметр равен 8-9. А у «Динамо» целых шестнадцать, даже «Химки» не садятся так глубоко, хотя играют в пять защитников, а защита – главное оружие.

Помним, Шварц тоже использовал аритмию и отдавал мяч соперникам. Но в прошлом сезоне «Динамо» пришло к финишу наравне с ЦСКА по интенсивности прессинга. Были в районе 10 пунктов, а скатились на 60 %. Удивительно видеть такую версию «Динамо», ведь москвичи традиционно жестко работали в отборе, что позволяло прессинговать выше. По перехватам и отборам по-прежнему среди лидеров, но поздно вступают в борьбу.

Внутри команды нужен серьезный разговор о силовой подготовке. Захарян не готов функционально. Фомин и Макаров, Лесовой и Паршивлюк не радуют скоростной игрой. Решение Йокановича переместить линию прессинга максимально низко вредит. Или это не приказ, а вынужденная мера? Вспомните не так свежий матч против «Краснодара», как игру с «Ростовом». «Динамо» играло дома, открывало сезон, а владели мячом лишь треть времени и огорчили публику огромным количеством неточных передач.

«Бело-голубые» атакуют хуже, чем «Локомотив»

Когда смотрим на голевые показатели – 10 забитых мячей против 4 у «железнодорожников», то не верится, что «Динамо» атакует менее качественно. Но есть одноименный показатель. У «Локомотива» он на один пункт выше. Смолову и компании повезло забить десять мячей. «Динамо» реализовало три пенальти. Еще один мяч — автогол. Также была одна контратака, одно стандартное положение. Лишь четыре мяча с игры, а это показатель «Пари НН».

Посмотрите на удары в створ, у «Динамо» их всего 19. На пять меньше, чем у «Факела», который не сумели обыграть, хотя на перерыв ушли при счете 0:2. У команды Йокановича много промахов, а спасает лишь реализация на уровне жутко эффективного «Зенита». Намек, что футболисты у москвичей приличные, но недорабатывают. После пяти туров у Смолова 7 ударов створ, реализовал 4, но дважды речь о пенальти. Грулев на втором месте – 3 выстрела в створ и 2 гола. Захарян, Фомин, Макаров и Гагнидзе лишь по разу попали по чужим воротам.

У Тюкавина вообще нет прицельных выстрелов, и это тоже проблема, ведь Смолов устает. Также важно, что у москвичей отсутствует позиционная игра флангами. Снова полагаемся на объективный показатель – кроссы. У столичной команды их всего 59 штук. И если «Спартак» и «Краснодар» сознательно играют низом, то у коллектива Йокановича просто не получается использовать Скопинцева и Паршивлюка, хотя Смолов и Грулев могли бы закрывать навесы ударами.

Закрытость «Динамо» упрощает соперникам жизнь

Москвичи по владению — предпоследняя команда РПЛ . Ниже только «Пари НН», где близко нет исполнителей, как у Йокановича. Никогда бы атакующий тренер не выбирал «автобус», будь его команда в состоянии играть иначе? Значит, «Ростов», «Крылья Советов» и «Краснодар» сами отобрали у москвичей мяч. Но «автобусы» бывают разными, и у этого осталась одна проблема еще со времен Шварца – небрежность при передачах.

«Динамо» по точности пасов лишь чуть выше «Факела». Бракуют почти каждый четвертый пас. Причем дело не в использовании длинных передач, их среднее количество. Некомфортно смотреть, как «Динамо» — третья команда РПЛ весной, играет на отбой. Коллектив стал зависимым от соперников. «Ростов» мог выиграть, хорошенько придавил москвичей. «Крылья Советов» совершили грубые ошибки в идеальное для соперника время – «Динамо» довело матч до сухой победы.

А вот с «Краснодаром», который страдал из-за грубых ошибок в защите, у москвичей не было перевеса в середине поля, и это навредило. Некоторые эксперты грешат на отсутствие опыта у Гагнидзе, но 19-летний парень хотя бы двигается. У Моро, Фомина и Захаряна сложное начало сезона. Йоканович, возможно, хотел бы подержать мяч, сыграть первым номером хотя бы в одном из домашних матчей, но команда не бежит. По количеству аккуратных коротких передач «Динамо» среди худших команд РПЛ , как и «Локомотив». Если ЦСКА сознательно играл вторым номером и результат нормальный, то подопечные Йокановича в атаке не развернулись.

Не исключено, что Шварц начал бы сезон в похожем стиле. Возможно, без ставки на глубокую игру «Динамо» не смогло бы прожить пять матчей без поражений. Но команда в плохом состоянии с весны. Да, по проценту точных ударов соперников «Динамо» лидер, всего каждая четвертая попытка доходит до Шунину. Для сравнения, у «Краснодара» почти каждая вторая тревожит Сафонова. Но соотношение голов к метким ударам оппонентов «Динамо» уже не такое классное, как у «Зенита» и «Спартака».

Получается, оборонительный футбол Йокановича не самый эффективный, просто не все соперники использовали бреши в защите «Динамо»? Если «Локомотив» откровенно разочаровал, то их соседи озадачивают тотальной закрытостью. «Автобус» стал качественнее к пятому туру, но впереди домашнее дерби со «Спартаком» — пора переродиться в атаке.