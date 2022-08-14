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Джейми Реднапп сомневается в Лисандро Мартинесе из-за его роста

сегодня, 12:16

Бывший футболист сборной Англии Джейми Реднапп раскритиковал новичка МЮ Лисандро Мартинеса.

Центральный защитник ростом 175 см, он не будет конкурентоспособен в АПЛ. В этом турнире соперники будут использовать эту слабость МЮ, что и сделал «Брентфорд».

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:01
Речь не об этом. Фердинанд проиграл не верховую борьбу, а если говорить о верховой борьбе, то рост играет значение в футболе. Например выездной матч Лестера против Тоттенхэма, где была борьба за чемпионство, Хут даже не прыгал, он хорошо закмнул передачу с углового. Дефы Тоттенхэма не успели сориентироваться, закрыть и даже не успели прыгнуть. Для игрока ниже ростом нужно совершить прыжок, а это доли ценных секунд в футболе. При этом он деф должен идти в стык, а некоторые вообще не идут в стык, так как можно получить травму головы если не успеешь правильно подставиться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:52
Переведите его тогда в нападающего за воротами, мячики подавать.
протон
протон
сегодня в 12:29
Люди просто до сих пор верят, что успех на верховых мячах зависит исключительно от роста. А чё, поставь 2-х метрового столба и как будто ничего не надо делать. Только вот если там координация и выбор позиции условного Магуайра, то сильно это не поможет. Самый яркий пример-это сакральный гол Месси в финале ЛЧ через Фердинанда. Его 189-190 см никак не спасли от неверного позиционирования и выхода Лео на ту подачу. Ну, или в том же баскете, где реактивные малыши(в сравнении с остальными, конечно же) втыкают контактные данки и собирают подборы через огромных центров.
P.S. Но при этом можно попробовать Лисандро в опорке. Всё равно там МакФреды не вывозят, всяко хуже не будет. Вон, Маркиньос в опорной зоне вполне удачно играл, при том, что сам отличный ЦЗ. Или Давид Луиз-уже не такой надёжный ЦЗ, но в центре показывал хорошую игру. Да много примеров. Маскерано вообще наоборот переделывался и играл в клубе ЦЗ, а в сборной ОПЗ. И это с официальным ростом 174(хотя, на некоторых источниках стоит вообще 170-171)
Elliada
Elliada
сегодня в 12:24
Просто поражаюсь некоторыми "экспертами", которые постфактум говорят, что игрок плохой. Где был этот Реднапп, когда только планировали эту покупку или перед первым туром. Если Мартинес заиграет, этот "эксперт" переобуется.
Гость
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