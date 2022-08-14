Джейми Реднапп сомневается в Лисандро Мартинесе из-за его роста

Бывший футболист сборной Англии Джейми Реднапп раскритиковал новичка МЮ Лисандро Мартинеса.
Центральный защитник ростом 175 см, он не будет конкурентоспособен в АПЛ. В этом турнире соперники будут использовать эту слабость МЮ, что и сделал «Брентфорд».
P.S. Но при этом можно попробовать Лисандро в опорке. Всё равно там МакФреды не вывозят, всяко хуже не будет. Вон, Маркиньос в опорной зоне вполне удачно играл, при том, что сам отличный ЦЗ. Или Давид Луиз-уже не такой надёжный ЦЗ, но в центре показывал хорошую игру. Да много примеров. Маскерано вообще наоборот переделывался и играл в клубе ЦЗ, а в сборной ОПЗ. И это с официальным ростом 174(хотя, на некоторых источниках стоит вообще 170-171)
P.S. Но при этом можно попробовать Лисандро в опорке. Всё равно там МакФреды не вывозят, всяко хуже не будет. Вон, Маркиньос в опорной зоне вполне удачно играл, при том, что сам отличный ЦЗ. Или Давид Луиз-уже не такой надёжный ЦЗ, но в центре показывал хорошую игру. Да много примеров. Маскерано вообще наоборот переделывался и играл в клубе ЦЗ, а в сборной ОПЗ. И это с официальным ростом 174(хотя, на некоторых источниках стоит вообще 170-171)