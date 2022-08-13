«Динамо» спасает ситуацию с полузащитниками. В помощь Моро подписали опорника сборной Израиля

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сегодня, 00:06

Поможет сбалансировать команду.

Боссы «Динамо» все-таки вспомнили о проблемной позиции опорника в команде и решили ее усилить. В Москву на ближайший сезон летит полузащитник сборной Израиля Эден Карцев – он перешел в «стан бело-голубых» на правах аренды. Это хорошая новость – теперь у Моро появится сменщик и не придется проводить на поле весь сезон без возможности ротации.

Моро был единственным опорником в команде

Игрока на такую энергозатратную позицию нельзя оставлять без сменщика. Хорват берет на себя большой объем работы, но начинает проседать. Он второй игрок в «Динамо» по количеству передач за игру (50,3) с долей точных пасов в 80,6 %. У Моро хороший первый пас – полузащитник разогнал атаку на 13-й минуте игры с «Ростовом», отдав на Захаряна. Эпизод получил логическое завершение в виде удара Федора Смолова, но гола не последовало. Никола чувствует момент для передачи – на 60-й минуте в касание он отдал на ход Вячеславу Грулеву. Но сейчас есть ощущение, что он не успевает играть по сопернику и периодически допускает обострения на своей половине поля.

Йоканович в поиске решения проблемы поставил в пару к Моро Луку Гагнидзе на матч с «Крыльями» – как минимум результат такая идея принесла. На пару они сделали 92 передачи. Гагнидзе взял на себя действия в обороне и сделал 10 отборов и 4 перехвата. По итогу пара хавбеков была наиболее вовлеченной в игру.

Наставник москвичей результатами перестановки остался доволен:

Лука провел очень хорошую игру, показал свой характер, все время искал мяч. Не стоит забывать, что это еще очень молодой игрок, который впервые вышел в старте. У нас появился еще один вариант игры в центре поля, и это очень хорошие новости для меня и для команды.

Однако проблемы отсутствия сменщика это не снимает – еще не говоря, что в 4-4-2 сложнее разместить Даниила Фомина и Арсена Захаряна (Йоканович тоже отметил зависимость игровой схемы от игры Захаряна).

При таких условиях покупка Карцева по задумке должна снять часть нагрузки с Моро. В случае сохранения схемы 4-3-3 (чтобы не терять кого-то из группы Фомин-Захарян, Грулев/Лесовой-Смолов-Макаров) Николу кроме Карцева может сменять еще и Гагнидзе (играет чуть выше, но может быть эффективен как опция).

В «Динамо» отмечают атлетичность Карцева – он может помочь в обороне

Все же Моро – опорник, более ориентированный на пас, но не всегда надежный в случае необходимости перехвата/отбора. У «бело-голубых» наблюдается перекос в сторону атаки, из группы игроков защиты – левый защитник Дмитрий Скопинцев (лучший в «Динамо» по отборам), вечно травмированный Диего Лаксальт, центрбек-новобранец Роберто Фернандес и молодые Кутицкий с Сазоновым.

Карцев в этом плане поможет сбалансировать команду – добавить в оборонительных действиях. В Израиле полузащитник играл «шестерку» и «восьмерку», хотя его профиль – опорная зона.

Заместитель гендиректора по спорту москвичей Желько Бувач после подписания контракта с Карцевым отметил:

Эден — настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировать и достигать высоких целей в карьере. Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно.

Теперь у Йокановича появляется выбор в центре поля – пусть и незначительный. Усиления еще требуют позиции на правом фланге обороны, где играет один Паршивлюк, и слева в защите – на замену Скопинцеву есть Лаксальт, но есть ли смысл продолжать трудовые отношения с уругвайцем, который большую часть сезона проводит на больничном.

Могут сконцентрироваться на игре и других трансферных целях

Селекционеры хотели привезти в «Динамо» Рубенса из «Атлетико Минейро». 21-летний бразилец играет на позиции левого защитника, это его первый год на взрослом уровне. При этом в матчах, когда Рубенс выходил с первых минут, его средний рейтинг составляет 7,28-7,5.

Данные Whoscored показывают, что покрывать бразилец стремится всю левую бровку – действует с мячом по всей ее длине. При этом действия более рассчитаны на оборону, Рубенс – лидер по количеству отборов за игру (3,5), но по количеству передач – один из худших.

Второй футболист, который может пополнить состав «Динамо» — Сесар Монтес из мексиканского «Монтеррея». Центральный защитник может подписать контракт со столичным коллективом в ближайшее время – по словам агента игрока, «бело-голубые» находятся в процессе переговоров с «Монтерреем». В случае его приобретения проблемы с центром обороны можно считать решенными.

«Динамо» добивается результата, но многое покажет игра с «Краснодаром»

Прямо сейчас «Динамо» — на пятом месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Команда идет без поражений и является третьей по количеству забитых мячей.

Только стоит учесть, что в соперниках у подопечных Славиши Йокановича были «Торпедо» и «Крылья Советов» (первые слишком слабы, вторые в кризисе), с сопоставимым по уровню «Ростовом» москвичи уже теряют очки, небрежно отдают ничью «Факелу», ведя 2:0.

Тренер видит причиной этому недостаток характера:

Мы ужасно начали второй тайм, пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень тяжело.

Один Карцев ситуации кардинально не изменит – но двигаться в этом направлении точно нужно. Теперь надо цепляться за Рубенса и Монтеса.