Тренер «Брентфорда» попросил команду атаковать через зону Мартинеса

Главный тренер «Брентфорда» рассказал, что в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:0) его команда специально развивала атакующие действия через зону защитника «дьяволов» Лисандро Мартинеса.

Нам было понятно, что мы скорее всего выиграем мяч, либо удачно сыграем на подборе. Разумеется, мы изучили их игру с «Брайтоном», в плане игры мы немного схожи с этой командой.