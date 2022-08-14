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Тренер «Брентфорда» попросил команду атаковать через зону Мартинеса

сегодня, 13:46
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал, что в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:0) его команда специально развивала атакующие действия через зону защитника «дьяволов» Лисандро Мартинеса.

Нам было понятно, что мы скорее всего выиграем мяч, либо удачно сыграем на подборе. Разумеется, мы изучили их игру с «Брайтоном», в плане игры мы немного схожи с этой командой.

«Брайтон» старается строить игру от вратаря, однако против МЮ они пользовались длинными передачами, мы это заметили. Мы воспользовались своим преимуществом.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:59
Пару лет назад смотрел интервью Клоппа или разбор тактики Ливерпуля... не суть, короче, те тоже ищут слабое звено в защите и пытаются прессингом заставить команду отдавать мяч слабому игроку, а там уже с ним разбираются. Так что Франк - правильный военный
ДСА
ДСА
сегодня в 13:55
Разнесли в пух и прах богатеев.
Гость
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