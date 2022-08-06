Абаскаль почти повторил рекорд Романцева. «Спартак» разбил Шалимова

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сегодня, 19:08

«Урал» проиграл во всех стартовых турах.

Соболев предал «дельфинов»

Александр в хорошей форме. Не всегда был самым очевидным героем «Спартака», но во многих поединках отличался умными пасами и ударами. Разок нарывался на удаление, но повезло с арбитром. Зато Абаскаль запретил ему наглейшие симуляции, и это плюс. Вместо падений видим от Соболева грамотные передачи, впервые сделал две голевые за матч в РПЛ . Сначала раскачал оборону «Урала» и выкатил мяч на Промеса. У голландца удар не получился, но это лишь усложнило Помазуну задачу.

Ближе к перерыву все тот же Соболев отдал умный короткий пас за спину защитникам на Игнатова. Молодой напарник разобрался, не испортил шикарный выход один на один, забил в РПЛ впервые за почти четыре года. «Спартак» не работает на эгоизм форварда, до перерыва Соболев обошелся вообще без единого выстрела по воротам. Но нападающий постоянно уводил за собой защитников, и это раскрывало позиции «Урала». В результате в первом тайме у «красно-белых» 12 ударов, из которых четыре пришлись в створ. После перерыва – еще 14, но уже целых 7 в створ ворот.

Очень хорошая игра всего «Спартака», и Александра. А помните, как он начал сезон в РПЛ на скамейке? Затем полезно вышел на замену в Грозном – три удара и созданный момент. Активно отвлекал защитников «Краснодара», забил «Оренбургу», а теперь сделал два ассиста за тайм против «Урала», обеспечил победу. Понятно, что повезло с серией соперников, никто не умеет играть в защите. Но Соболев тоже красавец, предал мир симулянтов и вырастает в приличного разнопланового форварда, коим в «Зените» стал богатый на удары и пасы Дзюба. Александр радует, его игра стала разнообразной.

Промес и Мозес без позиции

Приятная особенность атаки «Спартака» — там три форварда не привязаны к классическим ролям. Например, часто Промес и Соболев в позиционных атаках формировали дуэт. А вот Мозес был глубже, искал мяч, а еще позволял одному из тройки полузащитников выскакивать в неожиданные зоны. В прошлом туре это сработало, когда Мартинс играл по правому полуфлангу. А сегодня насыщали правый фланг. Голы начались с пасов Денисова, а еще туда часто смещался Мартинс.

А вот класс Промеса и Мозеса это как гарнир, делает блюдо полноценным. В Грозном выручил дальний удар нигерийца. В прошлом туре и сегодня выражал себя в атаке Квинси, причем второй раз голландец поучаствовал в 15 атаках – личный рекорд. Ветераны не тратят силы, концентрируются на решающих рывках, проходах и моментах. Жаль, что Мозес получил травму и покинул поле на носилках. Игнатов не играет «десятку» не так, как просит Абаскаль, молодой футболист тяжелее.

В последних матчах схема изначально «4-3-3», Мозес также занимал фланг. Важно, чтобы у Виктора не было серьезного повреждения. У «Спартака» много молодых футболистов, Селихов, Джикия, Зобнин, Промес и Мозес должны их дополнять. И так приходится в последних поединках работать без привычного капитана. Джикию берегли в Екатеринбурге, но кому-то нужно вести игру. Промес это умеет делать, не случайно идет на рекорд РПЛ по голам для иностранцев. Но важно, чтобы вся команда много работала, а Квинси хватало сил для выбора голевых позиций.

На скамейке игроки для атаки

Атакующий потенциал не исчерпан основным планом на игру. Есть еще Николсон, может помогать голами. Пруцев с его передачами пригодится. В футбол низом играли, увидели много разрезающих передач. Пока лишь Зобнин и Мартинс показали, как работать в завершении. Но еще будут матчи с Зиньковским в роли одного из форвардов. Антон опасен и не похож по стилю на Мозеса и Промеса, что тоже важно.

Игнатов немного замедляет игру, но футболист молодой, может развиваться. Также, когда наберет форму Маслов, можно попробовать сыграть с тремя центральными. В таком случае изменится роль Хлусевича в атаке. Или вспомнят о наличии Классена. Леон совсем не мастер глухой игры в обороне, тоже футболист, который добавит разнообразия в атаке. Классные передачи на передовую позволяют использовать там разных игроков, опытных и не очень.

Абаскаля не подстраховали подписанием парня в опорную зону с первым пасом, зато создан на базе Умярова «коллективный Фернандо». Наиля видят основным, он держится ниже группы атаки. Не у каждого клуба два форварда уровня Соболева и Николсона. Зиньковский и Игнатов получат игровое время, ведь ветеранам нужен отдых. Замысел в том, чтобы уводить за собой, оставляя на ударных позициях меткого Промеса. Под задачу подходят многие из заявки. Даже Рыбус еще пригодится, обеспечит ширину.

Перекрыли оборону нападением

Компенсировать слабости защиты «Спартак» пытается в вечной атаке. Пересмотр финала Суперкубка доказал, что «Зенит» обозначил разницу в классе лишь со временем. А разгромный счет на табло – отсылка к грубейшим ошибкам самих «красно-белых» и классу бразильцев Семака. Когда против «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала» столько явных моментов москвичи не подарили, то сразу закрыли тему «дырявой обороны», о которой говорит Ловчев.

Сейчас у всех команд РПЛ нет надежной линии защиты. Пошли в атаку, забивают много мячей, раскрываются. Даже при счете 0:2 в Екатеринбурге «Спартак» мечтал о третьем голе, а не опустил десять человек за линию мяча. Такой стиль чреват моментами у ворота Селихова, когда соперник в порядке. Но «Урал» вообще не умеет играть против оппонентов, которые жестко давят. Посыпались, когда Абаскаль использовал оружие, которое уже показывал другим – необычную роль Соболева.

Александр ведет борьбу наверху, чтобы скинуть мяч напарникам, а пасы отдает чаще, чем сам оказывается на удачных ударных позициях. Сознательный выбор, гибрид «4-3-3», «4-4-2» с «ромбом» и бразильской схемы «4-2-2-2». Смотрится аккуратно, логично и работает, ведь фишка в самостоятельности каждой фигуры на поле. Пожалуй, это главный вывод об атаке «Спартака» с новым тренером. Абаскаль просит и разрешает играть самостоятельно, не забывая общую коллективную задачу. Отсюда появление Хлусевича на месте именно левого защитника, работа Зобнина между линиями, или роль глубинного диспетчера Умярова.

Раньше бывало, что «Спартак» накатывал волны атак, создавал моменты, но явно мучился, не мог забить. Сейчас им лучше объяснили, что делать в завершающей фазе. Команда успокоилась после нервного первого матча, Абаскаль рад, ведь появилась легкость. И не всегда проявляется реализация. «Урал» мог пропустить третий, четвертый и пятый мячи, «Спартак» не использовал невероятно удачные моменты. Но ведь создали подходы, что важно. Соболеву приснятся сегодня пустые ворота Помазуна, но задачу выполнили – набрали три очка.

Атакующий «Спартак» оставляет приятное впечатление. Видим логичные поиски стиля, смену ролей, доверие молодым футболистам, подстраховку, приличный прессинг и оригинальные решения. Посмотрим на них против самых сложных соперников, но начали весело. Больше 11 мячей в четырех турах забивали только раз при Романцеве почти тридцать лет назад, причем лишь на один гол больше. Учитывая, насколько качественными были моменты против «Урала», могли побить тот рекорд.