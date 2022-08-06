Моуриньо болеет за «Интер», но делает «Рому» сильнее. Цель – попасть в Лигу чемпионов

1659785584

сегодня, 14:33

Есть только одна существенная проблема.

Моуриньо не переоценивает «Рому»

В апреле, когда на «Сан-Сиро» прервалась 12-матчевая серия «волков» без поражений – проиграли «Интеру» с разницей 1:3, Жозе нахваливал команду Индзаги. Был уверен, что именно его бывший клуб возьмет Скудетто. Особенные отношения с «нерадзурри» португалец не скрывает. В прошлом точно пытался убедить новых владельцев вернуть его в клуб из Милана.

Но в последнее время Жозе достаются более сложные и скромные задачи. Осчастливить «Тоттенхэм» трофеем не сумел. Ушел накануне долгожданного финала. В «Роме» все сложилось успешнее, хотя путь тернистый. Помогла реформа УЕФА , третий еврокубок достался римлянам. По бурной реакции фанатов из Вечного города понятно, насколько им важна весенняя победа.

У фанатизма в Италии есть одна особенность: жива отсылка к временам, когда не было единой Италии по причине соседского империализма. Когда Гоголь там жил, то путешествовал из одной страны в другую. Северная часть была под властью австрийцев. Лишь в середине 19 века начались война за объединение. И спустя столетия «кальчо» как форма гордости из-за корней.

Если человек из Флоренции, то поддержка «Ювентуса» будет предательством, бабушка плюнет в лазанью. Конечно, глорихантеров хватает, они сформированы международными успехами итальянских клубов в прошлом. Но в столице чаще надо выбирать, ты за «волков» или «орлов»? Иначе что ты за римлянин? Моуриньо это четко осознавал, он понятливый мужчина.

Сыграв на ущемленном футбольном самолюбии, создает команду для звезд. «Рома» не специалист по еврокубкам, хотя проигранные финалы за спиной имела. Да и в Серию А покоряли лишь в 2001-м. В те времена состав был намного сочнее. Моуриньо не обещает чудо, но верит в него, ведь только такой человек мог выиграть с «Порту» и «Интером» Лигу чемпионов.

К тренеру идут мощные футболисты

Капелло получил в Риме игроков мирового класса. Кафу, Заго, Кандела и Алдаир уже были, как Тотти с Дельвеккио. С Фабио, уже после эксцентричного Земана, подписали звезд. Пришли Монтелла, Антониоли, Наката, Кристиано Дзанетти, Самуэль, Эмерсон, а самое главное – Батистута. Легенда «Фиорентины» поверил, что с Капелло можно совершить рывок к Скудетто.

Все делали одно общее дело. У Капелло хватило опыта, чтобы «Ювентус» остался немного позади. Таких историй в Серии А достаточно. Пиоли весной сумел вернуть чувство собственного достоинства великому «Милану» — взяли долгожданный титул. Конте поступил аналогично, когда обыграл всех с «Интером». Титул достался клубу, который его давно не обмывал.

«Наполи», невзирая на усилия Сарри и Спаллетти, не пережил безумные чемпионские эмоции. «Лацио» лишь помнит блеск медалей. Но каждый из клубов может развиваться, как и «Рома». Моуриньо привлекает футболистов, а Тотти – спортивный директор, встречается и убеждает их подписать контракт. Дибала получил в «Роме» всего 6 млн евро с учетом бонусов.

Но дело не в деньгах. Пауло встретили, как героя, и ему предложили центральную роль в проекте. В Париже Вейналдуму хорошо платили, но отправился в Рим. Пока Моуриньо получил лишь свободных агентов, арендованного голландца и турецкого латераля Челика. Точечно, но грамотно, ведь год назад убедили Абрахама и Патрисиу. Жозе укрепил ключевые позиции.



«Роме» поможет новый европейский опыт

«Севилья» не стала чемпионом Испании, но опыт в ЛЕ помог в Ла Лиге, невзирая на стратегию клуба – продажу лидеров. «Рома» решила подзаработать, отправив футболистов в «Марсель», но другие прощания, вроде расставаний с Флоренци или Олсеном, не ставят крест на перспективах. Как и уход Мхитаряна в «Интер». Это следующая серия после ухода Джеко.

Моуриньо получил полноценный состав для игры по схеме «4-3-3». Желание Дзаньоло уйти в «Ювентус» не меняет планы. Появление Вейналдума и Матича укрепляет середину поля. Ветераны вместе с Кристанте помогут капитану команды и воспитаннику «Ромы» Пеллегрини создавать моменты. Дибала, Абрахам и Эль-Шаарави сыграют в тройке атаки. Неплохой выбор.

Икарди пока не ловится на удочку, Шомуродов может сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики, но состав в атаке хороший. Даже в обороне не было порядка по стандартам Жозе, но не было и кошмара. Раньше пропускали 55 голов за сезон, допустив xGA 50, много ошибались. В прошлом чемпионате пропустили 43 мяча, а качество моментов снизилось до 42.

До стандартов «Наполи» с Кулибали далеко, но в «Роме» нет защитника такого класса. Зато после сложнейшей травмы вернулся герой старта Евро-2020 Спинацолла, а за спиной у него молодой поляк, рожденный в Италии – Никола Залевски. Выбрал «Белых орлов», но на клубном уровне пока выступает за «волков». Победа в еврокубках их всех воодушевила, ощутили силу.

Основная проблема римлян – центр обороны

Ибаньес и Манчини не лучшие центральные защитники Серии А. Но вместе с Кумбулла и Смоллингом набрали четверку. Также интересовались Танганга и Бийи, знакомы лично с Моуриньо. А справа есть не только Челик, но и голландец Карсдорп. Звезд с неба этот защитник никогда не хватал, но физически крепкий, для обоймы сгодится. Многие в составе, начиная с Абрахама, в порядке.

Хотя понятно, что до чемпионства им далеко. Искусственный интеллект дает 5 % на Скудетто «Ромы», а вероятность победы любимчиков Моуриньо из «Интера» оценивает в 36 %. Но если говорим о попадании в топ-4, то видим парадокс – шансы «Ювентуса» оценивают в 29 %, а вероятность попадания «Ромы» в четверку выше – 37 %. Это динамичный алгоритм, числа изменят результаты.

Но до старта сезона без статистики понятно, что Спаллетти, Гасперини, Сарри, Аллегри и Моуриньо устроят битву за две путевки в ЛЧ . Жозе получил шанс сделать из шестой команды Серии А четвертую, ведь Вейналдум и сейчас мог быть основным в самом «Ливерпуле», а Дибала в лучших матчах – суперзвезда Серии А. В «Роме» много по-настоящему полезных игроков.

А Моуриньо является тренером, умеющим воодушевить послушную команду на успешные отрезки. Если Руй Патрисиу сможет хотя бы иногда отдыхать – в прошлом сезоне португалец потащил 73 % ударов и сделал 103 сэйва, «волки» покусают многих. В настолько конкурентной лиге четвертое место будет успехом. Да и в Лиге Европы не будут худшими.

Например, в случае встречи в плей-офф с МЮ команду Тен Хага вряд ли можно будет назвать фаворитом. «Рома» благодаря трансферам и Моуриньо не стала «Атлетико» или «Интером» по уровню лучшего футбола. Но и среди удачников ее искать больше не стоит – крепкая команда, которая заманила опытного тренера. Жозе больше не Особенный, но и рядовым не стал.

Например, с ним может захотеть работать чемпион Европы. Квентин Тарантино боится оказаться старым режиссером, чьи фильмы уступают по уровню худшему кино, снятому им в молодости. Моуриньо в «Роме» старается доказать, что его не нужно записывать в пенсионеры, ведь Жозе не раз говорил, что на тренерскую пенсию выйдет, когда возглавит одну из сборных.