Чемпионские стандарты в РПЛ. На заметку Абаскалю, Йокановичу и Федотову

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сегодня, 18:58

«Зенит» задал стандарты качества.

Важно реализовать около 35 % точных ударов

Для лидерства и прогресса в РПЛ необходимо высокое соотношение голов к ударам в створ. В прошлом сезоне в тройке метких были «Сочи» и «Зенит». И не было «Динамо». Промахи не позволили Шварцу оказаться кандидатом в чемпионы в конце сезона, хотя по общему количеству ударов в створ выше москвичей был только «Зенит». Установка была верной – бить, а исполнительское мастерство подкачало.

Йоканович точно анализировал статистику, и хотя выборка после четырех туров небольшая, тренд сохраняется благодаря аномальному результату как «Динамо», так и ЦСКА . Стоит ориентироваться на соотношение голов к точным ударам в районе 0.30-0.32. Пока так идут «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Кстати, параметр показывает, что упало сопротивление – заметно по неудаче «Урала» против «Спартака».

На старте сезона картина немного смазанная, «Химки» и «Нижний Новгород» чуть выше, чем команды Семака и Абаскаля. Это временно, как и удивительное лидерство ЦСКА , который реализовал 11 из 21 удара в створ. Причем дополнительно испортили несколько выходов один на один. Позже откатятся, но если задержатся на соотношении голов к попыткам в районе 0.32, то это будет хороший знак для Федотова.

Новый чемпионский стандарт xG – выше 62 пунктов

Раньше такого не было, но тренды диктуют лидеры. Когда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уничтожают всех объемом качественных моментов, то для победы над такими соперниками в АПЛ нужно создавать примерно столько же. В РПЛ раньше можно было взять «золото», создав моментов на жалких 35 мячей, как сделал «Спартак» Карреры. Но команда Глушакова и компании успешно била издали, что случается в футболе редко. Куда чаще надо ставить на объем.

Есть еще один показатель – передач в районе 18 метров от линии ворот за исключением навесов. Этот параметр тоже показывают, как изменилась РПЛ . «Зенит» безумно поднял количество таких пасов. Три года подряд Семак видит, как Дзюба, Азмун, а теперь бразильцы создавали качественные моменты пачками. Даже когда хромает реализация на коротких отрезках, раз есть xG в 62-66 пунктов за тридцать матчей, то победы не убегут далеко.

В новом сезоне по xG лидируют «Спартак» и ЦСКА . Абаскаль и Федотов четко понимают, как надо действовать, чтобы претендовать на титул – агрессивно. И без ставки на пенальти, чем порой грешит сам «Зенит», когда не выходит играть стройно. В гостях и на старте сезона Сергей Богданович нередко видит слабую версию петербуржцев. А в этот раз дополнительная загадка: как скажется отсутствие еврокубков и присутствие Кубка России в новом формате?

Лишь 25 % чужих метких ударов могут стать голами

Самостоятельно ни один параметр не работает, но «Зенит» и другие лидеры постоянно на вершине таблиц. Совокупность данных позволяет определить «стандарты качества». Когда говорим о проценте реализованных соперниками точных ударов, то 25 %, или один из четырех – чемпионский показатель. А когда у тебя в воротах Сафонов, то можно подняться выше. В прошлом сезоне лишь 20 % метких попыток соперников «Краснодара» завершились голами.

Сейчас феноменальный стартовый результат у «Зенита» — пропустили один гол после 12 попыток соперников. Но важнее команды, которые идут следом. «Спартак» пропустил 3 мяча, допустив 16 ударов – реализация оппонентов ниже 19 %. «Химки» и «Ростов» тоже хорошо держались в защите, но ЦСКА допустил лишь три гола после одиннадцати попыток соперников. Еще важно, что год назад не было таких ужасных провисаний, как у «Факела» — 10 голов после 21 удара в створ, или у «Локомотива» — 11 голов после 20 выстрелов.

Сейчас у крепкого раньше «Сочи» плохая реакция на чужие нечастые атаки. А в прошлом сезоне этот параметр затащил на дно «Спартак» и «Динамо». Ваноли и Шварц замыкали таблицу по реализации соперников, им забить из ничего было проще всего. Иногда речь о невезении, но тенденция налицо. Хуже реализация соперника – выше шансы на общий успех. В лидеры может затесаться середняк с выдающимся вратарем, но на дистанции чемпиону важно отбить около 75 % чужих метких попыток.

У чемпионов владение выше 55 % игрового времени

На заметку Федотову – последний раз команда, которой не было среди лидеров по владению мячом, становилась чемпионом восемь лет назад. Это был именно ЦСКА , но позже сами «армейцы», «Спартак» Карреры и «Локомотив» Семина не играли вторым номером в «золотых» сезонах. А сейчас, когда открытый футбол и у «Зенита», и у «Сочи», владение в 47 %, как у «армейцев» — плохой знак. Значит, ЦСКА немножко хитрил, использовал контратаки. Также можно делать скидку на календарь – «Урал», «Нижний Новгород» и «Факел» позволяли так играть.

Впереди матч против «Зенита» в гостях. От того, насколько качественно ЦСКА будет работать с мячом, зависит результат. Сейчас в РПЛ многие стараются контролировать ход поединка первым номером. Получалось у пяти клубов – «Спартака», «Краснодара», «Ростова», «Сочи» и «Зенита». Одновременно фиксируем, что в прошлом сезоне владение ниже 45 % было лишь у троих клубов, и два вылетели из РПЛ , а теперь таких команд сразу пять. Среди них «Динамо». Йоканович и Шварц пытаются перехитрить систему.

Посмотрим на результат через пару месяцев, ведь пока скорее календарь сформировал разницу, и лучше смотреть на прошлый сезон. Тогда «Зенита», «Краснодар», ЦСКА и «Сочи» предпочитали держать мяч. На позиции «быков» повлиял отъезд ключевых легионеров, вроде Крыховяка и Кабелла, но все из списка финишировали в первой пятерке. Только «Динамо» позволило себе футбол в стиле «Ростова» или «Крыльев Советов», когда говорим о показном доминировании. Зато сохранили проблемы с позиционными атаками против низкого блока, а это для фаворита не здорово.

Из любой футбольной статистики бывают исключения, но важно смотреть на картину целиком. Опыт последних сезонов показал, что сопротивление стало хуже. Но если команда хочет лидировать в мае – нужно владеть мячом весь сезон, уметь отбиться, как «Зенит» на старте, и реализовывать моменты. Семак из года в год полагается на класс своих футболистов, а вот конкурентов меткость постоянно подводила. Посмотрим, сможет ли «Спартак» угнаться за «Зенитом» по соотношению голов к точным ударам, и насколько хватит «Динамо» и ЦСКА с их аномальной реализацией.