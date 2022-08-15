Символическая сборная 5-го тура. Рекорд века, невероятные Малком и Промес

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сегодня, 13:05

Класс и старания побеждали на выходных.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов») – эмоции тура

Кан в обертке из Нойера, когда говорим о реакции на футбол, не забывая о внешности. Ломаев знает, сколько еще нужно работать, чтобы реализовать потенциал. Но важно, что задатки точно есть. В матче «Локомотива» и «Крылья Советов» два молодых вратаря отражали удары с «точек». И хотя в итоге Иван пропустил от Миранчука с другого пенальти, его семь сэйвов избавили «Крылья Советов» от обидного поражения.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Руководство «Химок» хорошо придумало – выгнали Юрана в разгар старта сезона, когда результаты были, а стиль подразумевал слаженную работу в защите, которая держится на тренерских установках, ведь Лантратова не защищают Кулибали и ван Дейк. С новым тренером «Химки» не подготовились к активности Тодоровича, который отработал от ворот до ворот.

Руслан Литвинов («Спартак»)

У «Сочи» теперь не звездная, но крепкая атака. Но даже попытка Гаранина надавить на Денисова и Литвинова с помощью замен не увенчалась в концовке успехом. Юсупов тоже остался без точных ударов. Мелкие ошибки у «Спартака» были, Мелкадзе разок мог забить. Но если смотреть в целом – всего 3 удара в створ против соперника, который чаще владел мячом. Литвинов готов физически, выиграл много единоборств и сделал немало перехватов.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Йоканович играет от обороны, на фоне защитников, которые много ошибались – чего стоит паника «Зенита» перед пенальти ЦСКА , выделяются динамовцы. «Краснодар» подходил к воротам Шунина, но сумел нанести всего два удара в створ. Сазонов и Фернандес сыграли примерно на одном уровне, но Роберто выполнил больше черновой работы. Саба играл выше, а парагваец страховал линию. Успешно, хотя через неделю будет более сложный тест – дерби против «Спартака».

Мирослав Богосавац («Ахмат») – плеймейкер тура

Герой матча «Химок» и «Ахмата». Мирослав принял участие в создании всех голов в ворота Лантратова. Сначала смело пошел на толпу соперников, проткнул мяч вперед, результат комбинации – первый мяч. Дальше левый защитник сделал навес с правого фланга, и снова его передача увенчалась забитым мячом. А в концовке, когда игроки «Ахмата» выбежали на пустые ворота, именно Мирослав отдал прямую голевую передачу после двух ключевых.

Полузащитники

Малком («Зенит») – скидка тура

Первый тайм в матче «Зенита» и ЦСКА мог завершиться ничьей, невзирая на чемпионский футбол от команды Семака. Вот только мяч оказался перед штрафной площадью у Малкома, хитрый бразилец коварно огорчил Акинфеева. Как и Промес, который берет паузы и пропадает из виду, его бразильский коллега не покорил мир объемом движений. Но именно Малком катнул мяч подошвой на дебютанта Мантуана перед победным ударом. Бразилец реализовал единственный выстрел «Зенита» в створ после перерыва.

Дуглас Сантос («Зенит») – универсал уикенда

Отмечаем Уткина, реализовал штрафной удар. Но молодой хавбек допустил немало ошибок без мяча, тогда как Сантос сначала идеально нейтрализовал Медину и Гайича на своем фланге, а когда посыпалась опорная зона «Зенита» после перерыва, что с командой Семака бывает редко, тренер перевел Сантоса в центр. Дуглас еще и для созидания важен. С мячом в матче «Зенита» и ЦСКА лучше отработали только Малком и Чалов, но по передачам и стандартам королем стал Сантос.

Роман Зобнин («Спартак»)

Абаскаль подготовил Зобнина физически, любо-дорого смотреть. Роман откатился после серии опасных для карьеры травм, а сейчас включился, как когда-то Данни после своих операций. Желаем Зобнину успешного продолжения, ведь Роман – классный хавбек. Его двужильность выручает «Спартак», против «Сочи» не только созидал – голевой пас в концовке матча, но и много разрушал – пять отборов и три перехвата. Переход «красно-белых» в атаку построился на активности хавбека.

Джимми Марин («Оренбург») – ураган недели

Бородюк готов идти с «Торпедо» куда угодно, но с такой игрой зайдут в бывшую ФНЛ . «Оренбург» задавил московского соперника в домашнем матче. Костариканец Марин поставил персональный клубный рекорд – принял участие в 13 созданных моментах. Всего у «Оренбурга» было 30 попыток потревожить вратарей «Торпедо», причем половину моментов и гол создали до удаления Кутепова. Забили лишь раз, и создал гол именно левый вингер команды. Марин проскочил в штрафную площадь, выдал идеальный пас на Воробьева.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак») – класс сезона

В первом тайме не был заметным, как и вся атакующая группа «Спартака». А потом лучший снайпер сезона сделал то, что умеет. Перехват Игнатова вывел голландца на ворота Адамова, лидер «Спартака» не подвел публику. Не был таким диким, как в предыдущих матчах, когда создавал по полтора десятка моментов, но из пяти ударов выжал два гола. Против «Сочи» сыграл на классе. Пока Перейра, Зобнин и Соболев выполняли беговую работу, Промес подбирал ударные позиции.

Дмитрий Полоз («Ростов») – возвращение тура

Накануне тура напоминали, что Полоз может проснуться. Не скажем, что Дмитрий уже вернулся в весеннюю форму, когда разрывал в РПЛ на уровне Кокорина времен «Сочи», но форвард снова реализовал пенальти – вместе с Фоминым остаются главными специалистами в этом деле во всей лиге, и прочитал момент, когда зазевалась чужая оборона и голкипер. Два гола Полоза обеспечили «Ростову» победу в матче, который завершился со счетом 3:4.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

До перерыва Абаскаль пытался заманить «Сочи» на свою половину поля, как рассказал после матча. Планировал огрызаться, получив пространство, но план не сработал. В перерыве к «ромбу» в традиционной английской схеме добавили перемещения – центральные хавбеки смело пошли вперед, заметно поднялся по флангу Хлусевич, задвигались Промес и Соболев. Случайный перехват мяча помог, но если оценивать весь второй тайм «Спартака» — 7 ударов в створ против 0 в первом, то видим идеальную работу тренера по наладке изначального плана на игру. Не забирали мяч у «Сочи», но получили разгромную победу против сильного соперника, которую тренер посвятил Виктору Мозесу.

Рекорд века. Дикая результативность в РПЛ