«Спартак» любит странных легионеров. Хендрикс, Урунов и Роша – часть фольклора РПЛ

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сегодня, 09:57

Набрался целый клуб.

Вратарь

Андреа Романьоли (Италия)

«Катандзаро». Так называется команда, куда бывший голкипер «Спартака» перешел год назад. А теперь самое смешное, Романьоли не заиграл в Серии С. Сейчас воспитанник «Ромы» без клуба в 24 года. Романьоли обошелся «Спартаку» в три миллиона евро, что в 120 раз выше его рыночной стоимости. Ноги странной сделки растут из трансфера Понсе всего за 3 млн евро. «Рома» и москвичи придумали схему, чтобы оставить «Ньюэллс Олд Бойз» — бывший клуб аргентинца, без комиссионных. Удалось, юристы все обставили. Вот только Романьоли даже на уровне «Спартака-2» не играл.

Защитники

Максимилиано Кофрие (Бельгия)

Не хочется вспоминать легендарного Баду, лучше поговорим о парне, которого строительным краном из заявки «Спартака» не вытащить. Кофрие получил после выступлений в бельгийском середняке в Москве такой оклад, что даже не думает искать себе новый клуб. Пусть Денисов и Чернов обороняются, а Макс получит деньги за тренировки. Похоже, бельгиец надеется, что его оставят, поскольку в клубе теперь подразделение «Союза рыжих».

Маурисио (Бразилия)

Не найти нормального бразильца на рынке еще надо уметь. Особенно когда нужно оценивать человека, который уже играл в Европе – за «Спортинг» и «Лацио». Стоило сразу понять, что не потянет, но «Спартак» упрямо поставил на Дос Сантоса, и не получил ничего внятного. Бразильца даже ругать особо не за что, настолько никакой была его игра в Москве. Где оказался после? Не заиграл в «Легии», а с 2018 года работает в Малайзии. Нет, не аниматором, а защитником клуба «Джохор». Привет скаутам, которые анализировали игру Маурисио.

Никола Максимович (Сербия)

В РПЛ не все в курсе, но не каждый серб хорошо играет в футбол. Даже если он имеет отношение к «Торино» и «Наполи». В этом случае развели скорее Де Лаурентиса – отвалил «быкам» 21 млн евро, которые потом смысли в унитаз. Зато получил от «Спартака» миллион за пару месяцев и не платил Николе зарплату это время. В «Спартаке» Максимович сыграл одиннадцать матчей, а теперь докатился до «Дженоа» и вылетел вместе с Кришито из Серии А. Но если Доменико уехал отдыхать в Канаде – играет за «Торонто», то Максимович пока в Серии В.

Марко Петкович (Сербия)

Возможно, со временем место Петковича займет Рыбус? Посмотрим, отработает ли свободный агент зарплату. Но Марко не перестает быть слабым футболистом, которого выбрал, одобрил и подписал «Спартак». Один плюс – пришел свободным агентом. Но после 16 матчей в «Спартаке» стало понятно, почему Петковича забрали именно в РПЛ . Марко не защитник уровня сборной Сербии, а его класс подтверждает дальнейшая карьера – в 29 лет играет в Венгрии за «Гонвед».

Полузащитники

Йоррит Хендрикс (Нидерланды)

Вот тут надо признать личную ошибку. При оценке трансфера допускал, что Хендрикс окажется футболистом более высокого уровня, а он для Бундеслиги 2 и «Фортуны». На практике убедились, но Йоррит не понимал, где оказался. Даже по бедам сильного игрока – Гуса Тиля, видели разницу в свободе в РПЛ и Ере. Посредственный хавбек Йоррит различия ощутил на себе еще сильнее. Плохая форма, медлительность, непонятные решения – стал полным разочарованием. Хорошо, хоть контракт сегодня удалось расторгнуть.

Остон Урунов (Узбекистан)

Трансферы должны осуществлять люди, которые разбирают в футболе, а крутятся в нем давно. Разные вещи, спортивный директор должен любить аналитику, а не просто уметь вести переговоры. Таких можно подписать. Урунов оказался камнем в конфетной обертке. Стоя в «Уфе» принял ряд решений, которые позволили заподозрить в нем профессионального футболиста, но в «Спартаке» его не принял коллектив, а огромный личный контракт отвлек от игры. Урунов был объективно плох, Газизов притащил в «Спартак» неготового футболиста.

Софьян Ханни (Алжир)

Ханни как Де Брюйне в сравнении с Широковым, если говорим о его футбольных характеристиках против того, что умеют Урунов и Хендрикс. Но Софьян не планировал показывать в «Спартаке» себя с лучшей стороны. Клубы, где есть проблемы, всегда должны с опаской относиться к характерным персонам. У Ханни не нашлось мотивации, чтобы долго и круто играть за «Спартак». И хотя по номиналу это сильный игрок, в конце московского отрезка бывший лидер «Андерлехта» был в такой ужасной форме, что даже катарцы забрали его с невероятной скидкой.

Нападающие

Андре Шюррле (Германия)

Чемпион мира, бывший футболист «Челси» и «Боруссии» Д. Такой парень должен играть не хуже Мозеса? Как бы ни так. Оказалось, что Шюррле ипохондрик. Обычный бронхит воспринял, как невесть что. Когда добавились мелкие футбольные болячки, то Андре убедил себя, что в двадцать девять лет надо завершить карьеру. Проблема в голове и окружении? «Спартак» не получил мощного лидера. Что интересно, в «Боруссии» Д у Шюррле была огромная зарплата – 7 млн евро. Понятно, что на сделке с Шюррле «красно-белые» потеряли миллионы.

Джордан Ларссон (Швеция)

Теперь понятно, почему в Ларссоне сомневались скауты топ-5 и отпустили его в «Спартак» вне очереди. У сына легенды шведского футбола хорошие гены, есть навыки. Зарема Салихова права, что пригласила Ларссона, тем более, по стоимости это не самый тяжелый футбольный груз на сердце Федуна. Но Джордан не умеет концентрироваться на футболе. Стоило ему сыграть нормальный отрезок – отвлекался, выпадал, терял форму. Умеет играть на разных позициях, но не в разных схемах. Посмотрим на него в «Шальке», где он очутился вместе с Кралом. Зря «Спартак» его не отдал за хорошие деньги после первых успехов в Москве, просчет клуба.

Педро Роша (Бразилия)

Легенда, человек-памятник – родители сделали статую кормильца. Скауты должны проверять футболистов и их семьи на адекватность, трансфер вингера из «Гремио» стоило забраковать. Вместо этого отвалили минимум 12 млн евро бразильцам, а еще дали Педро такую классную зарплату, что он до сих пор на контракте со «Спартаком» после серии аренд. Педро Роша – символ того, как не нужно осуществлять трансферы. Нельзя заявить, что это бездарный игрок. Но Педро, в отличие от Ларссона, не порадовал «Спартак» хотя бы на коротком отрезке.

Этот список помогает понять глобальную беду «Спартака». Футбольной частью часто занимаются люди, у которых вообще нет вкуса. Вот совсем нет вкуса. Причем даже Каррера нуждался в поддержке классного спортивного директора, коего не было, а были ушлые советники и бессовестные агенты. Нет системных управляющих, которые интуитивно отсеивают неподходящих людей и умеют копать достаточно глубоко, чтобы узнать о проблемах того же Шюррле до подписания жирного контракта. Выбросили десятки, а за все время сотни миллионов евро. А еще хуже, что вечно проигрывали, доверяясь Хендриксу и Урунову.