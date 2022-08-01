Антисборная 3-го тура РПЛ. Возвращение Заболотного и борцовский приём Баринова

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сегодня, 19:57

Звезды московских клубов не зажгли, в отличие от «Факела» и «Пари НН».

Вратарь

Даниил Худяков («Локомотив»)

Сейчас объясним логику выбора, ведь юного футболиста частично подставили. Да, у Гошева была явная голевая ошибка на выходе против «Спартака», но позже потащил пенальти и сделал, что мог – пропустил 4 гола после 10 ударов в створ. А вот Худяков как Гудиев в прошлом. Вратарь с реакцией, но словно без школы. Даниил не руководит собственной обороной, чем «Зенит» и воспользовался. Также в моментах с голами Сергеева вратарь сыграл плохо. Опыта явно не хватает.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Капитан команды, 33-летний ветеран не успел за Промесом. Квинси тоже не молодой футболист, но у него острые передачи и кинжальные удары. А если без каламбуров на тему криминального прошлого голландца, то напомним, что голландец сделал дубль и две голевые передачи. «Спартак» классно провел первый домашний матч. Не при всех моментах именно Малых был в центре внимания, ошибались также центрбеки, но Андрей точно недоволен своей игрой.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Вся оборона ЦСКА плохо встречала атаки «Пари НН», но Набабкин виноват в первом мяче Сулейманова. Явно потерял оппонента, не закрыл удар, хотя должен был, на что Акинфеев ему сразу указал. Дальше Набабкину повезло, что Карраскаль побежал к своим воротам после контратаки соперника, в отличие от Кирилла – Акинфеев не пропустил от Сулейманова второй мяч раньше времени. Оборона ЦСКА рассыпалась, и Кирилл игра невпопад, как и Гайич.

Тин Едвай («Локомотив»)

Для «железнодорожников» будет плохо, если в особе хорвата получат Стивена Сигала или Жерара Депардье. То есть деньги они возьмут, будут рассказывать, что готовы жить хоть в Воронеже, так им все нравится, а по факту польза от их поддержки нулевая. Едвай не ушел, поскольку уровень его игры не соответствует больше Бундеслиге. Что и доказали бразильцы, Сергеев и Бакаев. Бедный Худяков мог пропустить и больше пяти мячей.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Не хочется сразу ставить диагноз новичку, но Фернандес дебютировал неудачно. Сначала он потерял опекуна – так «Факел» забил первый мяч. Затем именно благодаря Роберто соперник избежал офсайда в атаке, а затем сам защитник позволил довести ее до забитого мяча. В самом конце матча, когда надо было просто дотерпеть и выиграть 2:3, именно Фернандес проиграл борьбу, бросив свою зону в центре обороны. Йоканович надеется, что Бувач привезет других защитников, посильнее.

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Обычно он герой своей команды, но против «Сочи» именно выставленный в сторону локоть Богосаваца стал причиной для назначения пенальти, которое реализовал Нобоа. У Мирослава ничего не получилось в атаке, ничего не получилось в обороне. Матч в Сочи не назвать качественным, играли при почти пустых трибунах большого стадиона, а шоу подарил только Талалаев, когда удалился. Но Нобоа забил дважды, а Богосавац ни в борьбе себя не показал, ни по пути к камбэку «Ахмата».

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Баринов уверен, что один час игры «Локомотив» держался достойно, но матч идет не 60 минут. Хавбек виноват, что счет стал 3:0 – Баринов после перерыва допускал атаки «Зенита» через центр, вообще не помогал опорной зоне. Виноват, что в итоге проиграли 5:0. Именно Дмитрий проиграл позицию Малкому, схватил того руками в штрафной площади и получил чистейшую красную карточку. «Зенит» успел забить еще дважды после выходки лидера соперника. Баринов неважно сыграл против команды, которая им интересовалась ранее.

Арсен Захарян («Динамо»)

Надо учиться держать себя в руках. Не за игру сюда попал, формально приложился к двум голам в ворота «Факела». Впрочем, в одном случае все сделал Смолова, а во втором соперник. Захарян был не столько активным – 0 ударов по воротам, как жутко эффективным. Хирургическая точность, когда никто не мешает. А если тяжело, то нервничает. С желтой карточкой выругался на помощника судьи – матерные слова читались даже по губам. Бессмысленное и глупое удаление на 92-й минуте значит, что «Динамо» сыграет в Самаре без Захаряна.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Кто-то должен был связывать игру «железнодорожников», чтобы группа атаки – Керк, Изидор и Камано, получала достаточно передач. Одна контратака случайно получилась, но если посмотреть на весь матч, то Миранчуку как ветерану не по возрасту, но по опыту, нечем хвастаться. Проиграли 5:0, попытки Антона прессинговать не остановили атаки «Зенита» через центр, а про его нулевой вклад в атаку уже сказано. Провел на поле полтора часа, чтобы разгромно уступить.

Нападающие

Денис Глушаков («Химки»)

Юран решил, что 35-летний ветеран нужен ему в роли «ложного форварда». Получили незаметного нападающего, который провел на поле один тайм, не смог оспорить правомерность гола Комличенко как вожак «Химок», нанес один удар мимо цели, не помог Ломовицкому и Мирзову довести до ума один из подходов к чужим воротам. Не сказать, что Руденко сыграл лучше, но Глушаков ведь считает себя мастером высокого класса. На неродной позиции не получилось.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Когда Антон появился на поле, его команда еще побеждала. Дальше «Нижний Новгород» сравнял счет. Заболотный много боролся, но толку? Чалов тоже упускал моменты, но его коллега умудрился не принять простейший мяч в нескольких матчах от ворот. Тот эпизод обошелся Акинфееву и Федотову в потерю двух пунктов. Мухин и Кучаев обеспечили преимущество, а затем появился Заболотный и не помог вырвать победу. Было два момента – не использовал.

Главные тренеры. Циннбауэр и Комппер («Локомотив»)

Держались за 0:0, как ребенок за мамкину юбку. Немцы в итоге чисто проиграли не только Семаку, не столько высококлассным бразильцам, а даже резервистам «Зенита» — Сергеев и Бакаев уверенно, на классе добили соперника. Циннбауэр и Комппер вообще не продумали фазу выхода из атаки, не понимали, как лучше владеть мячом. Также все кричали до игры, что у «Локомотива» огромная беда при высоком и широком прессинге соперника, и это у молодой команды. Еще один просчет, поэтому Нигматуллин назвал игру бывшего клуба «печальным зрелищем».