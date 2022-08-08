Символическая сборная 4-го тура: Чалов, Соболев и много латиноамериканцев

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сегодня, 12:54

Эквадорцы, парагвайцы и колумбийцы не устают радовать.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Снова тур, в котором многие голкиперы пропускали, семеро – больше одного мяча. Худяков разок выручил после коварного дальнего удара, но позже вытащил три мяча из сетки. А Сафонов держался лучше – не испугался мяча после выхода Изидора на ворота, а затем отразил сложный удар Игнатьева головой. Также дважды справлялся с выстрелами Керка. Голкипер сборной в полном порядке, еще раз напомнил о своей важности для «Краснодара». Без Матвея пропустили бы намного, намного больше.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак») – помощник тура

Что однозначно нравится в Абаскале – тренер не ищет «крайних» футболистов после неудач. Отношение человеческое, поэтому многие получают второй шанс. Денисов в этот раз сыграл на правом фланге обороны, и благодаря его навыкам отбора «Спартак» получил два мяча. Гол Промеса создал Соболев, но атаку разогнал именно Даниил. А потом он же снова адресовал мяч на Александра. В обороне тоже смотрелся прилично. 19-летний хавбек показывает зрелый футбол на проблемной для команды позиции.

Марат Быстров («Ахмат»)

«Зенит» очень редко уходит с поля в РПЛ без попадания в створ, а в Грозном как раз случилась аномалия. Подходы у чемпионов, разумеется, были. Но даже в полном составе Шелия был зрителем в игре. Быстров сыграл правого центрального защитника, отдав правую бровку Тодоровичу, но надежно закрыл зону, откуда планировали атаковать Мостовой, Клаудиньо и Сантос. Быстров смело шел в отбор и нередко встречался с мячом. Приличный матч ото всех в обороне «Ахмата», но от Марата в особенности.

Роберто Фернандес («Динамо») – реабилитация недели

Классно, когда молодые футболисты быстро адаптируются к обстоятельствам, учитывают свои прежние ошибки. Фернандес после первого матча в РПЛ по делу оказался в антисборной тура, а сейчас исправился. Против «Крыльев Советов» в Самаре играть непросто, но быстрый гол Роберто выдал «Динамо» преимущество, хотя хозяева играли остро и оборону проверяли не раз. Грулев удвоил перевес после классного паса Моро, но хозяева пытались отыграться. Парагваец сделал 4 перехвата и 8 раз вынес мяч от своих ворот. Всюду успел, а теперь ждет на поле напарника из Мексики.

Кристиан Рамирес («Краснодар») – проход тура

Был назван главным героем матча, в котором Олусегун сделал дубль в ворота «Локомотива». Левый фланг «Краснодара» отработал классно, ведь переломный первый гол на 78-й минуте забил именно эквадорец. Кристиан не был самым заметным до этого, но постоянно вступал в борьбу, страховал атакующие порывы напарников. А потом неожиданно пошел в атаку на толпу соперников, все сделал сам – мяч от штанги попал в сетку ворот Худякова. Рамирес забил свой первый мяч в РПЛ в 111-м матче.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Патриарх РПЛ , человек, без которого сложно представить победный «Сочи». Гаранин настроил команду на необычный поединок против «Пари НН» — нанесли 34 удара по чужим воротам. Подобные показатели увидишь редко, хотя нужна поправка, что лишь в 12 случаях тревожили голкипера. Нобоа в такой игре чувствует себя замечательно. Реализовал пенальти, создал 7 моментов для напарников. Это столько же, как вся команда Галактионова вместе. Нобоа второй тур подряд в полном порядке, а «Сочи» с ним побеждает.

Хесус Медина ( ЦСКА ) – реваншист тура

Сначала заработал пенальти. Изначально казался слабейшим из порции зимних новичков «армейцев». Но у Федотова парагвайский вингер развивается. У Медины фишка из МЛС – идеально чувствует линий офсайда. Не всегда забивает из хороших позиций, но когда пришла его очередь бить с «точки» — не промахнулся. А дополнительно за Медину говорят два ассиста. Создал четыре момента для напарников, почти не терял мяч. Помог сломать упрямый «Факел», который побеждал ЦСКА после первого тайма.

Квинси Промес («Спартак») – вихрь недели

Знаем, что Олусегун дважды убежал от разваленной обороны «Локомотива» в самом конце матча, но у Промеса второй подряд личный рекорд – 15 созданных моментов. «Спартак» нужно отругать за реализацию моментов, «Урал» должен был пропустить где-то пять раз. Но Промес забил важный мяч и не остановился, только пасов под удары было семь. Для сравнения, еще один герой поединка в Екатеринбурге – Соболев, придумал три передачи, хотя стал по ассистам успешнее, чем голландец.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Успех Карраскаля отчасти является симптомом — упал общий уровень защиты в РПЛ . Хорхе всегда был нестабильным. Раз он яркий на длительном отрезке, то проблема также в соперниках. «Факел» много пропускает, Карраскаль хорошо понимает, где найти брешь, когда не мешают. Не забил после выхода один на один, но против «Факела» колумбиец создал девять моментов. Даже больше, чем Олусегун против деморализованного «Локомотива». Карраскаль заработал важный пенальти и забил «Факелу» четвертый мяч.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА ) – грамотность тура

Очень сильный матч против опасного соперника. Чалов вписывается в модель игры, где Медина и Карраскаль занимают место на острие. Будь у Федора лучше реализация – мог претендовать на комплименты часто. Но против «Факела» именно форвард создал ответный мяч, выдал пас на Кучаева. Затем постоянно уводил за собой соперников, оставляя свободные зоны на передовой. Чалов красиво шлепнул в ближний угол, четко выполнил установку тренера и причастен к 9 моментам у ворот «Факела».

Александр Соболев («Спартак») – ассистент недели

Когда центральный форвард отдает две голевые передачи, то автоматические привлекает к себе внимание при выборе героев тура. Но дело не только в том, что Промес и Игнатов завершили классные действия Александра голами в ворота Помазуна. Соболев был лидером «Спартака» в Екатеринбурге. Повел за собой с первых минут, причем жертвовал привычным для форварда эгоизмом, чтобы Промес, Игнатов и остальные получили свои моменты.

Главный тренер

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Абаскаль, Федотов, Йоканович и Сторожук выиграли, Гаранин, Юран и Карпин – тоже. Но у кого был самый сложный соперник? Талалаев, не находясь на бровке, придумал план на игру, который заставил «Зенит» много и бестолково страдать. Повлияло удаление Одоевского, но «Ахмат» разогнал атаку, в результате которой юный голкипер ошибся. Когда счет по точным ударам 6:0 в матче против «Зенита», то странно не хвалить команду, остановившую фаворита.

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