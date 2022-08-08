Антисборная 4-го тура: коллаборация игроков «Зенита» и «Локомотива»

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сегодня, 18:56

На выходных многие оступились, тур семи поражений.

Вратарь

Даниил Одоевский («Зенит»)

Фанаты «Зенита» то ли потроллили беднягу, то ли свою команду, назвав Одоевского лучшим в Грозном после удаления. Вообще, пригодится исследование, правильно ли голкиперы делают, когда выходят за штрафную площадь, если атакующего футболиста преследует защитник? Возможно, есть случаи, когда логичнее ждать удар в нескольких шагах от линии. Атакующий игрок может на скорости совершить технический брак, или не успеть за мячом. Юный Одоевский выбежал за пределы штрафной на ее угол после технической ошибки Сутормина и явно нарушил правила. Чистая красная существенно усложнила жизнь вялому гостевому «Зениту».

Защитники

Игорь Смольников («Торпедо»)

Оказалось, что у «Торпедо» нет состава для РПЛ , но когда один из самых сильных в заявке – Смольников, допускает такое количество грубых позиционных и персональных ошибок, то подопечные Юрана забивают три мяча, даже после того, как создают себе проблемы. Смольников ошибался в начале матча, когда «Химки» придавили «Торпедо», а в концовке именно Игорь упустил Долгова, еще и претензии напарникам высказывал, что позволили прострелить.

Тин Едвай («Локомотив»)

Дубль Олусегуна объясняет, почему Евдай в этом составе. Тин и до первого гола в ворота Худякова ошибался. Манелов мог забивать, когда убежал от Мампасси, но опытный хорват действовал не лучше, чем его молодой коллега. Вообще не руководил линией, оборона «Локомотива» развалилась в конце поединка, и хорват точно виноват – самый опытный и индивидуально сильный. Перед голом Рамиреса никто не шел на соперника, Живоглядов и Едвай пятились.

Аслан Дашаев («Факел»)

Много нехороших вещей с защитой «Факела» сумели сделать подопечные Федотова после перерыва. ЦСКА вел игру, даже когда проигрывал, но Медина, Карраскаль и Чалов разошлись уже после того, как пришел гол Кучаева. Дашаев – один из тройки центральных защитников «Факела», вообще ничего не смог противопоставить ни Чалову, который умно подыгрывал партнерам, ни его напарникам. Аслан упустил Чалова перед голом, а еще сделал неудачный подкат перед голом Карраскаля.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Самарцы не дали «Динамо» расслабиться, игра не была в одни ворота. Но сначала упустили Фернандеса на стандарте – не помешали защитнику открыть счет голам, а после перерыва Евгеньев с новыми соратниками прозевали пас Моро на Грулева, и форвард москвичей обыграл вратаря и обеспечил гостям комфортное преимущество. Зато теперь Йокановичу и Бувачу не нужно объяснять руководству, почему отказались от Евгеньева – очень часто теряет позицию.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Лучше не напоминать руководству «железнодорожников», сколько денег отдали ЦСКА за Тикнизяна и Мардишвили. Теперь Константин на скамейке, когда есть кого поставить в центре поля, а переученный на левого защитника Тикнизян помогает Олусегуну забивать мячи. Почетным караулом стали защитники «Локомотива» для соперников, которые решались на индивидуальные проходы. Конечно, разгром «горожане» добыли в самой концовке, но разве до этого Наир что-то показал в атаке? Нет, и в обороне не помог.

Полузащитник

Альберт Шарипов («Пари НН»)

Раз в три минуты в среднем футболисты «Сочи» наносили удар. В голах виноваты центральные защитники, но посмотрите, как Юсупов, Нобоа и Сарвели хозяйничали перед штрафной Нигматуллина. Даже Терехов оказался на позиции «десятки» без опеки, когда создавал гол Юсупова. Шарипов провел на поле 73 минуты, и за это время соперник нанес 25 ударов. «Пари НН» отыграл один мяч, но проиграл по делу, счет по точным ударам в матче – 12:2.

Вячеслав Подберезкин («Урал»)

Середины поля у «Урала» не было. Был несчастный Мишкич, который пытался сыграть за всех, но Соболеву и компании он не помешал. Подберезкин растворился в атаках «Спартака», выходы на ворота по центру стали нормой для москвичей. Без хромающей реализации речь шла о преимуществе в четыре-пять мячей. Но Шалимову от более скромной разницы в счете не легче – его отправили в отставку. Подберезкин в юности был похож по манере игры на Де Брюйне, а теперь ему тридцать лет и вместо борьбы за высокие места с «Краснодаром» будет сражаться за выживание с «Уралом».

Клаудиньо («Зенит»)

Когда сыграл плохо, то о чем спорить? Семак снял Клаудиньо с игры, поскольку видел, что бразилец ходит полем. У «Зенита» и так половина команды сыграла с задержкой перед действием, низкий темп сильно помог агрессивному «Ахмату». Сергей Богданович решил, что не стоит играть вдевятером после удаления голкипера, поэтому Клаудиньо, который никак не мог попасть в створ, после часа игры уступил место на поле Бакаеву. Зелимхан, к слову, тоже растворился на поле – ни одного удара, ни одного созданного момента.

Нападающие

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Изидор умудрился ошибиться перед одной из голевых атак «Краснодара», но к тому моменту игра была сделана. Вильсон не смог реализовать выход на ворота Сафонова – момент непростой, но не пробил мимо голкипера, попал Матвею в лицо. И это единственный удар француза по воротам за весь поединок против «Краснодара». Тренеры оставляют парня в надежде, что покажет что-то из весеннего репертуара, а получают второго Игнатьева. Иван бывшему клубу тоже не забил – Сафонов потащил коварный удар головой.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Азмун и Дзюба работали лучше. Кассьерре тяжело дается переход на новый уровень. Стоило попасть на команду, которая перекрывала Малкома и Клаудиньо – Матео оказался в гордом одиночестве, и создавать моменты самостоятельно не сумел. Семак долго держал колумбийца на поле, до 87-й минуте, но награды за это не получил. Ни одного удара в створ, всего один выстрел мимо и один созданный для напарника удар – скромный вклад Кассьерры в командный футбол в Грозном.

Главные тренеры

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер («Локомотив»)

Ругаем Шалимова и Семака, их команды сыграли плохо, каждая на своем уровне. Нечем гордиться Галактионову и Бородюку. Но пока есть дуэт тренеров «Локомотива», то после нового тура найти наставников для отряда штрафников нетрудно. Циннбауэр и Комппер сделали наполовину приличную команду, если верить Цорну. Отрезками матчей «Локомотив» держится – так было в Санкт-Петербурге и Краснодаре, но ведь главное, хватает ли задора на весь матч. Против «Зенита» пропустили пять, против «Краснодара» — три. Такими темпами будут бороться за выживание. Тренеры точно не сильная сторона команды. Не пора ли владельцам «Локомотива» подумать, нужны ли им все эти немцы?