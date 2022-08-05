Салах и Роберто Карлос начали с неудач. Звёзды, заигравшие со второй попытки

Примеры, вдохновляющие Ренату Санчеша.
ПСЖ подписал хавбека, который не закрепился в «Баварии». Сначала стал лучшим молодым игроком Евро-2016, в Санчеша многие поверили, но дальше не заиграл на мировом уровне. Но парижане не рискуют, не переплатили, а Ренату до сих пор лишь 24 года. Он просто слишком рано начал штурмовать Эверест, пришлось откатиться и после «Лилля» предпримет новую попытку. Не обязательно Санчеш повторит путь представленных ниже легенд, но интересно проследить, как возвращались после неудачи.
Вратарь
Эдвин ван дер Сар (не заиграл в «Ювентусе»)
Голландцу повезло с родным клубом – «Аякс» выиграл Лигу чемпионов. Искал новый клуб, заглядывал в «Ливерпуль», а потом выбрал «Ювентус». Играл не столько ужасно, как бледно – на свой уровень не вышел. Поэтому после подписания Буффона оказался… В «Фулхэме». Странный выбор, понижение в классе. Хорошо, что Фергюсон вернулся к давней идее – подумывал заменить Шмейхеля на Эдвина изначально, но туринцы его опередили. Результат знаем – шесть сезонов в Манчестере сделали голландца легендой «красных дьяволов».
Защитники
Джером Боатенг (не заиграл в «Манчестер Сити»)
Байка, будто Робиньо сначала подписал контракт с «горожанами», а потом понял, что перешел не в МЮ, в этом случае не актуальная. Боатенг знал, что из Гамбурга перебирается в «Сити», но его ждал полный провал – не заиграл, продержался один сезон. «Бавария» удивила, когда поверила в Джерома, а потом хулиган вырос на время в лучшего защитника мира. Все запомнят, как его накручивал Месси, но Боатенг – чемпион мира, девятикратный чемпион Германии. Добился успеха после провала.
Леонардо Бонуччи (не заиграл в «Интере»)
Чемпион Европы и скандальная легенда «Ювентуса» — после отъезда в «Милан» приняли блудного сына обратно, воспитывался в разных клубах, но взрослый футбол встретил как игрок «Интернационале». И не заиграл. После серии аренд его списали, Леонардо оказался в «Барии», а затем его выдернул «Ювентус». В Милане не поверили, а Турин получил восьмикратного чемпиона Италии с «бьянконери».
Роберто Карлос (не заиграл в «Интере»)
Тут странная история, поскольку быстро очаровал и резко разочаровал. В «Интере» Роберто Карлосу нравилось, забил семь мячей за сезон. Но Рой Ходжсон не смог раскрыть все таланты юного Роберто на любимой позиции. Спустя годы чемпион мира и легенда «Анжи» вспоминал:
Ходжсон уничтожал меня, когда поставил в полузащиту. Я боялся, что не попаду на Кубок Америки 1997. Мы с Роем нормально ладили, но он мало смыслил в футболе. Финал Кубка УЕФА «Интер» проиграл из-за тренера. Мама звонила мне и говорила: «Почему ты в нападении? Ты же левый защитник».
Мамина экспертиза – дело святое, к концу единственного сезона в Италии Карлос потерял место в основе, Моратти сплавил его в Мадрид. Отдал «Реалу» будущую легенду на все времена.
Полузащитники
Мохамед Салах (не заиграл в «Челси»)
Известная история, в трансферной истории «Челси» сразу несколько упущенных талантов, не говоря о серьезных проколах после подписания дорогостоящих форвардов. Салах великолепен в «Ливерпуле», но попал туда из «Ромы». В «Челси» египтянин из «Базеля» себя не нашел. Зато доказал, что уже в зрелом для футбола возрасте игрок может набрать невероятную форму.
Уэсли Снейдер (не заиграл в «Реале»)
Тут все прозаично – голландец признался, что водка стала его лучшим другом, когда числился в «Реале». Алкоголик мог играть в футбол в 60-х, 90-х, но в 21-м веке закрепиться в большом клубе с конкуренцией, если выпиваешь, можно ненадолго, и нужно быть гением, вроде Роналдиньо. Снейдер не настолько одаренный от природы, но в «Интере» и сборной позже показал футбол запредельного уровня.
Андреа Пирло (не заиграл в «Интере»)
Как-то непросто заиграть в Милане. Или задержаться в этом клубе надолго, сохранив статус легенды. Фанаты «Интера» вздрагивают, когда вспоминают легендарный размен Зеедорфа на Коко – подарили «россонери» легенду для победы в Лиге чемпионов. Но был также юный Андреа Пирло. Воспитанник школы «Бреши» и тренера Луческу смотрелся в одном миланском клубе достаточно бледно, чтобы его в итоге отдали в другой. Получили чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов.
Кевин Де Брюйне (не заиграл в «Челси»)
Сейчас рискует Де Кетеларе – большой бельгийский талант нового поколения, а «Генк» отпустил в «Челси» маленькую звездочку по имени Кевин. Де Брюйне не получил шанса в Лондоне, в него не поверили, как в игрока первого состава. Удивительная история, ведь уже в «Вердере» все видели, что этот парень умеет вытворять в атаке. Де Брюйне в итоге через «Вольфсбург» попал в «Манчестер Сити» и стал легендой АПЛ.
Арьен Роббен (не заиграл в «Реале»)
Как и у Ди Марии до провала в МЮ, у Роббена был опыт удачной игры за серьезную богатую команду. Только не за «Реал», а за «Челси». Но настоящим вихрем на фланге и легендой мирового класса строптивый Арьен стал именно в «Баварии». Уже после провала в Мадриде. На момент подписания трансфер Роббена был в пятерке самых дорогих в истории «Реала», после Зидана, Фигу, Бекхэма и Роналдо. Но не заиграл, а травмы и тренерская чехарда завели в Мюнхен.
Нападающие
Диего Форлан (не заиграл в МЮ)
В 2010-м году уругваец занял 5-е место в опросе на «Золотой мяч», уступив только Месси, Иньесте, Хави и Снейдеру. Многие говорили, что приз стоило отдать Уэсли по сумме выступлений за «Интер» и Нидерланды в ЮАР, но Форлан тоже добился успеха с Уругваем на ЧМ, а в опросе ему отдали вдвое больше голосов, чем некоему Криштиану Роналду. Диего дважды выигрывал «Золотую бутсу» в карьере, и тяжело поверить, что это тот же парень, что за сезон в АПЛ забивал 4-6 мячей. Переродился в «Вильярреале», доказал класс в «Атлетико», выиграл Лигу Европы.
Самуэль Это’О (не заиграл в «Реале»)
Камерунец слишком рано попал в «Реал», мадридцы бросали его из одной аренды в другую. Задели парня так, что позже в чемпионской футболке «Барселоны» кричал гадости и обзывал первый взрослый клуб в карьере. Минус тренерам «Реала» — проглядели форварда высокого класса. После многолетних выступлений за «Мальорку» нападающему выдали второй шанс, за который тот ухватился. В «Барселоне» и «Интере» Лигу чемпионов выигрывал безжалостный снайпер.
Далеко не все футболисты, которые не могут закрепиться в грандах в юности, добиваются подобных успехов чуть позже. Но такие примеры есть. Даже неординарные легенды, вроде Денниса Бергкампа, могут после успеха в «Аяксе» пережить непростой период в «Интере». И лишь потом Нелетучий голландец выигрывал АПЛ с «Арсеналом». Сегодня «канониры» откроют новый интригующий сезон в чемпионате Англии, а опыт звезд, переживших падение и неудачу в большом клубе, может вдохновить новых Салахов, Пирло и Де Брюйне.