Салах и Роберто Карлос начали с неудач. Звёзды, заигравшие со второй попытки

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сегодня, 13:59

Примеры, вдохновляющие Ренату Санчеша.

ПСЖ подписал хавбека, который не закрепился в «Баварии». Сначала стал лучшим молодым игроком Евро-2016, в Санчеша многие поверили, но дальше не заиграл на мировом уровне. Но парижане не рискуют, не переплатили, а Ренату до сих пор лишь 24 года. Он просто слишком рано начал штурмовать Эверест, пришлось откатиться и после «Лилля» предпримет новую попытку. Не обязательно Санчеш повторит путь представленных ниже легенд, но интересно проследить, как возвращались после неудачи.

Вратарь

Эдвин ван дер Сар (не заиграл в «Ювентусе»)

Голландцу повезло с родным клубом – «Аякс» выиграл Лигу чемпионов. Искал новый клуб, заглядывал в «Ливерпуль», а потом выбрал «Ювентус». Играл не столько ужасно, как бледно – на свой уровень не вышел. Поэтому после подписания Буффона оказался… В «Фулхэме». Странный выбор, понижение в классе. Хорошо, что Фергюсон вернулся к давней идее – подумывал заменить Шмейхеля на Эдвина изначально, но туринцы его опередили. Результат знаем – шесть сезонов в Манчестере сделали голландца легендой «красных дьяволов».

Защитники

Джером Боатенг (не заиграл в «Манчестер Сити»)

Байка, будто Робиньо сначала подписал контракт с «горожанами», а потом понял, что перешел не в МЮ , в этом случае не актуальная. Боатенг знал, что из Гамбурга перебирается в «Сити», но его ждал полный провал – не заиграл, продержался один сезон. «Бавария» удивила, когда поверила в Джерома, а потом хулиган вырос на время в лучшего защитника мира. Все запомнят, как его накручивал Месси, но Боатенг – чемпион мира, девятикратный чемпион Германии. Добился успеха после провала.

Леонардо Бонуччи (не заиграл в «Интере»)

Чемпион Европы и скандальная легенда «Ювентуса» — после отъезда в «Милан» приняли блудного сына обратно, воспитывался в разных клубах, но взрослый футбол встретил как игрок «Интернационале». И не заиграл. После серии аренд его списали, Леонардо оказался в «Барии», а затем его выдернул «Ювентус». В Милане не поверили, а Турин получил восьмикратного чемпиона Италии с «бьянконери».

Роберто Карлос (не заиграл в «Интере»)

Тут странная история, поскольку быстро очаровал и резко разочаровал. В «Интере» Роберто Карлосу нравилось, забил семь мячей за сезон. Но Рой Ходжсон не смог раскрыть все таланты юного Роберто на любимой позиции. Спустя годы чемпион мира и легенда «Анжи» вспоминал:

Ходжсон уничтожал меня, когда поставил в полузащиту. Я боялся, что не попаду на Кубок Америки 1997. Мы с Роем нормально ладили, но он мало смыслил в футболе. Финал Кубка УЕФА «Интер» проиграл из-за тренера. Мама звонила мне и говорила: «Почему ты в нападении? Ты же левый защитник».

Мамина экспертиза – дело святое, к концу единственного сезона в Италии Карлос потерял место в основе, Моратти сплавил его в Мадрид. Отдал «Реалу» будущую легенду на все времена.

Полузащитники

Мохамед Салах (не заиграл в «Челси»)

Известная история, в трансферной истории «Челси» сразу несколько упущенных талантов, не говоря о серьезных проколах после подписания дорогостоящих форвардов. Салах великолепен в «Ливерпуле», но попал туда из «Ромы». В «Челси» египтянин из «Базеля» себя не нашел. Зато доказал, что уже в зрелом для футбола возрасте игрок может набрать невероятную форму.

Уэсли Снейдер (не заиграл в «Реале»)

Тут все прозаично – голландец признался, что водка стала его лучшим другом, когда числился в «Реале». Алкоголик мог играть в футбол в 60-х, 90-х, но в 21-м веке закрепиться в большом клубе с конкуренцией, если выпиваешь, можно ненадолго, и нужно быть гением, вроде Роналдиньо. Снейдер не настолько одаренный от природы, но в «Интере» и сборной позже показал футбол запредельного уровня.

Андреа Пирло (не заиграл в «Интере»)

Как-то непросто заиграть в Милане. Или задержаться в этом клубе надолго, сохранив статус легенды. Фанаты «Интера» вздрагивают, когда вспоминают легендарный размен Зеедорфа на Коко – подарили «россонери» легенду для победы в Лиге чемпионов. Но был также юный Андреа Пирло. Воспитанник школы «Бреши» и тренера Луческу смотрелся в одном миланском клубе достаточно бледно, чтобы его в итоге отдали в другой. Получили чемпиона мира и победителя Лиги чемпионов.

Кевин Де Брюйне (не заиграл в «Челси»)

Сейчас рискует Де Кетеларе – большой бельгийский талант нового поколения, а «Генк» отпустил в «Челси» маленькую звездочку по имени Кевин. Де Брюйне не получил шанса в Лондоне, в него не поверили, как в игрока первого состава. Удивительная история, ведь уже в «Вердере» все видели, что этот парень умеет вытворять в атаке. Де Брюйне в итоге через «Вольфсбург» попал в «Манчестер Сити» и стал легендой АПЛ .

Арьен Роббен (не заиграл в «Реале»)

Как и у Ди Марии до провала в МЮ , у Роббена был опыт удачной игры за серьезную богатую команду. Только не за «Реал», а за «Челси». Но настоящим вихрем на фланге и легендой мирового класса строптивый Арьен стал именно в «Баварии». Уже после провала в Мадриде. На момент подписания трансфер Роббена был в пятерке самых дорогих в истории «Реала», после Зидана, Фигу, Бекхэма и Роналдо. Но не заиграл, а травмы и тренерская чехарда завели в Мюнхен.

Нападающие

Диего Форлан (не заиграл в МЮ )

В 2010-м году уругваец занял 5-е место в опросе на «Золотой мяч», уступив только Месси, Иньесте, Хави и Снейдеру. Многие говорили, что приз стоило отдать Уэсли по сумме выступлений за «Интер» и Нидерланды в ЮАР , но Форлан тоже добился успеха с Уругваем на ЧМ , а в опросе ему отдали вдвое больше голосов, чем некоему Криштиану Роналду. Диего дважды выигрывал «Золотую бутсу» в карьере, и тяжело поверить, что это тот же парень, что за сезон в АПЛ забивал 4-6 мячей. Переродился в «Вильярреале», доказал класс в «Атлетико», выиграл Лигу Европы.

Самуэль Это’О (не заиграл в «Реале»)

Камерунец слишком рано попал в «Реал», мадридцы бросали его из одной аренды в другую. Задели парня так, что позже в чемпионской футболке «Барселоны» кричал гадости и обзывал первый взрослый клуб в карьере. Минус тренерам «Реала» — проглядели форварда высокого класса. После многолетних выступлений за «Мальорку» нападающему выдали второй шанс, за который тот ухватился. В «Барселоне» и «Интере» Лигу чемпионов выигрывал безжалостный снайпер.