«Монако» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Ланс», который состоится 20 августа 2022 года

«Монако»

«Монако» неплохо стартовал в чемпионате Франции, набрав четыре очка в двух первых турах. Тем не менее, клуб не смог пробиться в Лигу Чемпионов и вынужден будет снова выступать в групповом турнире Лиги Европы. Чтобы с первых встреч навязать борьбу в Лиге 1, коллективу необходимо на своем поле побеждать «Ланс» и набирать важные три очка.

13 августа «Монако» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а девятого числа уступил ПСВ в дополнительное время (2:3) в Лиге Чемпионов

«Ланс»

«Ланс» провел хороший прошлый сезон и смог создать проблемы многим командам, а по его итогам занял седьмое место. В нынешнем футбольном году команда также набрала четыре очка и оставляет о себе хорошее впечатление у болельщиков. Несмотря на то, что клуб не считается фаворитом в этой встрече, шансы побороться за очки с «Монако» у него будут вполне реальные. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

14 августа «Ланс» не смог переиграть вернувшийся «Аяччо» (0:0), а седьмого числа выиграл у «Бреста» в результативном поединке (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Ланс» – 4.4

Статистика

«Монако» смог выиграть только две игры из десяти последних во всех турнирах

«Ланс» не знает поражений уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Ланс» проиграл только один матч «Монако» из пяти последних

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Победа в нынешней встрече очень важна для хозяев, и мы предполагаем, что они смогут ее добиться с разницей в 1-2 мяча.