«Монако» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Ланс», который состоится 20 августа 2022 года
«Монако»
«Монако» неплохо стартовал в чемпионате Франции, набрав четыре очка в двух первых турах. Тем не менее, клуб не смог пробиться в Лигу Чемпионов и вынужден будет снова выступать в групповом турнире Лиги Европы. Чтобы с первых встреч навязать борьбу в Лиге 1, коллективу необходимо на своем поле побеждать «Ланс» и набирать важные три очка.
13 августа «Монако» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а девятого числа уступил ПСВ в дополнительное время (2:3) в Лиге Чемпионов
«Ланс»
«Ланс» провел хороший прошлый сезон и смог создать проблемы многим командам, а по его итогам занял седьмое место. В нынешнем футбольном году команда также набрала четыре очка и оставляет о себе хорошее впечатление у болельщиков. Несмотря на то, что клуб не считается фаворитом в этой встрече, шансы побороться за очки с «Монако» у него будут вполне реальные. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.
14 августа «Ланс» не смог переиграть вернувшийся «Аяччо» (0:0), а седьмого числа выиграл у «Бреста» в результативном поединке (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» – 1.75
- Ничья – 3.9
- Победит «Ланс» – 4.4
Статистика
- «Монако» смог выиграть только две игры из десяти последних во всех турнирах
- «Ланс» не знает поражений уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- «Ланс» проиграл только один матч «Монако» из пяти последних
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Победа в нынешней встрече очень важна для хозяев, и мы предполагаем, что они смогут ее добиться с разницей в 1-2 мяча.