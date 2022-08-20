Оборона «Динамо» остановила «Спартак». Есть первая за 14 лет домашняя победа в дерби

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сегодня, 20:10

Победный гол хозяевам подарил кикс Умярова.

5 выводов об игре «Динамо»

- Могли уйти на перерыв, ведя в два мяча. Также могли забить после ошибки Селихова, или удара Фомина – мяч облизал штангу. Гол после небрежного паса Умярова позволил «Динамо» получить моральное преимущество. А удар Фернандеса головой после стандарта — напоминание, как реализация влияет на оценки на старте сезона. «Динамо» не проигрывало до встречи со «Спартаком» не только благодаря обороне, но и благодаря голам без созвездий моментов.

- Во втором тайме «Динамо» меняло средний и низкий блок, чтобы контратаковать. Не было паники, истеричных решений. В обороне играли верно. Отметим активность Скопинцева, классный поединок от Дмитрия. Фомин будет хорошо спать, уработался. Все разрушители старались. Только Моро удивил, нагло сбил Промеса в центре поля, имея желтую карточку. Заслуженное удаление. Но результат не изменился — «Динамо» стартовало с шести матчей без поражений.

- Травма Смолова пустила Тюкавина в основу, а Грулеву тренер предпочел Макарова. Трио атакующих футболистов Йокановича держалось слишком близко друг к другу. Со Смоловым и Грулевым играют иначе, Захарян и Макаров не уходят в центр. Пока «Спартак» не раскрылся, моментов было мало. Второй тайм – отдельная история, но единственный момент с ударом в створ за весь матч для «Динамо» создал пас Умярова, бывает же такое.

- Футболисты «Динамо» жестко встречали оппонентов. Арбитр пропустил парочку фолов в две стороны, но тут вопросы к «Спартаку». Соперник годами смело идет в борьбу, нужно искать чистые позиции, ширину. Тем более, «Динамо» отдало фланги, только у Скопинцева была задача поддерживать атаку. Паршивлюк держался рядом с центральными защитниками. Фланговая игра в атаке «Спартаку» не удалась.

- «Динамо» не сфальшивило, выбрав ноту. «Сочи» перемудрил против «красно-белых», «Краснодар» наоборот сыграл слишком предсказуемо, чтобы столичная команда не забрала победу. «Динамо» в привычном режиме – с владением ниже 30 % до перерыва, не позволило «Спартаку» тревожить Шунина. Не было стопроцентных моментов до перерыва. Помним, как команда Абаскаля преображалась во вторых таймах, но сегодня «Динамо» хватило плана «А».

5 выводов об игре «Спартака»

- Абаскаль не раскусил схему Йокановича. «Спартак» владел мячом, но без пространства Соболеву, Промесу и Игнатову не хватало времени для умных решений. Чуть замешкался – встречай единоборство. Стоит признать, что схема «4-4-2» с ромбом в центре не покорила соперника. Фомин активно помогал Моро в опорной зоне, а Гагнидзе чаще встречался с мячом по правому флангу – страховались от выходов в атаку Зобнина и Промеса по полуфлангу.

- У «Динамо» был гибридный переход на зеркальную схему, что мешало «Спаратку». Поймать мостик между моделями непросто, но вспомните, где вы видели Захаряна. Его действия по левому флангу отличались от игры Макарова со смещениями. Тюкавин же много работал без мяча, отвлекал на себя людей. Мартинс и Зобнин в прошлых матчах часто меняли позиции, а сегодня эти ходы не обостряли игру.

- «Спартаку» не хватило последнего и предпоследнего и последнего пасов. Умярова после парочки ошибок тренерский штаб защитил, такой у Абаскаля стиль. Но когда подбираешься к вершине, то ставки растут. Сегодня Игнатов создавал моменты реже, чем фланговые защитники «Спартака», а они тоже сыграли плохо. Оставались дальние удары, проходы и стандарты без комбинаций. Но это мучения, а не размашистая игра, в которой команда Абаскаля раскрывается.

- Дерби получалось таким, как предполагали – по принципу айкидо. «Спартак» получил мяч, но не хватало скоростей в финальной трети. Решение убрать с поля Игнатова и выпустить Зиньковского просилось, но разве Йоканович не был готов? Абаскаль пытался запутать оборону «Динамо», но выход Чернова в атаку не изменил матч, а Промес не Мозес, чтобы сыграть «десятку». Форвардам пришлось меняться местами, но «Динамо» даже раскрепостилось, чуть подняли линию защиты.

- В отличие от предыдущих матчей, «Спартак» не порадовал болельщиков скоростями. Мартинс играл справа, ведь Денисов не атакующий монстр, Соболев уходил из центра, но все эти ходы читались, никто не занимал ударные позиции вместо Александра. Сазонов и Фернандес провели классный матч – столько выносов и единоборств, а гостям не хватило агресивности Николсона. Агент заявил, что Шамар не для выхода на пять минут. Ямайца выпустили раньше, но ничего не изменилось.

Цифровое измерение дерби

1-я победа «Динамо» дома в дерби за 14 лет. Вообще, с мая 2018-го в дерби выиграл только «Спартак». Бывали ничьи, но от этого «бело-голубым» не легче. «Динамо» дома проигрывало «красно-белым» слишком часто, чтобы не понимать, насколько нынешний матч важен. Сыграли цепко и внимательно, выдержали давление в концовке. Вообще не удивились бы счету 2:0, если бы «Динамо» забило в контратаке. Первая домашняя победа над «Спартаком» в чемпионате после 4:3 с дублями Генкова и Данни.

5 ловких подходов у «Динамо». Только первый создал футболист «Спартака». Но разве можно найти удар мячом в штангу у гостей, как у Фернандеса? Разве бил Промес рядом с углом ворот, как Фомин? Была ошибка Шунина на выходе, как у Селихова, но Антон исправился. Также Соболев разок проверил лицо Антона на прочность. Александр тянулся к мячу, вратарь летел навстречу, форвард задел голкипера, но обошлось без травмы. Команда, которая держала мяч, оказалась менее конкретной. Даже такого выхода на ворота, как у Грулева с ударом мимо дальней штанги, у гостей не было. Не говоря о выстреле Сазонова в перекладину. По «явным моментам» счет 1:0, но по классным подходам — 5:0.

1 удар в створ у победителя. Странная у Йокановича команда. По многим игровым параметрам пока на последних местах, а нет поражений и теперь по очкам они почти равны «Спартаку». Вот только о созидательности «Динамо» ничего нового не расскажем. Каждый третий пас забраковали, это больше, чем обычно. Набрали один удар в створ до конца игры, так вообще редко бывает в подобных поединках. С другими тренерами так побеждали «Зенит» в один мяч, а сегодня связали «Спартак». Но это не упрек, а констатация.

Одновременно не было ощущения, что гости в миллиметре от ничьей, не говоря о победе. Интуиция на старте второго тайма подсказывала, что «Динамо» выиграет. В футболе всякое случается, соперник может отдать голевой пас, но сегодня по чистым моментам победила команда, которая владела мячом лишь 32 % времени. Тяжело предъявлять что-то «Динамо», ведь хотели долгожданную домашнюю викторию в РПЛ над неудобным для себя «Спартаком» и реванш за финал кубка.

Результат в таком необычном домашнем дерби важнее, да и «красно-белые» не показали в атаке ничего интересного и оригинального. Нельзя перечислись шикарные моменты гостей, их не было. Йоканович использовал огромный и предсказуемый капкан, но гости в него очевидно попали.