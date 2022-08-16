Неопытный центр обороны, Фернандес и меньше 1 пропущенного гола за игру. Разбираем оборону «Динамо»

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сегодня, 22:00

Проблема – в правом фланге.

«Динамо» продолжает решать проблемы с составом – нашли сменщика для Николо Моро в опорной зоне, раскрыли Луку Гагнидзе в роли бокс-ту-бокс. Теперь хотят купить центрального защитника Сесара Монтеса, которого оценивают в 7 млн евро. В центре обороны у бело-голубых действительно беда – кроме Роберто Фернандеса, который приехал совсем недавно, есть только 20-летние игроки с 14-ю матчами на двоих за плечами. И при этом «Динамо» — в топ-3 по количеству пропущенных мячей. Разбираемся, кто составляет оборону москвичей.

Сергей Паршивлюк – правый край с упором на оборону

Паршивлюк в основном действует ближе к своим воротам (за исключением игр с «Факелом» и «Краснодаром»). При этом надежным на своей трети Сергея назвать точно нельзя. Да, он делает в среднем больше одного отбора и перехвата за матч. Но именно с фланга 33-летнего защитника зачастую начинался штурм ворот «Динамо». Единственные два момента «Торпедо» у ворот бело-голубых начинались с того, что Паршивлюк не успевал накрыть игрока с мячом.

Тенденция получила продолжение в Воронеже. Первый тайм особенно ужасен – Хызыру Аппаеву Сергей дал подать в штрафную, спустя три минуты выдвинулся на Романа Акбашева, но из-за неудачной попытки отбора оголил свой фланг. Уже в штрафной не разобраться с тем, кого опекать – вернулся накрывать Акбышева и упустил Аппаева, который чудом не смог перекинуть мяч через вратаря. В игре с Краснодаром к этому добавилась желтая карточка за отмашку на Олусегуне.

Вероятно, россиянин еще просто не набрал форму – но его медлительность реакции на действия соперника приводит к созданию моментов. «Динамо» это может стоить очков, а Паршивлюку в иных реалиях – места в основе. Сейчас Сергея спасает лишь тот факт, что он единственный правый защитник в команде (при этом на противоположном фланге – сразу 2 футболиста с трансферной стоимостью 3 млн евро и больше).

Саба Сазонов – молодой центрбек с претензией на место в старте

По матчу с «Краснодаром» роль Сазонова в чем-то повторяла задачи Никита Чернова в «Спартаке» — тот тоже на своей половине действовал крайне активно, мог покинуть позицию, чтобы выброситься на соперника с мячом, не дать ему время на принятие решения. Саба плотно играл по Олусегуну, отрезая его от свободного пространства, прерывал передачи на Джону Кордобу, выключал оппонентов из эпизода с помощью своих габаритов.

Сазонов чаще кого-либо участвует в верховых единоборствах (13), совершает 2 перехвата в среднем за матч (второй после Скопинцева). Это логично – рост игрока составляет 192 сантиметра, он должен пользоваться своими габаритами. В то же время Саба принимает активное участие в продвижении мяча – с показателем в 46,5 передачи за 90 минут он второй в «Динамо» после Николы Моро.

Сам Сазонов отмечает удачную игру всего коллектива:

«В целом старт нашей команды считаю удачным. Мы не проиграли ни одного матча, три игры сыграли без пропущенных голов. И идем недалеко от лидеров. Думаю, в этом сезоне можем побороться за самые высокие места».

По тому, что 20-летний центральный защитник показал на старте сезона, он сможет сохранить место в старте и сделать рывок вперед. Хотя все же должен быть более опытный партнер на случай спада.

Роберто Фернандес пытается быстро адаптироваться к игре «Динамо»

22-летний парагваец буквально с ходу должен был заиграть в старте «Динамо» — кроме него у бело-голубых только два молодых центрбека. На данный момент Роберто с поставленной задачей справляется – «пожаров» не образует, с соперником играет плотно. Эксперты отмечают его фактурность и атлетичность.

Вот, что о новобранце «Динамо» рассказал эксперт в латиноамериканском футболе Тимур Лепсая:

«Динамо» можно поздравить с покупкой Фернандеса. В борьбе за него москвичи опередили мексиканские и бразильские клубы. По моей информации, всерьез интересовались им и «Брага» с «Альмерией». Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд. Трудяги, физически крепкие, обученные, с великолепными бойцовскими качествами. К тому же более дисциплинированные, чем бразильцы и аргентинцы».

После периода адаптации Фернандес может надолго вписаться в пару центральных с Сазоновым. Тот более активен и может выдвигаться на соперника, а Роберто способен исполнять функцию подстраховки.

Дмитрий Скопинцев проделывает максимум черновой работы

На удивление именно Дмитрий – лидер команды по количеству отборов (2,7 за матч). Крайние защитники в «Динамо» Йокановича не так ориентированы на атаку и уделяют больше внимания обороне. Возможно, дело в желании снять часть нагрузки с центральных, допускать меньше моментов у своих ворот за счет численного преимущества. Скопинцева не так часто задействуют в игре с мячом – на левом фланге это прерогатива Арсена Захаряна.

Дмитрий по игре с «Крыльями» чаще всего отходил в линию с остальными защитниками сразу после того, как оппонент зайдет на половину поля «Динамо», старался расположиться ближе к штрафной и не дать свободного пространства. При Скопинцеве на поле у соперника минимум моментов на левом фланге. Вероятно, команды изначально идут через правый фланг, так как берут в расчет неподготовленность Паршивлюка. Однако за счет активности центральных опасность удается свести к минимуму – пусть и не всегда.