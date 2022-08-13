«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола за тайм. Тен Хаг стартовал с 1:6 по сумме двух игр

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сегодня, 22:54

Не соответствуют уровню АПЛ на старте сезона.

Ничего нового не произошло. Содержание в этом случае давно важнее формы, а по содержанию МЮ – команда без характера. «Брентфорд» к 35 минуте забил четыре мяча после четырех ударов в створ. Идет худшая серия за четыре десятилетия, и лишь форма унижения остается разной. Могут достойно уступить сильным. Через неделю матч против «Ливерпуля», не обязательно МЮ проиграет 5:0. Но какая разница? Максимум этой команды — статус фаворита Лиги Европы. Это унизительно для клуба, пора действовать.

1. Важно искать владельцев после Глейзеров

Продажа клуба — самый маловероятный, но такой важный шаг. Надежда умирает последней, а в США время от времени работает институт репутации. Надо быть человеком с настоящей сектой поклонников, как у Трампа, чтобы выйти сухим из воды из любой передряги. У Глейзеров такой народной любви нет. Если фанаты МЮ устроят серию протестов и пикетов, требуя продать клуб, то это может повлиять. Плохо лишь, что покупателя нет. На днях всплыл 70-летний Майкл Найтон, но его состояние лишь 5.8 миллионов против 3.9 миллиардов фунтов у семьи Глейзеров. Фанаты воодушевились, но дедушка не сможет купить даже права на левую руку Роналду. Зато МЮ помогут протесты американских фанатов под офисами семьи Глейзеров. Чем больше шума – тем ближе продажа.

2. Нельзя побеждать без спортивного директора

Вудворд оставил в клубе бухгалтера Ричарда Арнольда, а роль спортивного директора неудачно играет Джон Мерто. Оба никто в мире футбола. «Челси» без Грановской на официальном посту и то лучше. Тухель целое лето жалуется, но Аспиликуэту уговорили остаться, появился Кукурелья, взяли Кулибали и Стерлинга, ищут форварда. Но это «Челси», где Грановская выстроила систему скаутинга, учила других вести переговоры, совершала крупные – разумеется, не всегда удачные, трансферы. Без именитого человека на посту спортивного директора МЮ не выплывет. С клубом, который не может продать Роналду, никто не хочет связываться. Тен Хаг занят, не летает по миру, убеждая ценных новичков. Даже де Йонга наставник уговорить, как видите, не смог, откатился к кандидатуре Рабьо.

3. Пора перестать врать собственным фанатам

Нужно хоть какие-то честные эмоции, а их давно нет. МЮ стал клубом-сухарем. Так нельзя, тут даже Анчелотти дает подсказку. Если сразу после возвращения в Мадрид думал о тактике, то теперь выстраивает личные отношения. Надо подружить молодежь и ветеранов. Карло ставит на тех, кому доверяет. Его сын Давиде трудится ассистентом, концентрируется на стандартах, ведет тренировки, выучил 5 языков и спорит с отцом. Карло берет честностью, подчеркивает, что на таком уровне важно строить коллектив. У «Реала» он имеется, причем без Наваса, Рамоса, Варана, Бэйла и Роналду. А МЮ пригласил Макларена, но там надо отцепить половину команды во главе с Криштиану. И что слышим от тен Хага? Эрик назвал «предположением» разговоры об уходе португальца. Лучше поступить честно, как Перес – Флорентино сказал, что Роналду старый для возвращения в «Реал», чем вызвал гнев сестры форварда. В МЮ честны только легенды, которые комментируют игру команды, остальные делают вид, что ничего не сломано.

4. Стоит убрать Магуайра и обновить фланги

Какой капитан – такой корабль. Харри неадекватно себя оценивает, ему пора на скамейку. Магуайра стоит убрать из клуба из гуманных соображений. Если бы тен Хаг включил пункт с арендой капитана (продажа нереальна, дорогущий), когда договаривался о контракте, то поступил бы мудро. Мартинес и Варан могут создать дуэт в защите. А вот с флангами настоящая беда. Выше пример «Челси», где двойная подстраховка на краях, а есть еще идеальные латерали МС и «Ливерпуля». Тяжело создать фаворита АПЛ , когда у тебя на краях Далот и Шоу. Ван-Биссака тоже не подходит, парень категорически не понимает, как атаковать. Подписали еще Маласиа, но это тоже заявка на Лигу Конференций.

5. Хватит верить в Рэшфорда, Эланга и Санчо

Рэшфорд, которому осенью стукнет 25 лет, стал бледной тенью себя из юности. Если Мбаппе убедит Гальтье завербовать Маркуса, то МЮ не нужно думать дважды. Эланга – «открытие» Рангника, не может играть, как Нкунку в «Лейпциге». И Санчо сдулся. Страшно смотреть на парня, который столько всего умеет, когда в такой ужасной форме. Все видят в первую очередь ошибки защиты против «Брайтона» и «Брентфорда», но атака у богачей тоже никакая. Старина Роналду в прошлом сезоне забил пару десятков голов, а где были все остальные? Марсьяль тоже после аренды в «Севилье» не стал вторым Анри или Бензема. С мячом и без мяча впереди МЮ плохой, Фернандеш и Эриксен не спасают.

6. Пора искать голкипера и живого опорника

Де Хеа – классный голкипер, но его сломали проблемы МЮ . Давид будет пропускать нелепые мячи, не верит собственной защите, не верит в счастливую звезду команды. Англичане привязали его контрактом, а стоило помиловать беднягу, который больше не голкипер сборной Испании, хотя мог стать наследником Касильяса. Стоило отдать его «Ювентусу». Даже если народ уровня Облака откажется приехать в МЮ , можно поискать просто крепкого голкипера, но без ран на сердце. Еще пора услышать Скоулза и Кина, что без классного центрального хавбека МЮ не выживет. У команды нет хребта – от позиции центрального форварда до вратаря. Пора смелее прощаться с символами глупых неудач, косметические операции уже ничего не изменят, пробовали не раз.

7. Продать Роналду, подписать центрфорварда

Маловероятный, хотя и необходимый шаг, ведь не построить будущего чемпиона на шее у 37-летней легенды. А операцию «Прощание», похоже, уже провалили. Сейчас вспоминают, что Фергюсон в 1992-м году начал с двух поражений, вот только что было дальше? МЮ продолжил страдать, шел восьмым к концу ноября. А потом случился легендарный разговор с людьми из «Лидса», и 26 ноября 1992-го года «дьяволы» подписали контракт с Эриком Кантона. Тогда было 43 тура в сезоне, долго лидировал «Норвич», который стал третьим, а второе место заняла «Астон Вилла». В чемпионате без нынешних мощных МС и «Ливерпуля» команда Фергюсона и Кантона совершила рывок и выиграла. Уступили всего четыре раза после стартовых поражений, подписали лидеры мечты – Кантона.