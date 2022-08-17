«Атлетико» не нужен Роналду, а «Севилье» будет тяжело. 1-й тур Ла Лиги обозначил картину сезона

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сегодня, 09:59

Семь «с небольшим» вещей, которые мы узнали из первого тура Ла Лиги.

Все больше европейских чемпионатов включаются в борьбу. По традиции немного позже остальных топовых турниров начался сезон в Ла Лиге. И первый тур дал некоторую пищу для размышлений, а также обозначил ряд интересных закономерностей, за сохранением или опровержением которых любопытно будет понаблюдать в дальнейшем.

Дорогие скамейки

«Реал» и «Барселона» собрали очень сильные составы. Каталонцы, несмотря на все финансовые проблемы, летом потратили на трансферы 150 миллионов евро, но стартовали с нулевой ничьей против «Райо Вальекано». Одним из последствий того, что были собраны дорогие команды у «Барселоны» и «Реала» стало усложнение для тренеров сохранения психологического баланса и здоровья – всех сделать счастливыми в таком случае не получается. Всегда найдутся недовольные.

Как долго Пике будет наблюдать со стороны, когда кто-то играет на его месте? Или вот Ферран Торрес, который перешел из «Манчестер Сити», чтобы закрепиться в основе «Барселоны». Он вообще не вышел на поле. Вряд ли Ансу Фати не хочет прогресса в виде обеспечения себе места в стартовом составе. У Анчелотти в «Реале» с этим не так все плохо, хотя Асенсио был недоволен, не получив места в составе на игру против «Альмерии».

В целом пока это не критично, и за один матч атмосфера не испортится. К тому же тренеры будут применять ротацию и постараются грамотно использовать все ресурсы. Например, очевидно, что Анчелотти стремится плавно обновить, омолодить состав, прежде всего, центр поля. Но если кому-то из звезд покажется, что с ним обходятся несправедливо, это может заложить бомбу под течение всего сезона.

Гаттузо влюбил в себя фанатов «Валенсии»

За «Валенсией» будет интересно наблюдать хотя бы из-за яркой личности ее главного тренера. И Гаттузо не пришлось долго добиваться признания фанатов команды. Он привел ее к победе в первом матче сезона, а болельщики всячески поддерживали его на трибунах практически со старта игры. Итальянец поставил привлекательный футбол «Валенсии», и если она не растеряет видных игроков за остаток трансферного окна, то может подарить много незабываемых эмоций.

Рамазани может стать открытием сезона

Ларжье Рамазани покинул «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. (Да, это может быть еще одна история о потере, которая заставит МЮ жалеть). Футболист тогда не стал подписывать новый контракт, поскольку хотел ускорить развитие своей карьеры. В первом же туре Ла Лиги он обратил на себя внимание, когда оставил не у дел оборону «Реала» и забил за «Альмерию».

Перед матчем все внимание было приковано к Садику Умару, за которого «Альмерия» пытается выручить 30 миллионов евро. Но вскоре все о нем забыли и стали наблюдать за Рамазани. Бельгиец постоянно тревожил оборону «Реала», насколько это можно делать с позиций «Альмерии».

Лопетеги в «Севилье» ждет трудный сезон

Сегодня ты в шорт-листе претендентов на тренерский пост в «Манчестер Юнайтед», а завтра у тебя проблемы с «Севильей». У Лопетеги было тяжелое лето из-за трансферных событий. Клуб потерял Диего Карлоса и Жюля Кунде, но не спешит восполнять потери этих и других игроков. «Севилья» на старте проиграла «Осасуне» и нуждается в свежих силах и помощи, пусть это поражение и случилось во многом из-за судейской ошибки. Ожидания от «Севильи» высоки, но без усиления состава она практически наверняка разочарует.

«Атлетико» не нуждается в Роналду

Если кто-то воспринимал всерьез слухи о том, что Криштиану Роналду может оказаться в «Атлетико», то вряд ли первый тур в Ла Лиге утвердил это мнение. Симеоне дважды отказался отвечать на вопросы о том, насколько близок был португалец к переходу в стан «матрасников». Но игра команды показала, что Роналду ей не нужен.

Если Мората, Гризманн и Феликс продолжат играть в том же духе, то последнее, что нужно «Атлетико» — это подкрепление в атаке. Мората оформил дубль, гол забил Гризманн, трижды голевые передачи отдавал Феликс. Так и на титул можно замахнуться. Ну, и забыть о странной форме в волнистую полоску, которая столь раздражала фанатов.

С «Вильярреалом» придется считаться

Если «Севилье» мы прочим тяжелые времена, то «Вильярреал» под началом Унаи Эмери может выдвинуться на первые роли. Если, конечно, не понесет потери на трансферном рынке, что далеко не исключено. Ведь «Барселона» присматривается к Фойту, а Пино интересен клубам из Англии. Если удастся отбить атаки претендентов, то «Вильярреал» может добиться большого успеха.

В стартовом туре команда Эмери разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0, подтвердив эффективность не только коллективного взаимодействия, но и персональных действий исполнителей. Эмери создал разностороннюю и угрожающую любому сопернику силу.

Необычные идеи и решения

Тут хочется объединить сразу несколько моментов, которые были замечены в первом туре. Для начала – это изменения в показе. В погоне за зрелищностью бродкастер Ла Лиги решил зачем-то сыграть на фирменной эмоциональности испанцев и вместе с повтором гола показывать вставку с реакцией комментатора, который изо всех сил вопит «Гооол!» Сомнительное зрелище, если честно. Но кому-то для забавы может сойти.

Другую интересную мысль подкинул разочарованный ничьей с «Райо Вальекано» Хави. Он вдруг посетовал на то, что в футболе нет баскетбольного отсчета времени с его остановкой на каждую паузу. Видимо, так хотел намекнуть на затягивание времени соперником. Но с учетом разницы в хронометраже матчей в футболе и баскетболе, а также в разнице в динамике можно будет забыть о каком-либо адекватном и предсказуемом программировании.

Третья тема касается судейства. Испанские арбитры всегда славились своей излишней придирчивостью и стремлением раздавать желтые карточки и пенальти при малейшем сомнении. Прямо перед стартом сезона глава судейского комитета открыто заявил, что больше не будет никаких «мягких пенальти», назначаемых за какие-то едва заметные и порой надуманные фолы.

Но уже в игре «Осасуны» с «Севильей» такой пенальти был назначен. Никто даже не заметил, как в штрафной Монкайола наткнулся на руку Гомеса, а Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти. Видимо, для некоторых испанских судей футбол так и останется бесконтактным видом спорта. Этот пенальти стал решающим в игре, а после матча представители «Севильи» как раз указывали на то, что действия рефери прямо противоречили тому, что был объявлено перед сезоном судейским комитетом.