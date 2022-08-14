«Барселона» начала сезон иллюзий с нулей. Футболисты есть, игру ищут

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сегодня, 10:27

Стакан наполовину полный или пустой?

Хави начал с торговли иллюзиями

Испанцы называют новый чемпионат красиво – «темпорада иллюзий». Перес торговал иллюзиями, вроде Суперлиги или трансфера Мбаппе, пока Анчелотти со свойственной легенде сельской мудростью направил Куртуа на подвиг всей жизни – победу в плей-офф Лиги чемпионов, а Бензема к заветной цели – «Золотому мячу». Карим сейчас наиболее органичный футболист планеты, во всех фазах отвечает амплуа – опытный центральный форвард, который умеет подыграть партнерам.

У «Барселоны» такого человека нет. Зато торговля иллюзиями достигла невиданного размаха. Возможно, Лапорта даже прав, что поставил на кон все? У «Реала» только на скамейке два игрока за сто миллионов евро – Тчуамени (с бонусами) и Азар, и это не аналог Дембеле и Коутиньо. Медленное развитие не подходило «блаугранас», поскольку оставался риск, что «Реал» уйдет в невиданный отрыв. Если «Барселона» не станет чемпионом Испании весной 2023-го, то получит четыре сезона без титула.

Такое в последний раз случалось на переходе веков, когда шесть лет ждали корону до 2005 года. В Лиге чемпионов «Барселона» тоже не фаворит, причем давно. Унизительные поражения в плей-офф ударили по вере состава в большую победу. Но если Левандовски и Пике сомневаются, что осилят задачу взять Кубок чемпионов, то в Ла Лиге многие эксперты ставят «Барселону» на первое место. Логика у них следующая: «Реал» размереннее, ему меньше нужно, а каталонцы обновились. Внутренняя конкуренция подстегнет, состав глубокий, а чемпионство отвечает на вопрос клубного выживания.

В «Барселону» верят не потому, что уже доказала качество на поле, а по принципу футбольного симулятора. Получив состав, как у каталонцев, точно надо мечтать о титуле в Ла Лиге. Вот только торговля иллюзиями, в которую входит просьба Хави к болельщикам после стартовой нулевой ничьей «потерпеть», всегда опасна. Фанатам обещали новую «Барселону», а в первом туре получили версию старой. Молодому тренеру «блаугранас» важно не путать роли. Это Лапорта – политик, а тренер – мыслитель-ремесленник. Жоан может выбрать путь популизма или обмана, а Хави выведут на чистую воду результаты.

Баск Ираола понимает «Барселону»

Каталонцам не повезло с первым соперником. Андони Ираола, бывший защитник «Атлетика», за пару лет создал в Мадриде крепкую команду. «Райо Вальекано» — единственный клуб Примеры, который в прошлом сезоне получил две победы над «Барселоной». Неудобный соперник снова сыграл грамотно. «Пчелы» не испугались тройки Дембеле, Левандовского и Рафиньи, хозяева, как и гости, забивали только из офсайдов. «Райо Вальекано» не мешал фавориту наносить удары, но минимизировал точные выстрелы с близкого расстояния.

Македонец Димитриевски давно показал себя, «Барселоной» его не испугать – отразил все шесть ударов. Тер Штеген выручил дважды, но если бы немец где-то ошибся, Хави стартовал с обидного поражения. «Блаугранас» привычно контролировали мяч, но с прессингом на скорости у команды огромная проблема. Мяч они себе возвращали легко, но это часть плана Ираолы, а не Хави. «Барселоне» катастрофически не хватило перехватов на чужой половине поля, чтобы поймать «Райо Вальекано» на переходе из одной фазы игры в другую. Хави знает об этом проблеме, но ничего не изменил.

Рафинья у Бьелсы не мог филонить, но Левандовски и Дембеле никогда не были фанатами черновой работы. Педри и Гави легковесные, а Бускетс объективно постарел. Дело даже не во второй желтой, которую испанцу показали после хитрости Фалькао. Форвард ощутил, что Серхио коснулся его отставленной назад рукой, а упал так, словно его с размаха ударили локтем. На повторе видно, что Радамель сделал паузу, ведь его коснулись, не ударили, и лишь затем симулировал страшную боль. Эпизод случился в добавленное время, не влиял на результат, но подчеркивает хитрость «Райо Вальекано». Раньше «Барселона» забивала мадридцам по 5-6 мячей. Сейчас три матча – ноль голов.

Эрнандеса рано ругать, он лишь ищет старт

Гарсия и Кристенсен могут остаться на скамейке, а вчера сыграли в основе. Обамеянг вряд ли станет левым латералем – заменил Альбу, но даже Пьеру-Эмерику нужно привыкнуть к выходам на замену в дополнение к Левандовскому. Роберту нужно время, чтобы понять не столько «Барселону», с этим проблем нет, поляк подходит команде, как испанский футбол. Характер опеки, манеру передачи от защитника к защитнику, манеру работы на стандартах, офсайдные ловушки. Форвард изучает новую лигу, за полтора часа это сделать нереально, особенно против такого упрямого середняка.

Хави даже выгодно, что «Райо Вальекано» сходу потушил эйфорию. Некоторые фанаты «Барселоны» свято поверили обещаниям Лапорты – например, чаще обсуждали трансфер звезды из АПЛ , чем ругали свой клуб за отношение к Френки де Йонгу. Но сложная игра напоминает, что торговля иллюзиями это антураж, а на деле у каталонцев много спортивных проблем. Араухо на правом фланге – опция, но интересно оценить уругвайца в центре с Кунде. Француз тоже может играть справа, и прямо сейчас в линии обороны лишь ветеран Альба на законном месте, остальные три позиции вакантные.

Фланги атаки – аналогичная история, ведь Дембеле друг всех врачей. Еще один парень из лазарета — Ансу Фати, попробует навязать конкуренцию. Справа, помимо Рафиньи, может сыграть как Усман, так и Ферран Торрес. Да и у Обамеянга есть не только опыт игры с Левандовским, но и работы на фланге. Удаление Бускетса позволяет поставить в опорную зону де Йонга в следующем туре. Или же Кессье, новичку тоже ищут место. «Барселона» строится на глазах всего мира, и хотя начали вяло – морально важно обыгрывать того, кто подсунул тебе два поражения подряд, это еще не конец.

И даже не начало конца. Предсказуемо, что над Хави насмехаются, ведь у него симпатичный выбор игроков, все ждут побед. Сама «Барселона» так раздула историю о великом ренессансе и столько говорит о трофеях и прорыве, что припомнят браваду после каждой новой осечки, а они точно будут. Но для начала нужно дождаться конца трансферного периода, появления основной пары защитников, или трио, если Хави поменяет тактику. А еще не забывать, что у «Барселоны» появился человек, который превратит плохие матчи в победные вечера – Левандовски. Вот только Хави знает, что «Барселона» не «Реал», чтобы не мытьем так катаньем. Им самим нужно шоу для вдохновения и веры, а шоу нет.