Между драмой и провокацией. Дерби закончилось потасовкой Конте и Тухеля

1660546541

сегодня, 09:55

«Челси» и «Тоттенхэм» устроили жару.

Раунд первый. Тотальное доминирование

Противостояние «Челси» и «Тоттенхэма» обретает особый интерес, поскольку эти команды рассматриваются как наиболее реальные кандидаты на роль «третьей силы» в АПЛ . Потому что мало кто сомневается в способности «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» снова всех задоминировать.

Первый тур дал понять, что скорее всего у «Тоттенхэма» больше шансов стать уверенной третьей силой. Однако уже первый тайм матча с «Челси» поставил эту позицию под сомнение. «Синие» уверенно контролировали ситуацию и превосходили «шпор» по всем параметрам, владели мячом 68 процентов времени, добились точности передач в 88 процентов против 79, нанесли восемь ударов против всего двух у «Тоттенхэма».

Но при этом «Челси» смог забить только один мяч. Причем создан гол был исключительно новичками. Подачу с углового от Кукурельи замкнул в ворота Льориса Кулибали. С чувством удовлетворения и предвкушением мощной победы «Челси» уходил на перерыв. Но «Тоттенхэм» оказался тем самым героем голливудского боевика, который в первой части фильма получает оплеухи, чтобы потом сплюнуть кровь и выбитые зубы и начать брать реванш.

Раунд второй. Реванш на грани

Действительно, Антонио Конте удалось сделать так, чтобы «Тоттенхэм» после перерыва прекратил свое падение и стал выравнивать игру. Причем не только по содержанию, но и в счете на табло. Потребовалась половина тайма на выполнение этой задачи. В итоге Хейбьерг с передачи Дэвиса сумел сравнять счет.

После этого гола игра долго не могла возобновиться, потому что тренерские штабы и игроки схлестнулись едва ли не в рукопашной. Поскольку в «Челси» во главе с Томасом Тухелем все были уверены в ошибке главного судьи Энтони Тейлора. Ведь перед голевой комбинацией Бентанкур жестко сыграл против Хаверца, а рефери проигнорировал эпизод и не заметил фол. Остыть Конте и Тухеля заставили только желтые карточки для них. Но осадочек, как говорят, остался.

К слову, менее десяти минут потребовалось «Челси», чтобы снова выйти вперед. На этот раз гол забил Рис Джеймс, а ассистировал ему еще один новичок «синих» — Рахим Стерлинг. Все шло к победе «Челси», которая все же, исходя из статистики, должна была казаться логичной. «Синие» все еще лучше и больше владели мячом, чаще били по воротам, вроде бы контролировали ситуацию.

Пока на последних секундах компенсированного времени вышедший на финальный отрезок Перишич не навесил с углового точно на Кейна, который последним действием в игре вколотил мяч в ворота и спас «Тоттенхэм» от поражения. Эмоциональнейшая развязка. Правда, это было еще не все.

Раунд третий. Драка

Мы уже упомянули о том, что после первого гола «Тоттенхэма» вспыхнула потасовка на поле и на тренерских позициях. Это не была какая-то спонтанная вспышка, ничем не обусловленная. На протяжении всего матча эмоциональное напряжение нарастало, и каждый стык, каждое решение судьи только добавляли пороха в будущее место вспышки.

Ведь даже когда на 63-й минуте Тейлор показал желтую карточку вратарю «Челси» Менди за затяжку времени, этого не поняли и в «Тоттенхэме». Такие мелкие эпизоды, из которых складывались крупные впечатления, способствовали накоплению негатива. История с фолом перед голом Хейбьерга разозлила Тухеля. К тому же в «Челси» считали, что и перед угловым, с которого сравнял Кейн, было нарушение на Кукурелье, не замеченное судьей. Его за волосы потянул Ромеро. Да даже действия тренера-оппонента подстегивали соперника. Когда Джеймс вывел снова «Челси» вперед, Тухель помчался мимо печального Конте, яростно празднуя гол. Когда забил Кейн, то же самое сделал Антонио.

Поэтому уже после финального свистка, когда Конте пошел пожимать руку Тухелю, между ними вспыхнул новый конфликт. Тренеры эмоционально высказали друг другу много лишнего, за что каждый из них получил по красной карточке. Такое случается нечасто. Но и понять эти эмоции можно – сам сценарий игры к тому подталкивал. Как и статус дерби, как и решения рефери, как и личности самих тренеров.

Раунд четвертый. Осознание

Тухелю было жутко обидно, поскольку его команда демонстрировала превосходство на протяжении большей части встречи и диктовала условия, а упустила победу за секунду до финального свистка. Конте же на протяжении всего матча был эмоциональнее обычного. Ему очень принципиален был именно поединок с «Челси», с его бывшим клубом, расставание с которым вышло не очень красивым.

Однако в конечном итоге оба тренера могут найти достаточно поводов, чтобы не расстраиваться. Конте может порадоваться тому, как его команда проявила характер, как билась до последнего и ушла от поражения. Это крайне важно для претендента на высокие места. Тухель же может быть доволен тем, как работала его тактика, его схема, его новички. Они действительно во многом определяли то самое доминирование. А пока тренеры обвиняют друг друга и судейство. Томас Тухель:

Мое удаление? Я думал, что когда вы пожимаете руку, то смотрите друг другу в глаза. У Конте были другие мысли на этот счет. И я должен сказать о плохих решениях судьи. Обоих голов «Тоттенхэма» не должно было случиться. Только одна команда заслужила победу. И это были мы. Я не знаю, сколько тактических фолов совершили Хейбьерг и Бентанкур. С каких пор можно дергать футболистов за волосы во время игры? И сделали вид, что ничего не произошло. Я не могу этого понять, никто в команде не может этого понять. Я разочарован тем, что игроки не получили того, чего заслуживали. Может быть, было бы лучше, если бы Тейлор не судил «Челси». Но ведь есть ВАР.

Антонио Конте:

Я думаю, что лучше говорить об игре. Не хочу говорить о проблемах между мной и Тухелем. Это должно остаться между нами. Судья мне показал красную карточку, но я не понял, что произошло. Ничего страшного. Это можно принять. Не вижу проблемы.

Но разве не за такие моменты и эмоциональные противостояния мы любим борьбу принципиальных соперников? Суть отношения к таким эпизодам отметил сразу после игры ее комментатор Джейми Каррагер: