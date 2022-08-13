ЦСКА собрался против «Зенита», но проиграл. Акинфеева огорчили дальними ударами

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сегодня, 19:56

Дали повод для разговоров о классе и тактике.

ЦСКА проиграл из-за ошибок опорной зоны

Мантуан красиво шлепнул издали после комбинации с Малкомом. Новичок удачно вышел на замену, и это кульминация всей игры. Но не менее важно, что до перерыва «армейцы» выдали худший за десять лет первый тайм в РПЛ в низком блоке защиты, было 11 ударов соперника из пределов штрафной площади. А пропустили по иронии после редкого выстрела из-за пределов владений Акинфеева от Малкома. Оба раза иначе должны были играть центральные полузащитники Федотова. Не лучший поединок для опорников с двух сторон. Не удивительно, что Семак после перерыва добавил к Барриосу еще и Сантоса.

До чудесного гола Мантуана «Зенит» рисковал пропустить второй мяч как раз после расхлябанности в центре. Чемпион в начале сезона плохо реагирует на нечастные чужие вертикальные атаки соперников. Позиционно команда развалилась, когда Карраскаль выскочил на чужие ворота по левому краю. Медлительность чемпионов, за которую ругали после выездных ничьих, снова сказалась. Хорхе проскочил всех защитников, но Кержакову повезло – колумбиец пробил в ногу голкиперу, который грамотно выбрал позицию. Дальше мяч оказался у другого «армейца», Михаил спасти не мог. Если бы помощник арбитра не увидел офсайд у Карраскаля, то оборона «Зенита» получила «награду» за серию грубых ошибок. Новый VAR не рискует линии, а по картинке без графики судите сами.

«Армейцев» наказали за инертность на старте

Хорошо, что «Зенит» забил до перерыва, ведь заслужили, подтвердили статус фаворита матча. Лучшие моменты Малком, Сергеев и остальные не реализовали, ведь Акинфеев держался молодцом. Но хозяев покрутились перед чужой штрафной в самом конце первого тайма, мяч пришел к Малкому – коварный падающий и закрученный удар бразильца оказался мертвым для вратаря ЦСКА . Гостевая схема «3-4-3» сжалась под давлением «Зенита», подопечные Федотова с первых минут признали, что соперник намного сильнее.

Странно такое видеть. Даже Семак фиксировал низкий темп петербуржцев, подсказывал не злоупотреблять поперечными передачами. ЦСКА всей командой прятался за линией мяча. Удивительно, что тактически Федотов относился к чемпионам так, как к «Сочи» или «Факелу». Но те соперники уставали, позволяли «армейцам» развивать победные атаки. И «Зениту» пришлось вспотеть. Вендел в перерыве не мог говорить, настолько сильно сбилось дыхание. Но на опыте и классе хозяева со схемой «4-2-3-1» господствовали на поле.

Было бы нечестно, если бы такой осторожный, даже трусливый ЦСКА оказался в раздевалке при ничейном счете. Выговоры Акинфеева и Дивеева не влияли на хавбеков, слишком часто Кучаев и Мухин упускали соперников перед штрафной площадью. ЦСКА до перерыва улыбнулась удача. Например, судья мог поставить пенальти после того, как Дивеев снес Бакаева. Игорь выиграл верховой мяч, но отработал руками. Посчитай арбитры действия защитника применением чрезмерной силы, то «Зенит» мог получить солидное преимущество в счете без реализации части моментов с игры. «Армейцы» проиграли первый тайм, счет по ударам в створ красноречивый – 7:0.

Тактически низкая игра без мяча завела ЦСКА к работе с браком в дикие 31 %. Причем по количеству аккуратных передач «Зенит» переигрывал «армейцев» почти в три раза. Ничего не вышло у москвичей именно до перерыва. Решение Федотова выбрать на замену Карраскалю новичка – Мендеса, не смутило Сутормина. Чилийский Виктор, который привык работать в середине поля, стушевался в роли левого инсайда. Не понимал, как найти передачами Чалова и Медину, не создал связку с Мойзесом на фланге. Делаем скидку, что молодой человек с ЦСКА почти не тренировался, но ругаем Федотова. Тренер хотел озадачить Семака, а переиграл сам себе. Замена в перерыве подтверждает правильность оценки.

Перерыв точно не пошел «Зениту» на пользу

Появление Карраскаля помогло ЦСКА , а затем Мойзес не сдался, когда Сутормин нарушал против него правила. Бразилец поднялся на ноги, забежал в штрафную площадь, Ловрен не добежал, латераль отдал передачу в направлении Родригао и Чалова. Кукуян закономерно поставил пенальти, фол был, а форвард Федор уверенно реализовал пенальти. По сумме первого часа матча ЦСКА , конечно же, не наиграл на ничью. Но старт второго тайма точно был за командой с Карраскалем, вышедшим на замену. Семак почувствовал, что игра может сломаться – сделал тройную замену, внес коррективы сразу в три полевые линии.

Бакаев неплохо менял фланги до перерыва, но Зелимхан не может выдать высокий темп на протяжении всего матча. Сергеев провел плохой матч – у форварда было меньше ударов в сторону ворот, чем у защитника Ловрена. А Сутормин заслужил замену после ошибки в борьбе с Мойзесом. Тактически «Зенит» сначала не изменил структуру, но потом перешел на три центральных, поскольку Родригао и Ловрен без поддержки Адамова не успевали. ЦСКА разгонял неплохие контратаки. И хотя больших разрывов между линиями у «Зенита» не было, нервничали. Второй тайм чемпионов был сумбурным, без чудо-удара Мантуана увидели бы ничью. Хотя неправильно закрывать глаза и на ошибки Федотова.

«Зениту» непросто искать мотивацию на игру на пределе, когда игроки видят, насколько сильнее, чем соперники, по номиналу. Но им нужно помнить, что в футболе не всегда выигрывают сильнейшие команды. Например, лучшая банда мира по сумме последних сезонов – «Манчестер Сити», ни разу не побеждала в финале Лиги чемпионов. У Семака намного больше аргументов, чем у ЦСКА , но Федотов в перерыве точно нашел правильные слова. В каком-то смысле тренера подвели футболисты. Центральные полузащитники оставляли место Венделу, Малкому и Мантуану. А ведь еще не было Клаудиньо – с травмой ковырялся в телефоне на трибуне. Также ЦСКА недоработал на флангах. Гайич, что для «армейцев» плохо – футболист среднего уровня. Серб нередко теряет позицию в обороне и вяло атакует. А Мойзес прилетел с летними боками, нужно сгонять вес и добавлять в выносливости.

«Зенит» тоже включался рывками. Кержакова подставляли защитники – привезли два гола в матче, где у ЦСКА был один удар в створ, и тот с пенальти. Но один мяч судьи не засчитали. Федотов снова хотел игру вторым номером, но футболисты «армейцев» не осилили план. Только выход Карраскаля, который рисковал с передачами, оживил игру гостей. Очевидно, когда по ударам в створ счет 8:1, что по сумме у «Зенита» было неоспоримое преимущество. Но показательно, что после перерыва увидели всего два метких удара на две команды, причем оба были голевыми – редчайший пример в футболе. Сыграли тайм без ворот, но ЦСКА объективно не готов побеждать «Зенит» в гостях. Впрочем, один шаг Карраскаля назад в перспективной контратаке мог означать несправедливую, но интригующую победу «армейцев». А так Семак выиграл благодаря главному своему оружию – классу бразильцев.