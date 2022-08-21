ЦСКА – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который состоится 21 августа 2022 года
ЦСКА
«Армейцы» хорошо стартовали в новом розыгрыше РПЛ и даже последнее поражение «Зениту» не должно повлиять на настроение команды. После пяти туров чемпионата ЦСКА набрал 10 очков и занимает текущее шестое место. В случае домашней победы над «Ахматом» у коллектива есть шанс подняться сразу на несколько позиций вверх и продолжить борьбу за лидерство с основными конкурентами.
13 августа ЦСКА на выезде уступил «Зениту» (1:2), а шестого августа разгромили на своем поле «Факел» (4:1).
«Ахмат»
Клуб из Грозного серьезно настроен на этот сезон и уступил лишь в одном матче на старте турнира. Сейчас «Ахмат» расположился на восьмой позиции и имеет в своем активе восемь баллов, которые позволяют себя уверенно чувствовать. В игре с ЦСКА команда попытается сыграть вторым номером и использовать те моменты у ворот Акинфеева, которые сможет создать в игре на контратах.
14 августа «Ахмат» без проблем разобрался с «Химками» (3:1), а шестого числа разошелся миром с «Зенитом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.8
- Ничья – 3.6
- Победит «Ахмат» – 4.7
Статистика
- Обе команды проиграли по одному матчу в новом розыгрыше РПЛ
- Четыре из пяти в выездных матча «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- 14 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- ЦСКА выиграл четыре последние домашние встречи у «Ахмата»
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. У московского клуба хорошая статистика личных встреч с «Ахматом» и на протяжении последнего месяца «армейцы» показывают интересный футбол. Прогнозируем победу хозяев.