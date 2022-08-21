ЦСКА – «Ахмат» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который состоится 21 августа 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» хорошо стартовали в новом розыгрыше РПЛ и даже последнее поражение «Зениту» не должно повлиять на настроение команды. После пяти туров чемпионата ЦСКА набрал 10 очков и занимает текущее шестое место. В случае домашней победы над «Ахматом» у коллектива есть шанс подняться сразу на несколько позиций вверх и продолжить борьбу за лидерство с основными конкурентами.

13 августа ЦСКА на выезде уступил «Зениту» (1:2), а шестого августа разгромили на своем поле «Факел» (4:1).

«Ахмат»

Клуб из Грозного серьезно настроен на этот сезон и уступил лишь в одном матче на старте турнира. Сейчас «Ахмат» расположился на восьмой позиции и имеет в своем активе восемь баллов, которые позволяют себя уверенно чувствовать. В игре с ЦСКА команда попытается сыграть вторым номером и использовать те моменты у ворот Акинфеева, которые сможет создать в игре на контратах.

14 августа «Ахмат» без проблем разобрался с «Химками» (3:1), а шестого числа разошелся миром с «Зенитом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.8

– 1.8 Ничья – 3.6

Победит «Ахмат» – 4.7

Статистика

Обе команды проиграли по одному матчу в новом розыгрыше РПЛ

Четыре из пяти в выездных матча «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

14 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

ЦСКА выиграл четыре последние домашние встречи у «Ахмата»

Прогноз