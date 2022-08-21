«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Оренбург», который состоится 21 августа 2022 года

«Краснодар»

«Быки» показывают средние результаты, но в каждом матче выкладываются на максимум своих возможностей. «Краснодар» значительно поменял состав и футболистам необходимо время чтобы притереться и сыграться. После пяти туров РПЛ коллектив смог набрать восемь очков и занимает текущее седьмое место, которое может улучшить в случае домашней победы над новичком.

13 августа «Краснодар» смог сыграть вничью на выезде с «Динамо» Москва (0:0), а шестого числа крупно выиграл у «Локомотива» (3:0).

«Оренбург»

Команда играет очень нестабильно и это можно объяснить отсутствием ее в прошлом сезоне, ведь «Оренбург» только в этом году вернулся в РПЛ . После пяти туров коллектив набрал шесть очков и занимает 12 место. Предстоящий матч с «Краснодаром» пройдет на выезде и значительно уменьшает шансы команд на успех. Тем не менее, даже ничья станет хорошим достижением для гостей.

14 августа «Оренбург» обыграл на своем поле «Торпедо» (1:0), а седьмого числа проиграл «Ростову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.77

Ничья – 4.1

Победит «Оренбург» – 4.3

Статистика

«Краснодар» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз матч также получится результативным.