«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Оренбург», который состоится 21 августа 2022 года
«Краснодар»
«Быки» показывают средние результаты, но в каждом матче выкладываются на максимум своих возможностей. «Краснодар» значительно поменял состав и футболистам необходимо время чтобы притереться и сыграться. После пяти туров РПЛ коллектив смог набрать восемь очков и занимает текущее седьмое место, которое может улучшить в случае домашней победы над новичком.
13 августа «Краснодар» смог сыграть вничью на выезде с «Динамо» Москва (0:0), а шестого числа крупно выиграл у «Локомотива» (3:0).
«Оренбург»
Команда играет очень нестабильно и это можно объяснить отсутствием ее в прошлом сезоне, ведь «Оренбург» только в этом году вернулся в РПЛ. После пяти туров коллектив набрал шесть очков и занимает 12 место. Предстоящий матч с «Краснодаром» пройдет на выезде и значительно уменьшает шансы команд на успех. Тем не менее, даже ничья станет хорошим достижением для гостей.
14 августа «Оренбург» обыграл на своем поле «Торпедо» (1:0), а седьмого числа проиграл «Ростову» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.77
- Ничья – 4.1
- Победит «Оренбург» – 4.3
Статистика
- «Краснодар» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних выездных матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз матч также получится результативным.