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«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:50
«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Оренбург», который состоится 21 августа 2022 года

«Краснодар»

«Быки» показывают средние результаты, но в каждом матче выкладываются на максимум своих возможностей. «Краснодар» значительно поменял состав и футболистам необходимо время чтобы притереться и сыграться. После пяти туров РПЛ коллектив смог набрать восемь очков и занимает текущее седьмое место, которое может улучшить в случае домашней победы над новичком.

13 августа «Краснодар» смог сыграть вничью на выезде с «Динамо» Москва (0:0), а шестого числа крупно выиграл у «Локомотива» (3:0).

«Оренбург»

Команда играет очень нестабильно и это можно объяснить отсутствием ее в прошлом сезоне, ведь «Оренбург» только в этом году вернулся в РПЛ. После пяти туров коллектив набрал шесть очков и занимает 12 место. Предстоящий матч с «Краснодаром» пройдет на выезде и значительно уменьшает шансы команд на успех. Тем не менее, даже ничья станет хорошим достижением для гостей.

14 августа «Оренбург» обыграл на своем поле «Торпедо» (1:0), а седьмого числа проиграл «Ростову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 1.77
  • Ничья – 4.1
  • Победит «Оренбург» – 4.3

Статистика

  • «Краснодар» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних выездных матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команды часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз матч также получится результативным.

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сегодня в 18:43
Победу одержит «Краснодар»
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