Хвича покоряет Неаполь. Бывший игрок «Рубина» — лучший снайпер старта в Серии А

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сегодня, 18:01

Грузинский вингер удивил итальянцев.

Забил правой, левой и головой

Современный мир стал слишком требовательным к развлечениям. Люди разучились радоваться чему-то малому. Многое воспринимается, как данность, что является ошибкой, за которую многих реальность еще накажет. Поэтому радуемся 3 гола и 1 ассисту Кварацхелии, как неаполитанцы. Там живут эмоциональные и благодарные люди. Вкусная еда, не всегда чистые улицы. Все, как нужно внутри развалин великой южной империи. Неаполитанцы умеют любить, не только предавать и ненавидеть.

Приняли и защищали Кулибали, невзирая на жесткие предубеждения к любым африканцам. Любили веселого вратаря Рейну, который сразу же подружился с мафией. Обожали рокера Гамшика, ценили Инсинье. Им нравился грубоватый шутник Мертенс. А Кавани как обожали! Из этого списка выделился словак Гамшик. Марек побил клубные голевые рекорды самого Марадоны, а для южного итальянского города Диего – футбольный святой, не меньше. Религиозность неаполитанцев не мешает им добавлять в пантеон главного грешника в истории игры.

Кварацхелия попал в команду Спаллетти, который приглядывал за РПЛ . Если грузину что-то непонятно, то Лучано найдет парочку слов на русском языке, чтобы Хвича справился с задачей. Хотя не будем закрывать глаза на имена соперников. «Наполи» в первых турах сыграл против «Вероны» и «Монцы», а не против «Милана» и «Ювентуса». Но 21-летний вингер забивает в Серии А, а более опытный Кокорин нет. Алексей Миранчук тоже потратил немало игрового времени, но на пик формы может выйти лишь в «Торино» после травмы.

Грузинский вингер забил левой ногой, правой ногой и головой. В прошлом сезоне «Верона» играла в защите наравне с обороной «Лацио». И хотя это не комплимент, забить пять мячей им никто не мог. А у «Наполи» с Кварацхелией получилось. Хвича сравнял счет после передачи Лосано, который готовится к чемпионату мира, поэтому будет стараться. Также на счету грузина голевая передача на Зелински. Тот мяч оказался в итоге победным для неаполитанцев. Такой дебют молодого футболиста, игравшего в прошлом сезоне за вылетевший из РПЛ «Рубин», не могли не заметить.

Против «Вероны» за 68 минут Кварацхелия встретился с мячом 49 раз, две трети его ударов пришлись в створ, набрал достойные 0.36 xG и добавил 0.25 xA, оба показателя высокие. Создал два момента, заслуженно получил высокие оценки, ведь 83 % его передачи были точными. Фотография празднования в стиле баскетболиста Карри облетела весь футбольный мир. Но вы знаете Хвичу, в его случае самый важный матч – следующий.

Задачу упростил отъезд Инсинье

Не сорвись чемпион Европы и любимый коротышка Неаполя в 31 год в итальянский рай в Канаде – в «Торонто» Лоренцо дождался Кришито и Бернардески, то сидел бы Кварацхелии на лавке до семидесятой минуты. А по сценарию Миранчука в «Аталанте» попасть в основу тяжело. Вот только Спаллетти не Гасперини, который публично кого только из своей команды не ругал. Лучано добрее, бывший подопечный Слуцкого попал в хорошие руки.

«Наполи» со времен Сарри любил выходить в атаку флангами. Португалец Марио Руи уступит в классе албанцу Хисаю, ушедшему в «Лацио», но его усилий достаточно, чтобы мяч оказался у Зелински. Пётр перерос уровень амбиций «Наполи», как и Фабиан Руис. Но Спаллетти пойдет с молотком из своей коллекции в кабинет Де Лаурентиса, если после продажи Кулибали в «Челси» и ожидаемого перехода Фабиана в ПСЖ (или в «Реал», учтите потерю Каземиро), президент отпустит еще одного лидера, которому в этом сезоне надо страховать дриблинг Кварацхелии.

Хвича против «Монцы» передал привет древним силам Италии – сделал дубль в ворота клуба Галлиани и Берлускони. За семьдесят минут на поле 39 раз коснулся мяча, реализовал два удара в створ из двух – красивые голы, порадовал точностью в паса в 81 %. Только любимые обводки в Серии А пока не работают – класс защитников высокий, Кварацхелии нужен дриблинг на новой скорости. Теряет мяч, устает к середине второго тайма, но дебют роскошный.

Хвичу будут любить, он подходит

Романо – верховный инсайдер футбола, по совету знакомого скаута просмотрел Кварацхелию раньше многих. Сразу советовал клубам Серии А забрать парня. Тут много ума не надо, тоже рекомендовали скаутам топ-5 забрать грузина, ведь в «Рубине», который не построил атакующий футбол, ему было скучно. Моральная сторона вопроса важна. Когда Кварацхелия понимает, что представляет Грузию в Серии А, как когда-то Каладзе – старается. Не случайно целовал щиток с государственным флагом Родины, напомнил, откуда он.

Кварацхелии, если хочет стать не просто калифом на час, а звездой сезона в Серии А, нужно измениться. Также пора поменяться самому «Наполи», ведь его сейчас вспоминают как фаворита сезона лишь вслед за «Интером», «Миланом» и «Ювентусом». И «Ромой», команду Моуриньо часто ставят выше в прогнозах сезона, чем неаполитанцев. Но ведь Спаллетти в прошлом сезоне финишировал на третьей строчке, набрав на девять очков больше, чем «Ювентус». Это «Наполи» забил больше, чем чемпионский «Милан», а пропустил меньше всех, наравне с Меньяном.

Индзаги, Аллегри и Паоли – классные бойцы, но Спаллетти игнорируют, поскольку знают природу «Наполи». Клуб Де Лаурентиса столько раз примерялся к Скудетто, а ни разу престижный щит себе на форму без Марадоны не нашили. Земной путь Диего завершился, конкуренты в Серии А у его бывшего клуба прекрасные, но «Наполи» с Кварацхелией сыграет в Лиге чемпионов и пошумит в Серии А. Особенно если умудрятся не просесть в защите без грозного Кулибали. У Спаллетти есть месяц, чтобы подготовиться к матчу против «Милана» на «Сан-Сиро», там Кварацхелия тоже получит моменты.

Чемпионат Италии давно не строится на защите, пару раз пробивали средний показатель в три мяча за матч. А поскольку «Наполи» нужны новые акценты и свежие герои, то Кварацхелия вовремя забежал в основу. Мертенс ест кебаб в Стамбуле, Инсинье жаренную картошку в Торонто, а Неаполю нужен объект для симпатий. Если грузин задержится на пике формы на пару месяцев, то не просто станет основным, а будет любимчиком. Но «Наполи» нужны новички. Важно, чтобы доехал Кейлор Навас, и чтобы скауты нашли замену Руису. Лоботка не готов играть по 40 матчей за сезон.

С сильными напарниками Хвича даже в Лиге чемпионов себя покажет. Все в РПЛ прекрасно знали, что у Кварацхелии невероятные дальние удары и помешал на дриблинге, и иногда он срабатывает, как при втором голе «Монцы». Всегда сомневались, что готов отрабатывать без мяча и может играть стабильно. Но одно дело вылетать в ФНЛ , или ждать хорошего предложения в Батуми, а другое – готовиться к старту в Лиге чемпионов через две недели. Похоже, итальянцам все-таки придется сломать языки.

Им сложно выговорить фамилию Кварацхелия, но Хвича исправит баги в программе Спаллетти, так что пусть практикуются, ведь молодой игрок повторил дебют самого Кавани.