Непопулярное мнение: Тухель близок к развалу «Челси»

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сегодня, 21:28

Осталось купить Магуайра – поражений станет больше.

Не продумали, что делать после победы в ЛЧ

«Ливерпуль» после успешного финала еврокубка пошел за победой в АПЛ , чтобы сохранить мотивацию лидеров. Иначе Ван Дейка, Салаха и Мане ловили бы в Барселоне, Мадриде и Мюнхене. «Манчестер Сити» после серии чемпионств гоняется за «ушастым». Эта дорога – клей, который держит вместе команду, где не хватало волевых ребят для частых успехов в Европе.

У «Челси» успех в Лиге чемпионов случился неожиданно. Тухель пришел по ходу сезона, в финале обыграли в один мяч записного фаворита. Но отстали от того же «Манчестер Сити» в АПЛ на 19 пунктов. Томасу стоило подумать, что делать с «Челси» дальше? Прошлой весной снова отстали от «горожан» на девятнадцать пунктов, хотя после четырнадцати туров лидировали. Тренер понимал, что надо штурмовать вершину в АПЛ .

Но без безумной результативности дорогущего новичка Лукаку и с травмами важных крайних защитников не хватило усилий Маунта. Был еще Рюдигер, да всплыл в Мадриде. Лукаку и Вернер не заиграли, разъехались. Показательно, что футболисты не хотят оставаться в «Челси» Тухеля. Кристенсен уехал в «Барселону», где может сесть позже на скамейку. Зиеш недоволен своим положением, Пулишич ищет новый клуб. Арендованный Сауль не заиграл.

Не был создан коллектив единомышленников для коронации в АПЛ . У Канте заканчивается контракт в 2023-м году. Ждет чемпионата мира, а дальше может принять приглашение от другой команды. Жоржиньо не скрывал, что присматривался к предложению «Ювентуса», хочет обратно в любимую Италию. Если «Челси» не увидим к началу ЧМ -2022 среди фаворитов сезона в АПЛ , то вот этот состав может развалиться.

Пустили черную кошку между Тухелем и Боэли

Кошка была с сине-гранатовым ошейником? У богатых свои поводы поплакать. Томас жаловался, что от него убегают трансферные цели. Часто интересные ему футболисты оказывались в «Барселоне». Тренер открыто ругал руководство, а еще предрек осечки, которые теперь случились. Пожалуйста, была ничья против «Тоттенхэма» и разгром от «Лидса», хотя большой разницы не было с 1995-го.

Пусть также не вводит во искушение выездная победа над «Эвертоном». Встретился неудачливый соперник, забили лишь с пенальти. Иначе могли стартовать вообще без побед в трех турах АПЛ . Не знаем, каким чудом справлялась Грановская, но в прежних клубах у Тухеля вечно были конфликты с руководством. Новые владельцы «Челси» обещали немцу трансферную свободу, но сезон уже стартовал, а многие новички мечты еще не приехали.

До первого матча Лиги чемпионов чуть больше двух недель, стартуют раньше из-за мундиаля. Групповой этап пройдет компактно, и в АПЛ будет насыщенный календарь, надо вместить паузу для турнира в Катаре, где многие из «Челси» сыграют. В таких условиях поражения, вроде разгрома от «Лидса», обязательно случатся. Но умеет ли Тухель проигрывать? Вопрос задавали себе в «Майнце», «Боруссии» Д и ПСЖ . Томас стал устойчивее к стрессу, но остался вспыльчивым.

Боэли пытался впихнуть в «Челси» Роналду – пока нет Криштиану. Тренер интересовался переходом Неймара – бразилец не хочет терять статус фаворита ЛЧ из состава ПСЖ и пахать в АПЛ , когда можно накручивать всех в Лиге 1, где знает все ходы и выход в лазарет, если устал. Фофана близко, но запоздал. Даже капитана Аспиликуэту пришлось удерживать в команде силой. Тухель читал выводы аналитиков – потеря Рюдигера ударила по «Челси», а Кулибали нужно время на адаптацию.

У «Челси» подход фаворита без голевого акцента

Против «Лидса» гости сыграли шикарно на первой минуте матча. Выходы в атаку через Стерлинга, который подходит вертикальному футболу, смотрятся элегантно. Кукурелья пригодится, дорогущий испанец активен в атаке, хотя и бил мимо. Кулибали получил красную карточку, но вернется и начнет поступать иначе. Менди тоже не стал плохим голкипером из-за нелепого гола – потерял мяч, замешкался, дал игроку «Лидса» себя обокрасть.

«Челси» не смотрится безнадежно. Был классный отрезок против «Тоттенхэма». Иначе мог сложиться матч против «Лидса». Именно поэтому гипотеза, что с «аристократами» может случиться несчастье, недовольство Тухеля перерастет в конфликты, а недосказанность трансферной кампании аукнется осенью, можно назвать непопулярным мнением. Вероятность, что настолько сильная по именам команда развалится, не может быть выше облаков.

Но есть «звоночки», которые опытные фанаты «Челси» уже прочитали. Они понимали подход Абрамовича – тренеров в клубе меняли, как цари любовниц. Но сам «Челси» остался таким, как привыкли. В нем всегда не могли заиграть прекрасные мастера, но постоянно появлялись новые Дрогба, Азары, Диего Косты, и так далее. А как будет у Боэли? Если Канте считает, что свой пик в Лондоне прошел – победа в АПЛ на старте карьеры с Конте, виктория с Тухелем в ЛЧ , то уйдет не только он.

Томас понимает, что нужны также продажи. Эмерсон, Зиеш, Алонсо и Пулишич могут пойти вслед за Вернером и Лукаку. Одновременно немец названивает Де Йонгу. Раз Френки не хочет в «Манчестер Юнайтед», быть может, согласиться сыграть за «Челси». А самое главное, и матчи против «ирисок», «шпор» и «павлинов» это подтвердили – команде остро нужен центральный нападающий. Об этой проблеме говорили накануне, теперь на пару аргументов больше.

Маунт, Хаверц и Стерлинг создадут моменты, было бы кому. Но если Хави не отпустит Обамеянга, если в голове Роналду что-то не стрельнет и не выберет «Челси» в последнюю секунду, убедив и Тухеля, и Боэли, и руководство МЮ , то придется играть с «ложной девяткой». Заведомое обречение на осечки в АПЛ , каждая из которых убедит классных игроков, что пора ставить на других лошадок в безумной гонке за славой и трофеями. «Челси» — гранд, но не главный в Европе.

На это указали решения футболистов, которых не дождался этим летом Тухель. Кто-то подшутил над «Челси», выдумав новость про обмен Магуайра на Пулишича? Но если Тухель считает, что сколотит великую защиту из пересидевшего в Серии А Кулибали и капитана МЮ , то немец себя переоценивает. Как переоценил себя Боэли, когда вел переговоры с форвардами. Обамеянг не тот, что был в «Арсенале» в начале карьеры в АПЛ , когда радовал голами, но даже 33-летний габонец лучше, чем пара форвардов Стерлинг – Хаверц.