Гол за восемь секунд и мечта о непобедимости. ПСЖ рвет и мечет

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сегодня, 12:55

Мбаппе, Неймар и Месси стали связкой из сказки.

Гол за 8 секунд. Или за 9?

Все, кто когда-либо сталкивался с шахматами, знают, что такое «мат в три хода». Поэтому поймать на таком классическом трюке кого-либо сейчас нереально. Но в футболе тоже появился свой «мат в три хода». Причем он пока не так раскручен, как шахматный, поэтому на него ловятся соперники. ПСЖ это показал в игре с «Лиллем», в игре против последней команды, которая разбила серию чемпионств парижан.

Задумка простая, но очень эффективная, когда все складывается благоприятным образом. Тренер парижан Кристоф Гальтье признался, что подглядел этот ход у других команд, и вообще этот розыгрыш из центра поля перенимается командами друг у друга – уже не найти первоисточника. Парижане со старта быстро разыграли мяч, и Месси забросил его на рванувшего раньше вперед Мбаппе, который пробил голкипера. Гальтье прокомментировал этот гол:

Я хочу отдать должное нашему тренерскому штабу. Мы вряд ли еще раз такое повторим, но увидим такой гол в других чемпионатах. Так уже забивали. Только за неделю мы видели пару-тройку таких попыток. И хочется отметить нашу юношескую команду, которая так делала в игре против «Зальцбурга».

На этот трюк понадобилось всего восемь секунд. И кто-то считает, что Мбаппе сравнялся по времени с самым быстрым голом, забитым во Франции. Но есть нюансы. Во многом благодаря очень точному хронометрированию в современном футболе. Мбаппе забил когда прошло восемь секунд и 36 сотых. А рекорд принадлежит Мишелю Рио, который в составе «Кана» забил гол в ворота «Канн» 15 февраля 1992 года на восьмой секунде. То есть технически гол Мбаппе был забит на девятой секунде. Но никто не гарантирует, что в случае с голом Рио все было посчитано так же точно.

В любом случае этот гол, этот хитрый розыгрыш остались в тени того, что происходило на поле далее. А там случилось полное уничтожение «Лилля», который пропустил семь мячей и ответил только одним.

Восстановление связей

В заслугу Гальтье уже вписывают то, что он смог сделать связку Мбаппе, Неймара и Месси по-настоящему убийственной. Каждый из них по отдельности был крайне опасен для любого противника. Но от них ждали большего, и теперь они дают это. Именно Месси отдал пас на супербыстрый гол Мбаппе. Всего же у аргентинца в этом матче гол и голевая передача, а у Мбаппе – три забитых мяча, у Неймара – дубль и три голевые передачи. Все трое отыграли невероятно эффективно.

Этот матч еще стал своеобразным ответом на «пенальтигейт», который разразился во Франции после матча ПСЖ с «Монпелье». У парижан настолько все хорошо, что французы от скуки стали раздувать скандал вокруг того, что у Мбаппе с Неймаром может быть конфликт из-за права бить пенальти. В том матче такие признаки наблюдались, и одиннадцатиметровый исполнял бразилец. Гальтье пришлось пояснять, что у него есть два пенальтиста: Мбаппе и Неймар. Причем француз – первый, а бразилец – второй. Но в каждой игре бывают разные нюансы, которые могут изменить порядок исполнения.

А если кто-то подозревал, что эта история скажется на следующих играх и взаимодействии игроков, тот может выдыхать: две из своих трех голевых передач Неймар сделал в матче с «Лиллем» на Мбаппе, и игра этой пары, их взаимодействие не давало никакого повода думать, что между ними существует неприязнь. Они искали друг друга передачами, отдавали мяч и в неочевидных ситуациях. Воодушевленный Неймар вообще в трех стартовых турах Лиги 1 сделал пять голевых передач и забил пять мячей, поучаствовав в десяти голах команды. У других игроков чемпионата нет больше пяти таких голов. И это при том, что за весь прошлый сезон Неймар поучаствовал в 19 голах ПСЖ : 13 мячей, шесть передач. Идет с опережением графика, мягко говоря.

А что в других линиях?

Кажется, Гальтье удалось сразу найти рабочую структуру и схему игры. Он упорядочил работу команды на поле и сделал организацию всех процессов во время матча и вокруг него понятной и эффективной. Если о тройке нападения говорят все время, и она всегда на виду, то про другие линии слышно поменьше. А между тем, там тоже все устаканилось.

Особенно впечатлил французов Витинья. Начнем с того, что новый спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш, работающий с Гальтье, тоже не гонится за большими именами. Это можно понять по тем приобретениям, которые сделал ПСЖ летом. Все они были направлены как раз на структуризацию игры и поиск реально нужных исполнителей.

Витинья оказался самым полезным. Он мгновенно влился в команду, взаимодействует с Верратти так, словно они сто лет играют вместе. Витинья работает чуть выше, Марко – чуть ниже, и это оптимальная пара в центре. Как не могут нарадоваться и на Мендеша с Хакими на краях. В матче с «Лиллем» Нуну сделал голевую передачу, а Ашраф к голевой передаче добавил гол. Это крайне опасные фланги.

Ложка дегтя

В центре обороны все держится на тройке Кимпембе – Маркиньос – Рамос. И вот тут, к слову, есть определенные проблемы. Хотя может показаться, что ПСЖ идеален. Нет, Кимпембе в первых матчах не всегда успевал, Рамос не всегда чист. Все они допускают помарки, расслабляясь от невероятного превосходства своей команды. Сейчас это не сказывается на результатах, но в Лиге чемпионов все может быть иначе.

Зато Доннарумма, к которому нередко бывали вопросы, показал себя во всей красе. Ведь можно подумать, что в этом матче «Лилль» был размазан и не поднимал голову. Но нет! Владение мячом было равным, даже по воротам команды пробили поровну – по 16 раз. Да что там, в створ «Лилль» попадал чаще: десять раз против девяти.

И такую бешеную разницу в итоговом счете определило индивидуальное мастерство. Не только тех, кто завершал атаки, но и вратарей. У Доннаруммы есть несколько спасений в этой игре, было такое и у Кимпембе. Несколько раз «Лилль», который стартовый отрезок провел очень мощно, имел шанс все переломить. Но сложилось как есть. И теперь эта игра станет одной из самых провальных в истории «Лилля».

Непобедимый ПСЖ ?

Когда обсуждалось назначение Кристофа Гальтье на пост главного тренера ПСЖ , это решение выглядело неожиданным, но в нем прослеживалась четкая логика. Боссы клуба хотели отказаться от идеи подписывать имена ради имен и приступить наконец-то к выполнению главной задачи – завоеванию титулов, причем не только на внутренней арене. Гальтье взялся за дело засучив рукава. Результат его работы можно оценить по старту сезона во Франции.

Парижане, которым и так всегда прочат победу в Лиге 1, начали даже для записного фаворита очень мощно. В четырех официальных матчах на старте ПСЖ забил 22 мяча, разница мячей в чемпионате — +14. За три тура. При этом у следующей по этому показателю команды всего лишь +4. Только чудо помешает такому ПСЖ выиграть чемпионат. Причем наверняка будет еще установлен какой-нибудь рекорд по самому раннему титулу или по количеству голов, очков. Поскольку сейчас ПСЖ показывает нечто феноменальное, хотя обычно звездные игроки вальяжно относились к внутренним французским турнирам. Уже есть рекордное достижение: ПСЖ стал первой командой Лиги 1, которая забивала не менее трех мячей в шести гостевых матчах подряд. Парижане забили минимум пять мячей в четырех последних матчах в Лиге 1, сравнявшись с легендарным «Реймсом» сезона-1952/53. А могут и превзойти его.

Уже появились разговоры о том, будто Гальтье и руководство клуба поставили перед игроками задачу стать чемпионами без единого поражения. Правда, сам тренер это опровергает:

«Нет, ничего такого. Эта информация могла пойти от кого-то из игроков. Может, об этом говорилось в раздевалке. Но никто из руководства или тренерского штаба не говорил о таком».