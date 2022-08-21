Акинфеев едва не пропустил 4 мяча от «Ахмата». Оборона ЦСКА снова начудила

1661096314

сегодня, 18:38

Защитники порадовали лишь у чужих ворот.

Рисковали получить ничью 4:4

«Ахмат» забил два мяча, а мог куда больше, невзирая на приличного соперника. Во втором тайме был убойный момент, удар из пределов штрафной. Дополнительно вопросы вызывает игнорирование Карасевым момента в штрафной площади ЦСКА . Судьям дяди из IFAB подсунули поправку о «биомеханике тела», но Дивеев в падении прервал прострел на свободного игрока «Ахмата» ладонью.

Почему не было пенальти? Карасев попробует защитить себя тем, что мяч существенно не изменил траекторию. И добавит, что передача не шла четко на свободного игрока. Крайне слабая аргументация. Фанаты ЦСКА сами всё видели – уверенную победу, обеспеченную шикарными действиями латиноамериканцев, могли перечеркнуть. У «Ахмата» не только во втором тайме были моменты. Кроме шикарного удара Конате, забыли Журавлева на дальней штанге.

ЦСКА при счете 3:2 получил много удобных контратак с пространством. Играли по счету, использовали желание «Ахмата» отыграться. Но представьте, что Медина не забил технически невероятно сложным ударом, а Карасев свистнул. Тогда пенальти в ворота Акинфеева ведет к глупой ничьей 3:3. Ничего не напоминает? Игра вспышками от ЦСКА зрелищная, но еще «Пари НН» показал, как можно сгореть в первом тайме, а потом задавить чужую защиту.

У Акинфеев пошли мелкие ляпы

Капитан хорошо начал сезон. Против «Урала» скучал. Против «Сочи» повлиял на результат – потащил выход Мелкадзе один на один, дальше случился разгром бывшего клуба Федотова. Но и против «Нижнего Новгорода», и во всех следующих матчах Акинфеев пропускал. Пересмотрите гол Конате из «Ахмата». Игорь Владимирович ждал другой удар, сделал два лишних шага от ворот. Поскольку у Акинфеева средний рост для голкипера, то не хватило пары сантиметров.

Первый мяч против «Пари НН» тоже показательный. Игорь сделал шаг к штанге, боясь удара с острого угла, и не сложился для сэйва. Разумеется, между огрехами видим явные спасения Игоря, шестнадцать раз выручил. Но для голкипера, который редко вступает в игру – 6 из 16 сэйвов сделал против «Зенита», лишь десять против остальных пятерых соперников, у него проскакивают неприятные для Федотова решения. После удара Малкома не успел оттолкнуться, лишь упал на бок.

Почему в случае с ЦСКА важно, чтобы у Акинфеева не было даже самых мелких технических ошибок? В трио защитников два человека не играли бы в основе, будь у тренера выбор, Зайнутдинов не центральный защитник, а хавбек. Да и с флангов угрозы приходят чаще, чем Акинфееву хочется. Вариант ЦСКА с небрежной обороной видели много лет. Потому клуб без чемпионского звания седьмой сезон подряд. Идеальные результаты можно вернуть, только если вратарь собирает «сухари».

Гайич и Мойзес огорчают в обороне

Бразилец тяжеловатый. Когда шел на перерыв и вытирал пот футболкой, то показал бока с жирком. «Кость тяжелая» — знаменитое оправдание, но крепкий парень не на пределе физических возможностей. Следовательно, Мойзес выдаст несколько подключений в атаку, может голевую передачу организовать, как сегодня. Но рядом будут откровенные ошибки в обороне. Ни тактически, ни физически новичок не впечатляет.

Зато Мойзес – настоящий латераль, а не хавбек, которого запихнули в защиту, как был Обляков. У «армейцев» уже есть структурированная схема «3-4-3», но нет правильной реакции на переход из атаки в защиту. Например, против «Ахмата» Обляков сыграл ниже Мухина, а из Ивана примерно такой же опорный хавбек, как из Дзагоева. Возможно, увидим перемены в середине, а вот на флангах Гайич и Мойзес – лучшие из тех, кто есть.

Щенников вряд ли вытеснит бразильца на скамейку. Но Мойзес всегда будет слишком смелым в обороне, а его сербский коллега вечно прижимается к центральным защитникам. При оценке игры латералей ЦСКА в защите можно вспомнить первый гол «Пари НН». Позволили навес с правого фланга, причем подающего накрывал Карраскаль. А затем Гайич оставил абсолютно одного опекуна, который сделал голевой пас на Сулейманова.

Таких характерных ошибок много. Например, Мойзес, когда устал против «Ахмата», пустил в штрафную площадь соперника, который создал гол Берише. ЦСКА повезло, что не сыграл в прошлом туре Кладуиньо, этот бразилец чувствует слабину на фланге. Федотову, раз латералям нужна подстраховка, пригодится успех Фукса. Дивееву сложно держаться в обороне с Зайнутдиновым и Набабкиным. Сегодня Кирилл порадовал только в атаке.

Ключ к «сухарям» — опорная зона

Тренерский штаб и аналитики разбирают каждую игру. Прекрасно знают, как именно соперники выходят из обороны против ЦСКА в случае успехов. Видно, что одного Мухина мало, чтобы всех поймать. Но пока Обляков и Зделар не впечатлили без мяча в середине поля. Мендес вообще вышел на фланге, после тайма против «Зенита» оказался в запасе. Правильно настроить опорную зону в защите важно и «Спартаку» — Умяров не радует под прессингом, и ЦСКА .

Понятно, что Мойзес наберет форму. Гайичу объяснят, чего в РПЛ надо играть иначе. Не исключаем, что Фукс со временем проявит себя. Пора ему отработать вложенные средства. Набабкин – временное решение в центре, а вот Зайнутдинов может задержаться в защите. Федотов любит такие перестановки, у него и Терехов в «Сочи» играл левого центрального защитника. При этом ЦСКА остается командой полуторного номера, часто отдают мяч оппонентам.

Не играют так закрыто, как «Динамо», но и позиционных атак не видим, стараются все делать быстро. Спешат и у своих ворот, поэтому почти у всех вражин были классные моменты. Где-то повезло, где-то подстраховали защитники, но панику уже видели, как в первом тайме в Санкт-Петербурге. И дубль Сулейманова в Нижнем Новгороде, и голы «Ахмата», и даже реализация «Зенитом» единственной атаки с ударом после перерыва – звенья одной цепи.

Логично, что при построении команды под себя Федотов столкнется с лестничным ростом – будут видны моменты перехода с одной ступеньки на другую. Кроме «Зенита» и «Пари НН», остальные соперники простили, но расслабляться рано. ЦСКА атакует непредсказуемо и красиво. За эту фазу игры хвалили, причем даже Мухина с его проходами, перехватами и умными пасами. Но вот когда «армейцам» надо держать удар, то Акинфеев вспоминает молитвы.