«Ростов» — главный весельчак РПЛ. Карпин цитирует Гайдая и спорит с министром

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сегодня, 13:27

Тренер сборной назвал слова чиновника «бредом».

«Такое чувство, что он бредит»

У Карпина случайно вышла заруба с ростовским областным министром спорта. Причем тренер ее не провоцировал. Наставник сборной не понимает, зачем FanID. Тем более, выборочный – на отдельных стадионах полные трибуны без него, а «Ростов» страдает. Когда услышал «аргументы» областного министра, что якобы из-за пандемии люди отвыкли ходить в спортзалы и на футбол, то отреагировал в своем стиле:

По поводу Fan ID я уже сказал всё. Что касается слов министра, то вспомните, сколько народа ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян говорит, то лучше всего цитата подходит из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?

Карпин чуть переиначил слова Шурика из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В поддержку его слов немного фактов — матч «Ростова» и «Сочи» в начале марта, когда было холодно, всего на градус выше ноля, собрал 14 564 зрителя. Вчера, согласно официальному сайту РПЛ – жалкие 5 837 зрителей. Причем в марте ростовчане были в шаге от зоны вылета и проиграли дома Федотову. А сейчас в случае победы поднялись бы на первое место до матча «Зенита».

Без глупых и бессмысленных ограничений «Ростов» собрал в районе двадцати тысяч человек на всех домашних играх. Предыдущие встречи минимально выиграли даже без привычной поддержки. Против «Сочи» устроили дикое шоу, но многие фанаты отказались участвовать в чужом Марлезонском балете. Внедрение FanID ударило по посещаемости, а выборочное внедрение неспортивно. «Ростов» даже в прошлом сложном сезоне набрал дома на пару очков больше, чем в гостях, зрители им помогают.

«Ростов» был близок к 6 победам

Не легким, не показательным, не всегда заслуженным. Но Карпин мог взять 18 очков, судя по смыслу матчей. Другим было сложнее выбить максимум. «Динамо» пока закрывается. «Спартак» добавлял после перерыва. «Зенит» добивался своего на классе, хотя к стройности игры чемпиона есть вопросы. ЦСКА не окреп настолько, чтобы набрать 18 пунктов из 18, «Сочи» и «Краснодар» к подобному не готовы. Ближе других к такому результату по игре, моментам и сюжету матчей был именно «Ростов».

И это команда, которая пропустила 9 мячей в шести стартовых турах – больше из лидеров выгребли только сочинцы. Карпин переиграл и «Динамо», и «Локомотив». Оба соперника забили вовремя – в начале и в конце матчей, но московские выезды должны были завершиться шестью очками. Учитывая, что «Ростов» намного слабее по возможностям, сам факт, что вели игру в столице, о многом говорит. С «Химками» не пропустили ни разу, хотя могли, «Оренбургу» ничью не подарили.

Не нашлось никого для бисиклеты в конце матча. Наконец, перестрелка с «Пари НН» — отсылка к тому, почему можно было желать Карпину 18 пунктов из 18. «Ростов» сам играет и другим дает. Причем нередко приходится демонстрировать волевые качества. Дважды пропускали первыми, и против «Сочи» отыгрались, хотя гости вели в два мяча. Вот только в одном матче команда Карпина не реализовала два пенальти. Комличенко проиграл Адамову, а Уткин попал мячом в штангу.

Команда Карпина может лучше

Не хочется, чтобы сложилось впечатление, будто игнорируются жесткие минусы «Ростова». Оборона действует дико. Так нельзя играть, если претендуешь на высокое место в РПЛ . На короткой дистанции в несколько туров можно пошалить. Но в дальнейшем Мелехину, Осипенко, Сильянову, Чернову и их помощникам необходимо проанализировать свои решения на старте сезона.

Подарили соперникам неприлично много классных шансов. При этом допустили лишь на один удар больше, чем «Динамо», и четыре больше, чем «Спартак». Но класса Осипенко мало, как и длины скамейки. Карпин не рад, что Данила Прохин странно начал сезон, удалился, но и Мелехин последовал плохому примеру. В конце матча с «Сочи» 18-летний парень устал настолько, что схватил две желтые.

Карпину главное не потерять Осипенко до конца трансферного периода, защита держится на Максиме. Но манера обороны оригинальная. Уткин и Глебов – молодые хавбеки высокого класса, не допускают невероятное количество ударов по воротам Песьякова. Но Юсупов в стиле футзала убрал оппонента и без сопротивления забросил мяч в девятку. А «Пари НН» забил три мяча, имея больше хороших моментов. Карпину не нравится, что его команда порой явно спешит.

К свободе нужна дисциплина

По комбинациям, розыгрышу стандартов, выходу из обороны, перемещениям футболистов, экспериментам с позициями у тех, кто может позволить универсальность «Ростов» выделяется. Живее на старте сезона, но не в каждом матче, был порой лишь «Спартак». Даже «Зенит», когда не получается собрать бинго из лучших бразильцев, грузноватый. А у Карпина бегут все – от Щетинина до Комличенко.

При этом полная свобода порой означает, что теряют очевидные позиции, оставляют слишком большие расстояния между линиями. Фанатам весело, когда «Ростов» выигрывает в валидольном стиле 3:4, а Карпину такие матчи не нравятся. Да и камбэк с 0:2 против «Сочи» значит, что сначала многое позволили сопернику. Гости развили серию опасных контратак, причем без мяча недоработали парни, от которых ждешь фаворитизма в составе, Уткин и Глебов.

Видно, что команда Карпина может добавить во всех фазах игры. Например, 8 голов из 12 забили со стандартов (из них три с пенальти), а еще один – автогол. Позиционные комбинации нужно доводить до точных ударов. «Ростов» чаще играет первым номером, владеет мячом и не боится атак с большим количеством пасов. Команда Карпина самая зрелищная в РПЛ , ведь в матчах с ее участием суммарно увидели 21 гол. А еще добрый десяток не увидели. Но яркость не должна затмить ставку на результат, которая пригодится, чтобы удержать сильных игроков в Ростове-на-Дону.

Клуб вынужден быть трансферным донором, чтобы выживать. Грех жаловаться на 12 пунктов в шести турах, если год назад было пять очков и четырнадцатое место. Но этот набор футболистов способен сыграть строже, не потеряв идентичность. Скауты снова шикарно поработали. У Карпина гибкая, податливая к экспериментам и гармоничная заявка, пусть и лишенная ряда сильных легионеров, вроде Шомуродов и Норманна, которые сейчас в Серии А, или героев сезона в Лиге чемпионов.