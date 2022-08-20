«Спартак» ещё можно сделать чемпионом. Пора включиться руководству клуба

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сегодня, 22:30

Объясняем, в чем знаковость первого поражения в РПЛ .

«Динамо» полностью закрыло «Спартак»

Как гости вообще могли забить? Из пяти точных ударов по воротам Шунина ни один не был «мертвым». Выстрелы мимо тоже не пугали. Поражение с точки зрения «Спартака» нелепое – «Динамо» остальные яркие подходы не реализовало, без случайного паса Умярова светила нулевая ничья. Но еще нелепее были попытки фаворита взломать низкий блок соперника.

Футболисты «Спартака» после 15 подходов наскребли 0.7 xG. Никто не взял игру на себя. Соболев не был дико активным в подыгрыше. Говорили, что рано или поздно Александра закроют, форварду тяжело разрываться. Промес старался, но в графе «явные шансы» у команды красуется ноль. Поражение «Спартака», если напомнить, что речь о лидере РПЛ , получилось заслуженным, пусть и корявым по форме, после единственного удара соперника в створ.

Но разве «Динамо» скрывало, как сыграет? Странно винить в желании просто выиграть команду, которая 14 лет огорчала собственных фанатов в домашних дерби. Тем более, падения качества игры у хозяев после перерыва точно не было. Это Мартинс, Зобнин, Денисов и Хлусевич недоработали, а Игнатов и Зиньковский зря потратили время зрителей, все их действия были бесполезными. На двоих создали один момент, и тот ни к чему не привел.

Абаскалю остро нужен глубинный диспетчер

Нельзя врать народу, что Умяров справляется с ролью Бускетса. Абаскаль подчеркивал, что является тренером с ДНК «Барселоны». В его опорной зоне должен быть великий диспетчер и разрушитель. Наиль не готов к такой большой ответственности. А «Спартак» не может позволить еще один финиш в середине таблицы. Ведь если Федуна оттеснят на крыльцо заграничной виллы, то компания-спонсор может забросить клуб.

Пусть дерутся за второе место теми, кто есть? Так ведь Умяров ошибается в простых ситуациях. Мартинс не «шестерка». Зобнин любит атаку. Литвинов не выдаст каскад передач. Не клеится чемпионский «Спартак», пока в опорной зоне нет человека класса Промеса, каким был Фернандо. Кстати, бразилец загорает в Турции вместе с Дзюбой, только в другом клубе. Любителю поесть всего 30 лет, отдает передачи с точностью 89.5 %, совершает по 3 отбора за матч, раздает по 66 передач, из которых 8 точных «лонгболов».

Речь не о возвращении Фернандо – хотя стоило вернуть, когда бразилец просился обратно, но отмечаем, что даже ветеран соответствует требованиям Абаскаля, в отличие от Умярова. Состав москвичей перенасыщен парнями, которые не дотягивают именно до чемпионского стандарта. Возможно, со свободным художником Мозесом «ромб» смотрелся бы гармонично, а без нигерийца два человека бегают впереди, пока Умяров не успевает разрушать, что тоже важно.

В команде есть интересный, но сырой латераль

Хлусевич самый цепкий в команде. Также один из немногих, кто смело читает чужую игру. Но соперники привыкли к давлению «Спартака» флангами. Тот же Денисов создает один момент на две игры. Хлусевич навешивает чаще, но это не замена Айрону и Мозесу, когда говорим о классе. Рыбуса в «Спартак» взяли не случайно, возможно, еще пригодится в матчах, где Абаскаль выберет на оба фланга людей, которые обороняются хуже, чем юный хавбек Денисов.

Но «красно-белым» не хватает аналога Робертсона. Такой человек нужен, ведь вспомните, как построили чемпионский «Зенит». Взяли Дугласа Сантоса на фланг, был Барриос в центре. Теперь вместо Азмуна и Дзюбы по смыслу Клаудиньо и Вендел – игроки полузащиты, но того же положительного влияния. «Спартак», раз равнение на первое место, как сказал генеральный директор, должны мыслить как чемпионы. Даже если Хлусевич устраивает, нужен еще один латераль.

Денисов может стать классным футболистом в будущем, но в атаке делает много лишних касаний, а его навесы мог бы прочитать Сальваторе Боккетти, который смотрит матчи «Спартака» разве что с дивана в Италии. Возможно, Абаскаль что-то выжмет из Классена с его немецкой школой футбола, но без своего Дугласа Сантоса на любом из флангов тяжело равняться на «Зенит». Про Кофрие и Рассказова как спасителей можно вспомнить лишь с сарказмом.

Игнатов оттянет «Спартак» от вершины РПЛ

Менеджерам клуба не нужна борьба за титул? Ищут генерального директора. По-прежнему нет спортивного менеджера. Все это после приглашения 33-летнего тренера. Если Федуна и Салихову оттесняют, то спрос будет не с них. Но в «Лукойле» сидят взрослые дяди и тети. Пора им взглянуть на сезон глобально. С новым форматом выиграть кубок сложнее, будет жаркий плей-офф, да и группа у «Спартака» непростая, игры с «Зенитом».

А в чемпионате второе место больше не имеет смысла, только первое. Вредно устраивать драку за крохи с чемпионского стола. «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» — крепкие, «Сочи» и «Ростов» — упрямые. В августе «Спартак» первый, а через два месяца может быть седьмым, ведь их футбол энергозатратный. Как прикажите Абаскалю выигрывать, если нет парочки Промесов, как у Семака? ЦСКА ведь неслучайно набирал новичков с зимы. Но у «армейцев» Бабаев, а у «Спартака» спортивный директор засверкал пятками в сторону Парижа.

Внимательный читатель заметил, что в подзаголовке упомянут Игнатов, которому для игры в основе не хватает не только опыта. Но не хочется лишний раз винить резервиста. Это директора должны искать Мозесу замену. Команда у Абаскаля играющая и перспективная, но у «Зенита» на лавке Мантуан, который вышел и забил победный мяч ЦСКА невероятным ударом, а у «Спартака» нет «десятки» в основу. И не слышим о подписании нужного игрока чемпионского уровня. Без Мозеса и Айртона также нет крутого латераля на любой из флангов. И снова тишина на рынке.

Денег у «Лукойла» пока хватает, чтобы идти не только за ребятами из «Крыльев Советов». Можно подумать про аренды иностранцев в стиле бразильца Алекса из прошлого. Стоило раньше ставить все точки, запятые и многоточия. «Спартаку» нужны трансферы, чтобы сезон стал по-настоящему увлекательным. «Зенит» пока прохлаждается, ведь для «Сочи» они «старший брат». Не претендовали южане на северный титул. А для команды Абаскаля, судя по результатам, петербуржцы теперь суровый «отчим». Пора бы разорвать порочный круг, но с Денисовым, Умяровым и Игнатовым этого не сделать.

Важно, чтобы молодежь соответствовала уровню тренера и амбиций клуба. Абаскалю не хватает парочки классных кадров, всего двух-трех. В матче с «Динамо» команда недобрала в атаке, а в межсезонье недоработало руководство «Спартака». Трансферы должен совершать отдельный менеджер, а не тренер, ведь последний смотрит на состав по-доброму, каждый день работает с молодыми ребятами, сопереживает им. Любой спортивный директор и скаут скажет вам, что достаточно подписать латераля, опорника и «десятку» — можно рубиться с «Зенитом» по-взрослому.

Даже количественно дефицит кадров налицо. Например, если Николсон вдруг взбрыкнет, недовольный местом на лавке, найдет себе другой клуб, приостановив контракт, то в заявке останется один центральный нападающий. Один! На сезон, где только в Кубке шесть гарантированных матчей, нужно минимум 23 полевых игрока. Салихова предлагает верить в Абаскаля, но Гильермо не чудотворец, ему пригодится полноценная обойма с опытными людьми. Причем наперед знаем, что если сейчас затормозят с трансферами, то раздадут осенью очки, а зимой разочарованные с запозданием войдут в крутой трансферный поворот по льду. Критически важная нехватка класса и опыта преступно очевидна, не только «Динамо» с «Зенитом» этим воспользуются.