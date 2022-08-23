«Трабзонспор» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Трабзонспор» – «Копенгаген», который состоится 24 августа 2022 года

«Трабзонспор»

Чемпион Турции проиграл первый матч, но все еще имеет неплохие шансы на выход в группу Лиги Чемпионов. Для этого необходимо отыграть на своем разницу в один мяч и забивать еще. «Трабзоноспору» это вполне по силам, ведь в клубе собранные опытные и техничные футболисты. В чемпионате Турции команда идет на девятом месте с шестью очками из-за не лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

20 августа «Трабзонспор» неожиданно крупно проиграл на выезде «Антальяспору» (2:5), а 16 числа в Лиге Чемпионов уступил «Копенгагену» (1:2).

«Копенгаген»

Чемпион Дании в свою очередь также рассчитывает на место в Лиге Чемпионов и на данный момент чаша весов склоняется в их пользу за счет минимальной домашней победы. Тем не менее, команду ждет очень ожесточенное сопротивление на выезде и сохранить свое преимущество точно не будет легко. В чемпионате Дании «Копенгаген» идет только на пятом месте с девятью баллами и уступает лидеру четыре пункта.

19 августа «Копенгаген» уверенно обыграла на выезде «Лонгбю» в чемпионате (3:0), а 16 августа выиграл у «Трабзонспора» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Трабзонспор – 2

Ничья – 3.6

Победит „Копенгаген“ – 3.6

Статистика

Шесть последних матчей „Копенгагена“ завершились тоталом больше 2.5 мячей

Турецкий клуб проиграл четыре из семи последних матчей

„Трабзонспор“ проиграл только одну встречу из десяти последних матчей на своем стадионе

„Копенгаген“ выиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу „Трабзонспора“ в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Турецкий клуб при своих трибунах с первых минут окажет максимальное давление на соперника и одержит победу в основное время в 1-2 мяча.