«Трабзонспор» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Трабзонспор» – «Копенгаген», который состоится 24 августа 2022 года
«Трабзонспор»
Чемпион Турции проиграл первый матч, но все еще имеет неплохие шансы на выход в группу Лиги Чемпионов. Для этого необходимо отыграть на своем разницу в один мяч и забивать еще. «Трабзоноспору» это вполне по силам, ведь в клубе собранные опытные и техничные футболисты. В чемпионате Турции команда идет на девятом месте с шестью очками из-за не лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
20 августа «Трабзонспор» неожиданно крупно проиграл на выезде «Антальяспору» (2:5), а 16 числа в Лиге Чемпионов уступил «Копенгагену» (1:2).
«Копенгаген»
Чемпион Дании в свою очередь также рассчитывает на место в Лиге Чемпионов и на данный момент чаша весов склоняется в их пользу за счет минимальной домашней победы. Тем не менее, команду ждет очень ожесточенное сопротивление на выезде и сохранить свое преимущество точно не будет легко. В чемпионате Дании «Копенгаген» идет только на пятом месте с девятью баллами и уступает лидеру четыре пункта.
19 августа «Копенгаген» уверенно обыграла на выезде «Лонгбю» в чемпионате (3:0), а 16 августа выиграл у «Трабзонспора» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Трабзонспор – 2
- Ничья – 3.6
- Победит „Копенгаген“ – 3.6
Статистика
- Шесть последних матчей „Копенгагена“ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Турецкий клуб проиграл четыре из семи последних матчей
- „Трабзонспор“ проиграл только одну встречу из десяти последних матчей на своем стадионе
- „Копенгаген“ выиграл четыре из пяти выездных матчей за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу „Трабзонспора“ в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Турецкий клуб при своих трибунах с первых минут окажет максимальное давление на соперника и одержит победу в основное время в 1-2 мяча.