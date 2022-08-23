«Лейпциг» перестал быть гигантом при Тедеско. Доменико не стоит увольнять раньше времени

1661248710

сегодня, 12:58

Команда теряет не так много, можно наверстать.

Пока все удивляются доминированию «Баварии» в Бундеслиге и новому рекорду разницы забитых и пропущенных мячей в первых турах, неожиданно скверно начинают сезон «Байер» и «РБ Лейпциг». Обе команды завершили минувший чемпионат в топ-4, причем «красные быки» еще в декабре располагались в районе 8-10-й строчки. Совершить скачок позволил новый главный тренер – освободившийся из «Спартака» Доменико Тедеско. Тем не менее, уже летом немца начинают отправлять в отставку. Неужели команда так быстро деградировала в результатах?

Тедеско не заслуживает увольнения

Слишком маленький отрезок прошел со старта Бундеслиги, чтобы делать выводы о работе Доменико в «Лейпциге». Даже в России (где о доверии к тренерам и речи не идет) первые отставки случились после четвертого тура – и все равно считались необдуманными. В Германии отыграли три тура, в которых «Лейпциг» все-таки набирал очки.

Стоит учесть, что команды Тедеско хороши в переходных стадиях и атаках сходу, но игра во владение – не их сильная сторона. Так было в «Спартаке» — красно-белые терялись, когда им отдавали мяч и закрывались на своей половине. По всей видимости, тенденция продолжается в новом клубе.

Особенно явно эти черты проявились в матчах с «Унионом» и «Штутгартом». В обоих случаях «Лейпциг» обладал значительным преимуществом по владению мячом (73,7% и 68% соответственно). В результате команда наиграла лишь на два гола.

Вот, что после поединка с «Унионом» сказал сам Тедеско:

Нашей задачей было двигать мяч и атаковать через фланги. В начале матча мы выглядели неплохо, у Вернера был очень хороший момент, а потом мы очень быстро пропустили два гола. Конечно же, мы расстроены, но против «Униона» всегда тяжело, мы это знали. Нужно было придерживаться плана, но у нас, к сожалению, получилось это делать лишь 70 минут из 90.

То, что происходит в первых турах с «Лейпцигом», можно отнести к незначительной просадке в результатах – она есть и у «Ливерпуля». Но это не значит, что Клопп покинуть мерсисайдцев. Ситуацию вполне можно исправить.

«Лейпциг» не отходит от принципов тренера – рано или поздно это принесет результат

Худшее, что сейчас может сделать Тедеско — начать метаться на фоне неудачного старта. Что происходит с тренером, который быстро отходит от своих принципов, мы видели на примере Руя Витории. Значительного прогресса не было, полностью воспроизвести концепцию, которую привил предыдущий тренер, все равно не получится (португалец пропагандирует другой футбол). Метания лишат команду любой стабильности.

Доменико этому не подвержен. «Лейпциг» уже играет по принципам немца – эти черты мы видели у «серебряного» «Спартака» сезона 2020/21:

- Особое внимание флангам. Команды Тедеско за счет них продвигают мяч на чужую половину поля. Основные опции на позиции латералей Бенджамин Хенрикс/Уго Новоа справа и Давид Раум слева (еще есть Марсель Хальстенберг, но он чаще выходит центральным). В каждом из первых матчей они наиболее часто после защитников касались мяча и играли в пас.

- Смещение к флангам игроков центра поля. В первых турах Тедеско ставил в связку с хавбеками Хенрикса – так тренер решал проблему с размещением Бенджамина и Новоа (оба играют справа) на поле. Но кроме него к краям уходили центрхавы Даниэль Ольмо и Кевин Кампл, вышедший в старте против «Униона» Конрад Лаймер, Марсель Хальстенберг (если не играет в тройке центрбэков). Таким образом «Лейпциг» получает преимущество в необходимых зонах и доводит мяч до финальной трети.

- Перегруз фланга. Еще один прием, подмеченный в «Спартаке» — только тогда справа обыгрывались Мозес, Зобнин и Ларссон. В «Лейпциге» Доменико в основном перегружает правый фланг. К Хенриксу и Новоа смещаются Лаймер, Ольмо (он также может уходить к Рауму, чтобы давление на оба фланга было равносильным), Кампл дает дополнительные варианты для паса.

Преданность идеям может вернуть стабильность команде. Но пока нет глубины на отдельных позициях.

Для глубины нужны центральные защитники

Доменико перешел на привычную для себя схему с тремя центральными защитниками сразу после того, как возглавил «Лейпциг». В результате команда дошла до полуфинала Лиги Европы и выиграла Кубок Германии.

С тем, какое влияние Тедеско уделяет флангам, в пару к Рауму слева нужен еще один футболист – как пара Хенрикс-Новоа справа. Эту позицию мог бы закрыть Хальстенберг – для тренера такое сочетание фланговых игроков стало бы оптимальным (при том, что краям помогают и центрхавы). Мешает дефицит центральных защитников. В прошлом году левым латералем был Анхелиньо – при травмированном Марселе в отсутствие испанца вместо них выходить приходилось правому краю Хенриксу. В таких перестановках спасало наличие Мукиеле.

Задействовать Хальстенберга на правом краю не позволяет отсутствие глубины в центре защиты. После травмы Клостермана в тройке могут сыграть Гвардиол, Симакан и Орбан – и все. Центрбэком приходится выходить Марселю.

Вторая проблема – уход Мукиеле в «Пари Сен-Жермен». Теперь на его позиции играет Уго Новоа, который проводит лишь второй сезон на уровне Бундеслиги. Подстраховывает его Хенрикс, но если «Лейпциг» потеряет центрального защитника и повторится ситуация с травмой Хальстенберга, Бенджамин может снова потребоваться справа. Вопрос к стабильности Уго стоит не так остро, но его стоит держать в уме. Даже этой проблемы можно избежать покупкой центрбэка.