Начали спасать сезон. МЮ обыграл «Ливерпуль» после провала на старте

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сегодня, 00:55

А команда Юргена Клоппа погружается в кризис.

Акция протеста

Горячо стало еще до игры, что можно было предполагать, взглянув на старт сезона от «Манчестер Юнайтед». А там – два поражения в двух первых турах. Причем от «Брентфорда» (0:4) и «Брайтона» (1:2), которые на фоне «Ливерпуля» не впечатляют своими именами. Страшно было представить, чего ждать от встречи с командой Юргена Клоппа. И болельщики не стали дожидаться результата, решив еще перед началом игры выразить свой протест против владельцев МЮ в очередной раз.



Они двинулись настоящим маршем на стадион, скандируя кричалки против семьи Глейзеров. Шествие собрало тысячи фанатов, требования которых давно хорошо известны. Они призывают американское семейство расстаться с клубом и передать его в руки владельцев, которые будут более внимательно относиться к истории, настоящему и будущему команды, нуждающейся в реформировании.



Усиливало ярость фанатов то, что к приобретению МЮ есть реальный интерес. В частности, этого хочет самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф. Это подтвердил его представитель в интервью The Times ранее в этом месяце. Бывший капитан МЮ Рой Кин тоже поддерживает идею о смене владельца клуба:

«Многие говорят, что фанаты МЮ недовольны владельцами, потому что в последние годы клуб не выигрывал трофеев. Но они были недовольны семьей Глейзеров с самого первого дня. Это продолжается, и кажется, что этому нет конца. Болельщики разочарованы».



В этот раз обошлось без жестких столкновений с полицией или фанатами «Ливерпуля». Те, кажется, понимают всю боль своих коллег из «Манчестер Юнайтед», но от принципиального соперничества это их не отвлекало.

Нужно быть лучше

Мы говорим о том, что «Манчестер Юнайтед» неважно начал сезон, обсуждаем поражения от «Брайтона» и «Брентфорда», говорим о совершенном провале в центре поля, о недоработках в трансферной кампании, которая затянулась и наложилась на старт сезона, так что приходится строить команду уже по ходу чемпионата.

Но положение «Ливерпуля» не сильно лучше, если мы говорим о совсем другом уровне задач. Ведь «красным» прочат упорную гонку за титулом ноздря в ноздрю с «Манчестер Сити». А пока получается, что Юрген Клопп дает Хосепу Гвардиоле сумасшедшую фору. Претендент на чемпионство в прошлом сезоне пока не знает побед. Правда, в отличие от МЮ он не знает и поражений.



Но ничьи с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1) вряд ли можно назвать приемлемыми результатами, тогда как у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» уже пятиочковый отрыв от «Ливерпуля», а у «Арсенала» — семиочковый. Тут и проблемы с концентрацией, и с индивидуальными ошибками, и с травмами. Как всегда, наложились разные факторы. Так что в матче между МЮ и «Ливерпулем» обе команды сражались за первую победу в чемпионате и попытку выправить неважное положение дел.

Взлет одним движением

На самом деле на фоне «Ливерпуля» положение МЮ не выглядело критическим, и расклад сил после этого матча только подтверждает это. Теперь ведь «Юнайтед» выше мерсисайдцев. У команды Эрика тен Хага три очка против двух у «красных». Победа может стать ключевой для течения всего сезона.



Тен Хаг сделал несколько выводов, которые могут сыграть определяющую роль. Он отказался от спасения репутации Магуайра и тех денег, которые были за него выплачены. Харри долго был объектом насмешек, а тренеры старались прикрыть его и давали понять, что сохраняют веру в центрального защитника. Кажется, этому настал конец. В стартовом составе вышли Варан и Мартинес, а Магуайр остался в запасе. И Рафаэль с Лисандро провели в целом отличный матч, выручив свою команду не раз. Как-то даже поверилось в надежность обороны МЮ , чего давно не было.



Кроме того, в центре поля тен Хаг отказался от связки, которая получила насмешливое название «МакФред». Пару Мактоминею составил Эриксен, и пусть это не выглядело выдающимся образом, в центре поля как минимум критических провалов не возникало. И как бы опираясь на эти исправления в тылу, атака МЮ заиграла совсем иначе, принеся долгожданный результат.



Санчо и Эланга наконец-то стали оправдывать те авансы, которые им выдавали, а Рэшфорд стряхнул пыль с бутс и забегал. Дебют встречи остался за «Юнайтед», причем довольно однозначно. Счет мог быть открытым уже на десятой минуте, но Эланга пробил в штангу. А через шесть минут Санчо вывел-таки хозяев вперед, откликнувшись на передачу Эланги. Кстати, сразу после гола произошел не очень красивый эпизод между Милнером и ван Дейком. Джеймс накричал на партнера по команде, посчитав, что тот слишком пассивно боролся с Джейдоном, когда тот забивал гол.

Восстановить более-менее игру «Ливерпуль» сумел лишь ближе к концу первого тайма. К тому моменту МЮ мог забить еще, но и едва не пропустил перед самым перерывом, что могло бы переломить ход встречи. Повезло, что в сутолоке у ворот Де Хеа на линии оказался Мартинес, в которого прилетел мяч. Уже сыграл полезнее Магуайра в большинстве матчей.



А в начале второго тайма сработала классическая ставка на контратаку. Рэшфорд включил «бегунка» и прочувствовал момент с замешательством защитников «Ливерпуля», удрав на проникающий пас от Марсьяля. В результате – 2:0, и плачевное положение «красных», которые свое дальнейшее подобие доминирования смогли кристаллизовать лишь в гол Салаха. МЮ разом поднимается из зоны вылета на 14-е место, а «Ливерпуль» оказывается 16-м и может говорить о спаде.

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