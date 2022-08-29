«Сампдория» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Лацио», который состоится 31 августа 2022 года

«Сампдория»

Команда разочаровывает своих болельщиков и после трех туров имеет в своем активе только один балл. Это негативно сказывается на коллективе, который не может найти свою игру и опустился уже на 18 позицию. В игре с «Лацио» важным фактором является свой стадион и на нем футболисты могут проявить себя, а возможно и отобрать очки у римлян.

28 августа «Сампдория» была разгромлена на выезде «Салернитаной» (0:4), а 22 числа команда сыграла вничью с «Ювентусом» на своем стадионе (0:0).

«Лацио»

«Лацио» провел потрясающий поединок в последнем туре Серии А и воодушевил болельщиков, которые теперь верят, что «орлы» смогут побороться за место в группе лидеров. После трех стартовых матчей команда набрала семь очков и занимает третье место, отставая от лидеров по дополнительным показателям.

26 августа «Лацио» уверенно обыграл на своем поле «Интер» (3:1), а 20 числа сыграл вничью с «Торино» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Сампдория » – 4.15

Сампдория – 4.15 Ничья – 3.7

Победит «Лацио» – 1.85

Статистика

«Сампдория» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сампдорией»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Судя по стартовым турам, на данный момент между клубами большая разница в уровне игры, поэтому мы практически не сомневаемся в успехе гостей.