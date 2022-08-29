«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661798319

вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси», который состоится 30 августа 2022 года

«Саутгемптон»

После четырёх туров «святые» набрали четыре очка и занимают тринадцатое место. У команды при пяти забитых мячах восемь пропущенных. На выезде в матче первого тура «Саутгемптон», открыв счёт первым, проиграл с большим счётом «Тоттенхэму». Результативной ничьёй завершилась встреча с «Лидсом». «Лестер» в гостевом матче «святые» обыграли с разницей в один мяч. Уверенно «Саутгемптон» выиграл в 1/32 Кубка английской лиги команду «Кембридж Юнайтед».

В четвёртом туре на своём поле с минимальным счётом «святые» уступили « МЮ » (0:1).

«Челси»

«Синие» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. С начала сезона команда забила пять голов, пропустила шесть. В первом туре с минимальным счётом «Челси» на выезде обыграли команду «Эвертон». Ничью «синие» раскатали в домашней игре с «Тоттенхэмом». Всухую, пропустив три гола, «Челси» проиграл «Лидсу».

На своём поле «Челси» взял верх над «лисами» из Лестера со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 5.40

Ничья – 4.40

Победит «Челси» – 1.60

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.48

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

«Святые» выиграли только в трёх матчах из десяти последних

За аналогичный период «синие» взяли верх над соперниками в шести поединках

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На пять очков «Челси» уже отстаёт от «Арсенала», который занимает первое место. «Синие» имеют возможность сократить этот разрыв в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Челси» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.48.