«Монако» — «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Труа», который состоится 31 августа 2022 года

«Монако»

У «Монако» не задался старт сезона, однако в прошлом матче они смогли «притормозить» главного гранда Лиги 1, который до этого забивал в ворота соперников не меньше пяти мячей за игру. После четырех туров команда набрала лишь пять очков, и чтобы вернуться в группу лидеров, ей необходимо побеждать в следующих нескольких поединках, а начать это делать есть хорошая возможность в матче с «Труа».

28 августа «Монако» сыграл вничью с ПСЖ (1:1), а 20 числа крупно проиграл «Лансу» на своем поле (1:4).

«Труа»

«Труа» был без набранных очков вплоть до последнего тура, где клубу удалось одержать победу. Таким образом, команда имеет только три набранных очка и располагается на 15 месте, что вряд ли удовлетворяет руководство, которое хочет видеть ее в середине турнирной таблицы. В выездном матче с «Монако», учитывая форму соперника, футболисты могут побороться за приемлемый для себя результат.

28 августа «Труа» на своем поле оказался сильнее «Анже» (3:1), а 19 числа крупно проиграл «Лиону» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Монако » – 1.35

Монако – 1.35 Ничья – 5.2

Победит «Труа» – 8

Статистика

«Монако» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Труа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Труа» проиграл пять последних матчей с «Монако»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. «Монако» слишком нестабилен, чтобы брать его уверенную победу, а в том, что клуб сохранит свои ворота в неприкосновенности мы очень сомневаемся.