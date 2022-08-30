«Марсель» — «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Клермон», который состоится 31 августа 2022 года
«Марсель»
«Марсель» после стартовых туров показал практически максимальный результат, допустив лишь одну ничью. Команда набрала 10 очков и за счет дополнительных характеристик занимает второе место в таблице, уступая только ПСЖ. «Клермон» является не самым простым соперником, но как минимум фактор домашнего поля должен сыграть в пользу хозяев, если исключить различный форс-мажор во время поединка.
28 августа «Марсель» уверенно обыграл на выезде «Ниццу» (3:0), а 20 числа на своем поле оказался сильнее «Нанта» (2:1).
«Клермон»
«Клермон» показал средний результат на стартовом отрезке Лиги 1 и набрал шесть очков, что позволяет клубу расположиться на девятом месте. Коллектив вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков, однако побороться за первую часть турнирной таблицы ему вполне по силам. В предстоящей игре с «Марселем» любой результат, кроме поражения станет удовлетворительным и порадует болельщиков.
28 августа «Клермон» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а 21 числа команда минимально обыграла «Ниццу» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.38
- Ничья – 5
- Победит «Клермон» – 8
Статистика
- «Марсель» уступил лишь в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Клермон» проиграл пять из восьми выездных матчей за последнее время
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Марселя» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Хозяева пребывают в неплохой физической форме и если им удастся забить первыми, то вероятнее всего, они доведут матч до уверенной победы.