«Марсель» — «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Клермон», который состоится 31 августа 2022 года

«Марсель»

«Марсель» после стартовых туров показал практически максимальный результат, допустив лишь одну ничью. Команда набрала 10 очков и за счет дополнительных характеристик занимает второе место в таблице, уступая только ПСЖ . «Клермон» является не самым простым соперником, но как минимум фактор домашнего поля должен сыграть в пользу хозяев, если исключить различный форс-мажор во время поединка.

28 августа «Марсель» уверенно обыграл на выезде «Ниццу» (3:0), а 20 числа на своем поле оказался сильнее «Нанта» (2:1).

«Клермон»

«Клермон» показал средний результат на стартовом отрезке Лиги 1 и набрал шесть очков, что позволяет клубу расположиться на девятом месте. Коллектив вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков, однако побороться за первую часть турнирной таблицы ему вполне по силам. В предстоящей игре с «Марселем» любой результат, кроме поражения станет удовлетворительным и порадует болельщиков.

28 августа «Клермон» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а 21 числа команда минимально обыграла «Ниццу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Марсель » – 1.38

Марсель – 1.38 Ничья – 5

Победит «Клермон» – 8

Статистика

«Марсель» уступил лишь в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Клермон» проиграл пять из восьми выездных матчей за последнее время

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Марселя» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Хозяева пребывают в неплохой физической форме и если им удастся забить первыми, то вероятнее всего, они доведут матч до уверенной победы.