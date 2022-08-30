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«Борнмут» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:54
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Вулверхэмптон», который состоится 31 августа 2022 года

«Борнмут»

«Вишни» занимают семнадцатое место на данный момент. Только два гола команда забила в ворота своих соперников, пропустила шестнадцать. В первом туре дома «Борнмут» выиграл «Астон Виллу» всухую. На выезде «чёрно-красные» пропустили четыре мяча от «Манчестера Сити», не забив ни одного в ответ. Дома «Арсеналу» команда проиграла без всяких шансов на успех. В 1/32 Кубка английской лиги «вишни» после серии пенальти прошли клуб «Норвич».

На прошлых выходных «Борнмут» был повержен «Ливерпулем». Игра завершилась разгромным поражением «чёрно-красных» со счётом 0:9.

«Вулверхэмптон»

Не выиграв ни разу с начала чемпионата, «волки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Открыв счёт первыми уже на шестой минуте матча, «жёлто-чёрные» проиграли в первом туре «Лидсу». Нулевой ничьёй завершилась домашняя встреча с «Фулхэмом». С минимальным счётом «волки» уступили «Тоттенхэму» на выезде. В 1/32 Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» прошёл команду «Престон».

Открыв счёт первыми, «волки» не удержали преимущество в игре с «Ньюкаслом». Соперник сравнял счёт на девяностой минуте. Поединок завершился со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 3.55
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Вулверхэмптон» – 2.17
  • Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 3.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

  • В шести матчах из десяти последних «вишни» уступили своим оппонентам
  • За аналогичный период «волки» проиграли в четырёх играх
  • Три матча из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Несмотря на то, что «жёлто-чёрные» находятся практически на самом дне турнирной таблицы, мы бы отдали предпочтение в предстоящей встрече именно «волкам». В начале сезона команда потеряла очки с достойными соперниками. Компания Pinnacle на победу «Вулверхэмптона» предлагает коэффициент 2.17.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:25
Волкам пора бы начать и выигрывать
Гость
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