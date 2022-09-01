«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм», который состоится 2 сентября 2022 года

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда занимает пятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. «Чёрно-жёлтые» после четырёх туров семь раз поразили ворота своих оппонентов, пропустили четыре. Дома в первом туре с минимальным счётом команда взяла верх над леверкузенским «Байером». Единственный гол в матче на десятой минуте забил Ройс. На выезде «Боруссия», проигрывая после первого тайма в один гол, одержала победу над «Фрайбургом». На своём поле в игре третьего тура «чёрно-жёлтые», ведя в счёте в два мяча, проиграли «Вердеру».

В гостях на прошлых выходных дортмундская команда со счётом 1:0 обыграла «Герту».

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» в чемпионате Германии после четырёх матчей нового сезона находятся на одну строчку выше в турнирной таблице, чем «чёрно-жёлтые». Открыв счёт первыми, в матче первого тура на выезде «Хоффенхайм» проиграл менхенгладбахской «Боруссии». На своём поле, уступая в два мяча уже к тринадцатой минуте матча, «деревенские» сумели переломить ход поединка и взяли верх над соперником. Победный гол был забит за две минуты до окончания основного времени. Всухую на выезде «сине-белые», поразив ворота соперника трижды, одержали уверенную победу над «Байером».

На прошлых выходных в матче четвёртого тура «Хоффенхайм» со счётом 1:0 выиграл на своём поле команду «Аугсбург».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.65

Ничья – 4.60

Победит «Хоффенхайм» – 4.60

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.92

Статистика

Из десяти последних матчей в шести «чёрно-жёлтые» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «сине-белые» выиграли в восьми играх

Четыре последних матча из пяти очных встреч завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

Команды набрали одинаковое количество очков на данный момент и непросто отдать предпочтение какой-то одной из них в предстоящей встрече. Статистика подсказывает нам, что команды радуют своих болельщиков голами в совместных поединках. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 3.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.92.