Акинфееву подарили зрелого защитника. ЦСКА грамотно провёл трансферное лето

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сегодня, 22:13

Федотов добился усиления состава под себя.

Виллиан Роша – разрушитель с первым пасом

Фанатам ЦСКА не нужно напомнить, как много значил для команды Игнашевич. 27-летний новичок «армейцев» Виллиан не повторяет по стилю Сергея, но у него тоже классный первый пас. Существуют люди, которые не сразу реагируют на чужую реплику, а делают небольшую паузу, обдумывая ответ. В современном мире скорость ценят выше качества, но если говорим о манере Виллиана – делает паузы перед принятием решений о длинных пасах, то его подход помогает работать точнее.

Также у ЦСКА не было защитника, столько опасного на стандартах. Важная составляющая, ведь «Сочи» не был чемпионом в такой номинации, а вот «армейцы» и с Березуцким неплохо смотрелись после стандартных комбинаций. Виллиан пригодится в атаке. На его счету голы и ассисты, в основном после агрессивной игры у чужих ворот, а не после дальних ударов или длинных забросов. Новичок ЦСКА не просто рослый центральный защитник, а еще и опорник. В Португалии выходил и в центре поля.

Федотов как раз ищет идеальное сочетание футболистов в центре. Тестировал связки Мухина и Кучаева. Переместил в середину Облякова после прихода Мойзеса на фланг. Зделар и Мендес – два центральных хавбека, могут играть вместе, или же вперемешку с названными выше. Насыщение зоны показывает, что идеальную пару не нашли. Виллиан, скорее всего, приехал на позицию правого центрального защитника, но всегда хорошо, когда зрелый новичок еще и универсален.

Федотов убедил Гинера платить зрелым игрокам

Зделар предложил отказаться от громких заявлений, вроде слов о чемпионстве ЦСКА . Задача – прогрессировать, много побеждать. Саше двадцать семь лет, он старше, чем Карраскаль, Чалов, Дивеев, Медина, Обляков и Зайнутдинов, не говоря о Мухине и Гайче. Если раньше трансферная активность Бабаева была с прицелом на перепродажу – Фукса и аргентинского здоровяка Адольфо приглашали, чтобы «прокачать», то теперь другая картина.

Мойзес, Зделар и Виллиан родились в один год, им по 27 лет. Каждого нельзя назвать футболистом, за которым была очередь. Даже когда выбирали 22-летнего чилийца Мендеса, то параллельно интересовались другим футболистом – Эриком Пульгаром из «Фиорентины». Опорному хавбеку, который играл за «Болонью» и бегал за «Галатасарай» в аренде 28 лет. Вся трансферная стратегия при Федотове связана с подписанием зрелых мастеров. Гайичу тоже не двадцать лет.

Риски подобной стратегии очевидны – если зрелый футболист не заиграл, то выгодно с ним расстаться сложно. Зато плюсы тоже есть. ЦСКА уже набирал молодежь, в заявке не только воспитанники во главе с Ермаковым, но и Мухин, Дивеев, Мендес, Фукс, Гайч, Обляков, Карраскаль, Чалов, Кучаев и Зайнутдинов. Никому нет двадцати пяти лет. И Медина в 25 лет не наигрался в основе сборной Парагвая, хотя становится ближе к вызову благодаря игре за ЦСКА .

Летнюю селекцию спланировали очень грамотно

После ухода Языджи, Гбамена и Эджуке не пережили отток легионеров. Карраскаль, Медина, Фукс, Зайнутдинов и Гайч могли приостановить контракты, но эти легионеры поступили иначе. Важный момент, ведь когда приглашали бразильцев и сербов, то показывали на тех, кто уже в составе. Смотрите, все под контролем. Даже с учетом, что Фукс, Зайнутдинов и Гайч не обязательно будут железно основными, их наличие в заявке важно для сохранения мотивации.

И где Заболотный не попадет, там Адольфо, если наберет форму, может порадовать точным ударом. В кубке было видно, что центральный форвард тяжеловат, в основе по-прежнему будет Чалов. Но наличие сильных напарников влияет на форму самого Федора. Как и наличие разных по стилю напарников. Потеря Фернандеса ослабила ЦСКА , Гайич заметно ниже уровнем. Но Мойсес, когда выйдет на пик формы, может сбалансировать игру «армейцев» по флангам.

В кадровом плане ЦСКА застраховался лучше, чем многие клубы РПЛ . О вратарской позиции все знают – Акинфеев в железной основе. Слева могут сыграть четыре футболиста, достаточно, чтобы закрыть позицию. Справа ситуация хуже – Фернандес не нуждался в дублере, но универсальность Набабкина выручит. Игра в три центральных подразумевает наличие резерва: есть Фукс, Виллиан, Дивеев, Набабкин, Карпов, обученный Зайнутдинов и парочка юных игроков из второго состава.

Тренер теперь сможет менять схему и тактику ЦСКА

На флангах атаки, невзирая на уход Эджуке, сильные мастера. Схема может быть не только «3-4-3», но и «3-5-2», роль «десятки» можно отвести Карраскалю или Облякову, а в паре с Чаловым могут сыграть разные футболисты. Все зависит от тренерских задач и стиля соперников. Медина и Карраскаль не нуждаются в сильных дублерах, но Обляков и Кучаев в случае форс-мажора займут фланги в атаке рядом с Чаловым. Федора подменит Заболотный или Гайч. Можно констатировать, что ЦСКА провел хорошую селекцию. Подстраховка появилась во всех линиях, возможна здоровая ротация и конкуренция.

Кого не хватает? В идеале хотелось бы увидеть подписание интересного молодого правого латераля с российским паспортом. Возможно, «армейцам» нужно присмотреться к Самошникову, раз его не забрали в «Динамо». Илья может играть на двух флангах, точно не подходит по уровню для сезона во второй лиге. Но тут надо оценивать серба Гайича, имея на руках данные с тренировок, а не только впечатления от самих матчей. У ЦСКА не именитый состав из больших звезд, но набрали добротных игроков для тренерской команды. Не удивляет, что интересовались Нобоа – хотелось заполучить балансир для схемы.