«РБ Лейпциг» — «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» — «Шахтер», который состоится 6 сентября 2022 года

«РБ Лейпциг»

У немецкого клуба большие проблемы с результатами в чемпионате Германии и на данный момент он выиграл лишь один поединок из пяти последних. «РБ Лейпциг» набрал всего пять очков и занимает 11 место. Тренерское кресло под Доменико Тедеско уже сильно «шатается» и в предстоящих нескольких встречах коллектив обязан выигрывать, чтобы сохранить специалиста.

03 сентября «РБ Лейпциг» разгромно проиграл «Айнтрахту» Ф (0:4), а 30 числа забил восемь безответных мячей в кубке Германии в ворота «Тевтония Оттензен».

«Шахтер»

Донецкий коллектив решился большей части легионеров и теперь их состав выглядит несколько ослабленным, что очень уменьшает их шансы на успех в этой группе. В чемпионате Украины «Шахтер» провел три матча и смог набрать семь очков. Тем не менее, клуб может воспользоваться проблемами внутри «РБ Лейпциг» и постараться зацепиться за очки, если им будет сопутствовать везение.

02 сентября «Шахтер» минимально обыграл «Рух» Львов (1:0), а 28 числа с тем же счетом одолел «Кривбасс» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.25

Ничья – 6.4

Победит «Шахтер» – 10.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей немецкого клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча «Шахтера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. «Шахтер» сейчас сильно ослаблен и не сыгран. Клуб претерпел множество изменений, поэтому мы прогнозируем уверенную победу хозяев.