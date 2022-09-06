«РБ Лейпциг» — «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» — «Шахтер», который состоится 6 сентября 2022 года
«РБ Лейпциг»
У немецкого клуба большие проблемы с результатами в чемпионате Германии и на данный момент он выиграл лишь один поединок из пяти последних. «РБ Лейпциг» набрал всего пять очков и занимает 11 место. Тренерское кресло под Доменико Тедеско уже сильно «шатается» и в предстоящих нескольких встречах коллектив обязан выигрывать, чтобы сохранить специалиста.
03 сентября «РБ Лейпциг» разгромно проиграл «Айнтрахту» Ф (0:4), а 30 числа забил восемь безответных мячей в кубке Германии в ворота «Тевтония Оттензен».
«Шахтер»
Донецкий коллектив решился большей части легионеров и теперь их состав выглядит несколько ослабленным, что очень уменьшает их шансы на успех в этой группе. В чемпионате Украины «Шахтер» провел три матча и смог набрать семь очков. Тем не менее, клуб может воспользоваться проблемами внутри «РБ Лейпциг» и постараться зацепиться за очки, если им будет сопутствовать везение.
02 сентября «Шахтер» минимально обыграл «Рух» Львов (1:0), а 28 числа с тем же счетом одолел «Кривбасс» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.25
- Ничья – 6.4
- Победит «Шахтер» – 10.5
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей немецкого клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча «Шахтера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. «Шахтер» сейчас сильно ослаблен и не сыгран. Клуб претерпел множество изменений, поэтому мы прогнозируем уверенную победу хозяев.