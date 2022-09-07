У «Спартака» катастрофа в полузащите. После Мозеса потеряли ещё одного игрока основы

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сегодня, 09:59

Травмы и ошибки исполнителей озадачили Абаскаля.

Паоло Фернандес нужен ещё вчера

«Спартаку» не стоит переоценивать резервы. Но новичков нет, атакующий хавбек «Волоса» Паоло Фернандес, который раньше работал в греческом клубе под руководством Абаскаля, едет в Москву добрый месяц. Причины две, могут различаться правдивостью. Первую озвучил агент футболиста – испанского тренера уволили по ходу сложного сезона, а теперь гордые греки якобы не хотят отдавать ему 24-летнего хавбека из школы «Манчестер Сити» противному Абаскалю.

Второе объяснение банальнее – деньги. «Спартак», который не выдает новый контракт Селихову, предлагает за испанца лишь один миллион евро, а «Волос» просит полтора. Предложения ПАОКа, АЕКа и «Ахмата» ниже. Судя по поведению агента игрока, посредник решил воспользоваться ситуацией в московском клубе, устраивает аукцион. И греки знают, кто у «Спартака» в лазарете и где теперь играет Бакаев.

В Греции загорелый бородач забивал со штрафных, смело бьет по воротам, но остается парнем уровня Сегунды и Серии В, если говорим о работе на протяжении всего матча. Фернандес – компромисс, попытка угадать, довериться знакомому и раскрыть новые грани прикопанного арендами таланта. Но у «Спартака» нет спортивного директора, президента, а генеральный менеджер как кот Шредингера. В таких условиях своевременно найти замену Мозесу на позиции «десятки» не сумели. Не говоря о выборе опорника в стиле Бускетса.

Травмы Мартинса и Мозеса сковали

Хавбек из Люксембурга пропустит три месяца из-за травмы. До весны Мартинса на поле не будет. А Литвинов нужен в центре обороны, поскольку замену Жиго – сильного иностранца, никто не искал. Еще одно доказательство, зачем в больших клубах есть вертикаль власти – президент, спортивный директор, скауты, главный тренер. Все вместе решают, хватает ли футболистов. В «Спартаке» Абаскаль не требовал – новички не приезжали.

Но без Мартинса, Мозеса и с учетом, что нынешний Умяров заслуживает пока места на скамейке, от изначального «ромба» Гильермо остался Зобнин. Молодой Наиль увлекся передачами поперек поля без обострения, плохо чистит опорную зону. Нормальный спад для столь юного футболиста, а Пруцев не сильнее, чтобы скомбинировать его, Зобнина и Литвинова. Можно играть «4-3-3», постоянно используя Зиньковского на фланге, но Антон тоже не железный.

Абаскаль хотел агрессивный футбол, Мартинс, Мозес и Зобнин в него вписывались, Умяров и Игнатов — нет. Литвинов и Денисов, учитывая отсутствие опыта и стиль – не самые изобретательные ребята, не готовы полноценно закрыть позиции в середине поля. Да и кто тогда будет играть в обороне? Чернов против «Зенита» не успевал. «Спартаку» в этом году дважды играть против Семака, не только против опасных соседей, вроде ЦСКА и «Локомотива». Можно забрать Денисова в середину, тогда Хлусевич снова справа. Но там он чаще напоминал Рассказова, чем был собой.

Кроме диспетчера, нужен разрушитель

Пора шутить, что вернут Глушакова? Весенний Денис был в ударе. До конца трансферного окна мало времени, новое руководство точно не выдаст огромные деньги на Глебова или Баринова, выбор внутри РПЛ точно скудный. Вот только Глушаков не случайно несколько раз подряд оказался в списке худших игроков тура РПЛ . Тонет вместе с «Химками», допускает больше ошибок, чем Умяров. Денис – несерьезный кандидат, и дело не только в возрасте.

Но и наивная вера, будто Литвинова, Денисова и Пруцева достаточно, разбивается о воскресные атаки «Зенита». «Спартак» плохо работал в полузащите в матчах, где навязали борьбу. То есть против «Ахмата», «Динамо» и «Зенита». Именно в этих играх потеряли очки. Мозес в роли «десятки» мог запутать соперников, быть одним из лидеров наравне с Промесом, локомотивом успехов. Мартинс часто смещался на правый край, оставляя Зобнину левый.

С ними была логика. Затем Соболев активно связывал линии после травмы нигерийского Виктора, ведь Промес как чистая «десятка» плох. Еще после травмы Мозеса, невнятной игры Игнатова и ошибок Умярова стоило привезти хавбека. ЦСКА заблаговременно набрал полузащитников, чтобы Мухин, Обляков и Кучаев получили конкурентов-иностранцев. Даже «Динамо», где накопились кадровые вопросы, заманило крепкого норвежца Норманна в аренду.

В РПЛ засветился подходящий хавбек

«Спартаку» нужен свой Норманн, но заманить легионера на финише кампании сложно. Слишком мало времени до закрытия трансферного окна, любой продавец обнаглеет в надежде на переплату. Пожалуй, Абаскалю нужно идти за Калинским. Двадцативосьмилетний полузащитник «Пари НН» ощутил вкус голов. Играет в этом сезоне словно лидер. Выступал на разных позициях в середине поля, Николая можно сравнить с Суторминым времен «Оренбурга».

Не в том смысле, что достанется «Спартаку» за 50 000 рублей, которые магическим образом превратятся в 3 миллиона евро, а по универсализму, настырности и приличной форме. Алексей, как видите, перерос уровень середняка, до сих пор полезен в чемпионском составе, хотя звезд с неба не хватает. Калинский, в отличие от юного Коваленко из «Крыльев Советов», вроде бы не клиент Павла Андреева, чьи «крепосные» давно наводнили состав московского клуба.

Николай на контракте с «Пари НН» только до лета следующего года. Калинский не был нужен «Спартаку» с Мозесом, Мартинсом и таким Умяровым, которого себе выдумали в штабе Абаскаля на сборах. Но реальность внесла коррективы. Даже если подпишут Фернандеса, стоит провести переговоры по Калинскому. Ведь давайте вспомним, кто рулил в РПЛ за последний год. Клаудиньо, Нобоа, Вендел, Сперцян, Шиманьски, Захарян и Промес. Что их объединяет?

Разумеется, количество созданных моментов. В составе «Пари НН» Калинский отдал 21 пас под удары. Больше, чем Медина, Вендел, Карраскаль, Малком или Зобнин в сильных составах. Сутормина вспомнили еще и потому, что в «Рубине» мог затеряться, а в «Зените» в окружении сильных напарников светился на разных позициях. Калинский, который играл в Хабаровске и Томске, будет рад шансу, а футболисты с мотивацией могут принести пользу на коротком отрезке.