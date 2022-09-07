Мевля может перейти в «Спартак»

Защитник «Аланьяспора» может вернуться в Россию.

На 32-летнего футболиста претендует «Спартак». Об этом заявил инсайдер Иван Карпов.

Решение о том, будет ли это полноценный трансфер или аренда — руководство «Спартака» примет по итогам медосмотра игрока, который должен пройти в ближайшее время.