Мевля может перейти в «Спартак»

Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля может вернуться в Россию.
На 32-летнего футболиста претендует «Спартак». Об этом заявил инсайдер Иван Карпов.
Решение о том, будет ли это полноценный трансфер или аренда — руководство «Спартака» примет по итогам медосмотра игрока, который должен пройти в ближайшее время.
Ранее Мевля выступал за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
Вообще в ближайшее трансферное окно срочно нужно искать правого защитника и сильного опорника..Денисов,Хлусевич- технически очень слабые,особенно Денисов. Умяров в опорной зоне постоянно очень грубо ошибается когда его начинают прессинговать..Да и в сам по себе не обладает хорошим точным пасом в атаку..Много передач делает назад и поперек..А ждать пока эти вечно подающие надежды игроки наконец то эти надежды подадут - можно опять в середине таблицы оказаться))
Вообще в ближайшее трансферное окно срочно нужно искать правого защитника и сильного опорника..Денисов,Хлусевич- технически очень слабые,особенно Денисов. Умяров в опорной зоне постоянно очень грубо ошибается когда его начинают прессинговать..Да и в сам по себе не обладает хорошим точным пасом в атаку..Много передач делает назад и поперек..А ждать пока эти вечно подающие надежды игроки наконец то эти надежды подадут - можно опять в середине таблицы оказаться))