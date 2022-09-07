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Мевля может перейти в «Спартак»

вчера, 09:40

Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля может вернуться в Россию.

На 32-летнего футболиста претендует «Спартак». Об этом заявил инсайдер Иван Карпов.

Решение о том, будет ли это полноценный трансфер или аренда — руководство «Спартака» примет по итогам медосмотра игрока, который должен пройти в ближайшее время.

Ранее Мевля выступал за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:42
Без бороды не узнать
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:23
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Молло недорог...350 тыщ евро...ровесник Мевли...
    Думаю что французский Орлеан не пожадничает ...Абаскалю...))
    МапС
    МапС
    вчера в 13:09
    Трансфер сродни штопанью резинового изделия номер два .
    d1metras
    d1metras
    вчера в 13:02, ред.
    В пару к Джикии можно.. Во всяком случае хуже не будет..
    Вообще в ближайшее трансферное окно срочно нужно искать правого защитника и сильного опорника..Денисов,Хлусевич- технически очень слабые,особенно Денисов. Умяров в опорной зоне постоянно очень грубо ошибается когда его начинают прессинговать..Да и в сам по себе не обладает хорошим точным пасом в атаку..Много передач делает назад и поперек..А ждать пока эти вечно подающие надежды игроки наконец то эти надежды подадут - можно опять в середине таблицы оказаться))
    SonataArctica
    SonataArctica
    вчера в 12:31
    Флаг в руках подержал? Пора и на покой.
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:11
    Эх, какой у Зенита состав был - Нету, Мевля, Лодыгин, Мак, Жулиано... а во главе этой армады стоял сам Мирча Луческу )))
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 12:10
    Ильнур, там немного иначе.
    На подписание свободных агентов есть еще 20 дней - даже после закрытия ТО.
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 12:07
    защитник днище, но для Спартака сойдет
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 12:02
    сначала донного Рыбуса, теперь еще этого косячника, давайте еще Зюбу обратно подпишите и всем селекционным отделом подавайте в отставку
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 11:49
    Есть информация.
    Главный тренер РБ Лейпциг Доминико Тедеско уволен.
    galem72
    galem72
    вчера в 11:45
    Вот пусть этот пустой защитник и останется только в инсайда от Карпа. ))
    LOpp
    LOpp ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:38
    завтра трансферное окно закрывается, сейчас купим абы кого.
    100%
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:31
    Мевля без Нету и Лодыгина - деньги на ветер....
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:20
    Да ладно тебе, для спартака норм)
    112910415
    112910415
    вчера в 10:54
    неоднозначный выбор
    протон
    протон
    вчера в 10:51
    Мевля вряд ли будет прямо лучше того же Чернова, странный трансфер, скорее всего утка.
    Зачем он, он в состав турецкого середняка не проходит, он там вообще 5ый выбор в центр обороны, они думают он усилит Спартак?

    Если это правда, то видимо "профессионалы уже не Федуна" принялись активно осваивать трансферный бюджет. Иных логических объяснений такой дичи я не нахожу.
    makkie
    makkie
    вчера в 10:45
    Офигеть усиление!

    Мевля даже в Аланьяспоре глубокий лавочник - 0 матчей в сезоне.
    Он неплохо играл только в Ростове, потом перешёл в Зенит, провалился, в результате чего его сбагрили по известному маршруту в Сочи - но и там он не заиграл. Еще и 32 года.
    Это разве усиление команды? Нет слов...
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 10:36
    Ну на сезончик можно и взять, игрок то опытный, с лигой знаком, да и когда играл в РПЛ показывал себя не плохо. В паре с Джикией не плохо должны играть и дополнять друг друга. Но Спартаку нужно хорошенечко поработать на рынке и найти хорошего сильного центрального защитника, а еще игрока на позицию 6 с хорошим пасом, Умяров не справляется с этой ролью, привозы совершает часто.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 10:30
    Спартак набирает перспективную молодёжь)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 10:21
    Мевля проявил себя у КББ, у другого потерялся. ЦЗ опыт имеется, но в Спартак, где уклон идёт в сторону атаки сложно сказать +возраст. Хотя для ЦЗ возраст по-моему главное в его амплуа. Это и выбор позиции, чутье, которое приходит со временем, опыт
    Дело хозяйское.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 008Maximus (раскрыть)
    вчера в 10:14
    Очень правильно думал....
    Угадал...
    7q7adymqdpfg
    7q7adymqdpfg
    вчера в 10:10
    Хороший игрок, Рассказову и Максименко поможет, если что.
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 10:09
    Я думал это который за Зенит играл
    drug01
    drug01
    вчера в 10:09
    Это очень важно
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 10:02
    Как болельщики отреагируют?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:02
    Во время таких сообщений ...желательно печатать фото человека придумавшего данный трансфер...
    Ну просто..чтоб люди их знали в лицо...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:59
    Спартак решил омолодиться, браво!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:47
    ...и мямля-тоже.
    Гость
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